Denunciaron a Ergün Demir por violación, lesiones y amenazas

María De Cicco es la ex pareja del actor de "Las mil y una noches", Ergün Demir, quien fuera participante además de Bailando por un Sueño. Es quien lo denunció por violencia de género, violación, lesiones y amenazas transcurridas cuando mantenían una relación, entre 2016 y 2018.

Según contó la mujer, la primer denuncia fue hecha el año pasado. “Relaté todos los hechos que había vivido con él. Todavía estaba bajo una manipulación psicológica que me costó muchos meses salir, mientras fui despertando y dándome cuenta, yo relataba los hechos tal cual me habían pasado. La psicóloga que me atendía me iba diciendo diferentes cosas que yo me fui dando cuenta mientras en la relación estaba todo naturalizado porque era una tortura psicológica”, describió.

Agregó también: “Yo terminé desgastada físicamente, porque la tortura psicológica me llevó a tener manifestaciones físicas muy importantes, más allá de cosas que yo fui descubriendo, pastillas que me daba, todas las cosas que relaté en la denuncia”.

María De Cicco relató que la relación empezó muy bien y luego el actor la fue manipulando: “Un día fue: ‘No uses más el teléfono, no María, ¿para qué vas a mirar televisión?’, y en esas charlas él me llevaba a confundirme y a manipularme psicológicamente”.

“En mi habitación, que él llamaba ‘El cuarto del pecado’, era la que utilizaba y solamente entraba cuando venía a abusar de mí. Era tremendo porque se transformaba, era una persona fuera de sí en ese momento, y al otro día era una persona normal”, narró.

“Él todas las noches se quedaba chateando con mujeres, vaya a saber lo que hacía. Se calentaba con mujeres, irrumpía en mi cuarto, yo durmiendo a las cinco de la mañana, lo veía aparecer desnudo y me agarraba como si fuese un trapo: ‘Vení acá’, y me violaba”.

María también aseguró que no sólo vivió violencia física sino también psicológica que la llevó a un paso de la muerte, cuando por una hemorragia interna terminó en terapia intensiva.

“Yo fui a una comuna de Recoleta donde estaba el CIN (Centro Integral de la Mujer). Ahí donde me atendieron gratuitamente y me hicieron ver todo esto, me mandaron adonde radiqué la denuncia y conté los hechos. De todos esos detalles una quedó como denuncia civil, otra quedó por lesiones y amenazas, otra por estafas”, describió.

“Y este año le hice otra porque todavía tengo problemas por el departamento donde vivíamos, y la de violación. Voy por todas y cada una de las perversiones que tuve que vivir. Yo soy una persona que no soporta las injusticias, pero me tocaron la fibra más íntima de mi ser. Yo sané, me jugué, salí adelante, encontré el por qué y el para qué, y no pienso parar”, sentenció María.