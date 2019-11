VIDEO |El día que Alperovich acosó a una periodista en televisión

22/11/2019 - 14:19 Policiales

Hace unos meses, en plena campaña electoral en la provincia de Tucumán, José Alperovich fue protagonista de una repudiable escena de acoso durante una entrevista que le hicieron la periodista Carolina Servetto y su compañero Indalecio Sánchez, en la señal televisiva de La Gaceta.

Fue en abril, cuando el entonces candidato a gobernador acosó y cosificó a la periodista, quien se mostró incómoda durante la nota por el tenor de los comentarios del dirigente político.



Ante una pregunta de Servetto,sobre el motivo por el cual Alperovich no había ido antes al programa, el candidato respondió: "Una sola vez no pude venir, no te sale ponerte en mala ¿sabés? Una sola vez no pude venir. Me hacés acordar a mi señora vos".

Ya en el final de la entrevista, Alperovich insitió: "Hay que recorrer las villas, no digas 'sí, se' me encantaría que me acompañes".

Tras el repudio generalizado a esos dichos, el senador pidió disculpas. Pero hoy volvió a ser noticia por un hecho grave: la denuncia de violación en su contra formulada por una de sus sobrinas y ex secretaria. El caso ya está en la Justicia.