EN VIVO | Copa Davis: Pella abre la serie contra España

22/11/2019 - 13:14 Deportivo

Después de tanto sufrir y hacer cuentas, Argentina se metió en los cuartos de final de la renovada Copa Davis. Pero no hay tiempo para festejos porque este viernes, en la Caja Mágica, el equipo nacional define su boleto a semis contra la dura España (es local y cuenta con Rafael Nadal).

Los que abrirán la serie, serán Guido Pella (25°) y Pablo Carreño Busta (27°). Será el primero de los tres partidos que dispute nuestro país ante los europeos. Televisa TyC Sports.



El segundo punto lo disputarán Schwartzman y Nadal, una vez que finalice el de Pella y Carreño.

Por su parte, la llave concluirá con el dobles entre la dupla argentina González y Mayer contra la española Granollers y Feliciano López.

Este viernes saldrá el semifinalista que juegue ante Gran Bretaña o Alemania.

OOP 1730h



Centre Court





Pella vs Carreno Busta

Schwarztman vs Nadal

Gonzalez/Mayer vs Granollers/Lopez#ARGESP



Stadium 2



Edmund vs Kohlschreiber

Evans vs Struff

J. Murray/Skupski vs Krawietz/Mies#GBRGER#DavisCupMadridFinals #byRakuten