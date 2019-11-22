CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 23 de noviembre de 2019

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CANAL 7
10.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
11.00 LOS SIMPSONS
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 LOS SIMPSONS (CONTINUACIÓN)
12.30 CINE. EL GORDO ALBERTO
14.00 SORTEO DE MONO FECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 PORTAL UNSE
15.00 FINDE EN NICK
18.15 CLUB 57
19.00 CASADOS CON HIJOS
19.30 CINE. SIETE AÑOS EN EL TÍBET
22.00 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.15 PH PODEMOS HABLAR
00.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN.
AMÉRICA
11.00 PUENTES DE ESPERANZA
12.00 PASIÓN DE SÁBADO
18.00 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 SECRETOS VERDADEROS
22.30 MODO FOODIE
TV PÚBLICA
13.00 MIRADAS NUESTRAS
14.00 JUVENTUD ACUMULADA
15.00 DOCUMENTALES
15.30 A CARA LAVADA
16.00 ABIERTO AL PÚBLICO
17.00 LOS 7 LOCOS
18.00 AMBIENTE Y MEDIO
CANAL 9
12.00 CLAVE ARGENTINA
13.00 JINETEANDO
14.00 DALE LIKE!
14.30 EL CHAVO
17.00 TU FABULOSO FINDE
20.00 IMPLACABLES
22.00 INSTANTES DE VIDA
EL TRECE
09.45 PIÑÓN EN FAMILIA
10.30 PLAN TV
11.30 CINE TRECE
20.30 LA NOCHE DE MIRTHA
22.30 MUNDO DEL ESPECTÁCULO
00.00 RESTO DEL MUNDO
CANAL 14
12.00 FANÁTICAS
13.00 RECORDANDO
14.00 SGO. PUEBLO QUE BAILA
14.30 SÁBADO SAGRADO
15.30 CULTURAR TV
16.30 MORENA TV
17.30 LOQUITOS X EL FÚTBOL
18.30 VIVIR SANTIAGO
19.00 EN ARMONÍA
19.30 FOREVER HITS
23.30 RECORDANDO
21.30 RODANDO FOODTRUCKS
22.00 PARA TODA MUJER
23.00 LA PEÑA DEL PELADO
CANAL 4
13.30 LA FIJA
14.00 LIGA COMERCIAL
14.30 MUNDO MITRE
16.30 LOS TUERKAS
17.00 POLI 24
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 TENDENCIA
19.30 TE QUIERO, BANDA
20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 SIN PROTOCOLO
22.30 BACK IN TIME
23.00 EL MIRADOR, CONDUCIDO POR ELISA RAMOS
PELÍCULAS
CINEMAX
08.13 DIVINAS TENTACIONES
10.45 LA MOMIA
13.11 UNA FAMILIA NUMEROSA
15.12 BLANCANIEVES Y EL CAZADOR
17.38 LA MOMIA
20.04 LA CHICA DE LA CAPA ROJA
22.00 HASTA EL ÚLTIMO HOMBRE
TCM
06.37 LOST - T. 5 - EP. 5 - THIS PLACE IS DEATH
11.08 MAD ABOUT YOU - T. 6 - EP. 20 - MOTHER’S DAY
16.19 LOS MUPPETS EN EL ESPACIO
17.45 KARATE KID III. EL DESAFÍO FINAL
19.56 EL ÚLTIMO BOY SCOUT
22.00 MAREA ROJA
TNT
07.42 RATATOUILLE
09.44 EL RECUERDO DE MARNIE
11.48 UP. UNA AVENTURA DE ALTURA
13.34 UN PEQUEÑO GRAN VIAJE - T. 2 - EP. 11 - INÉDITOS
14.04 UN GRAN DINOSAURIO
15.50 WALL-E
17.35 GIGANTES DE ACERO
20.00 ZOOTRÓPOLIS
22.00 PLUS ONE
23.58 CONSTANTINE
SPACE
07.46 MOJIN - LA LEYENDA PERDIDA
10.02 EL INVENTOR DE JUEGOS
12.05 CORAZÓN DEL DRAGÓN 3. LA MALDICIÓN DEL BRUJO
13.54 PRÍNCIPE DE PERSIA. LAS ARENAS DEL TIEMPO
16.00 JACK, EL CAZAGIGANTES
18.06 10.000 A.C.
20.06 VIAJE 2. LA ISLA MISTERIOSA
22.00 EL LIBRO DE LA SELVA
CINECANAL
10.55 ALOCADA OBSESIÓN
12.45 LOS SIMPSON
14.25 LOS VIAJES DE GULLIVER
16.00 JACK RYAN. CÓDIGO SOMBRA
17.55 X-MEN. DÍAS DEL FUTURO PASADO
20.20 EL ESPECIALISTA. RESURRECCIÓN
22.00 JASON BOURNE
VOLVER
06.20 GIÁCOMO
07.40 MI CIELO DE ANDALUCÍA
09.00 ESTRELLAS DE BUENOS AIRES
10.30 LAS COMEDIAS DE DARÍO VITTORI
12.00 LA RISA ES BELLA
13.00 PEOR ES NADA
15.00 LAS TRAVESURAS DE CEPILLO
16.45 MILLONARIOS A LA FUERZA
18.25 DONDE DUERMEN DOS, DUERMEN TRES
20.00 LOS MUSICALES DE SOLAMENTE VOS
20.30 MINGO Y ANÍBAL CONTRA LOS FANTASMAS
22.00 ROMPEPORTONES
A DÓNDE IR
CINE RENZI
(LA BANDA)
*EL IRLANDÉS, 21.00
*EL REY LEÓN, 14.30 (CASTELLANO $80)
*PROYECTO GÉMINIS, 17.30
*TAXI A GIBRALTAR, 19.30 (ESPACIO INCAA)
EL RINCÓN DE LA EMPANADA
(RUTA 1 KM7, LOS ROMANO)
*SÁBADO 23, A PARTIR DE LAS 22,HUGO MIGUELES, LA BANDA ULISERA Y DANY CAMPOS.
*DOMINGO 24, RECITAL DE LOS ALFILES, ADEMÁS, LAS VOCES DEL CREPÚSCULO, ACADEMIA SUEÑOS DE TRADICIÓN.
CASA TERRAVIVA
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
*SÁBADO 23, PEÑA IMANCHIS, CON MIKA MALDONADO, JOSSY CORVALÁN, GAZA MANTA, CUCHO GARCÍA, JOSÉ GONZÁLES, CELSO CORAZÓN LUGONES Y OTROS.
*VIERNES 6 DE DICIEMBRE, A LAS 22, MASTER STROKE PRESENTARÁ UN TRIBUTO A QUEEN.
SIXTO
(AV. BELGRANO (S) 1991)
*SÁBADO 30, A LAS 22, “PEÑA AL PALO” CON JAVY JORGE, YVÁN HERRERA, SANTIAGO ÁBALOS, MARTÍN ÁBALOS, Y MARCELO MITRE, ENTRE OTROS.
CINES
SUNSTAR
MALÉFICA 2: DUEÑA DEL MAL (2D) AVENTURA ( +13 )
23, 24/11 - 14:20 hs (Cast) 16:45 hs (Cast)
HUÉRFANOS DE BROOKLIN (2D) DRAMA (+ 16 AÑOS)
23/11 -19:10 hs (Cast) 22:00 hs (subt) 00:35hs(subt)
LOS LOCOS ADAMS (2D)
ANIMADA (ATP)
23, 24/11 - 14:20 hs (Cast) 16:15 hs (Cast)
CONTRA LO IMPOSIBLE : FORD VS. FERRARI (2D)
DRAMA (ATP) 23/11 -18:10 hs (Cast) 21:20 hs (subt) 00:15hs(subt)
GUASÓN (2D)
ACCION (+ 16 AÑOS)
23/11 -14:30 hs (Cast) 17:00 hs (Cast) 19:30 hs (Cast) 22:00 hs (subt) 00:30hs(subt)
TERMINATOR: DESTINO OCULTO (2D) ACCION (+ 13 AÑOS)
23, 24/11 - 14:30 hs (Cast) 17:20 hs (Cast) 20:00 hs (subt)
REFLEJOS SINIESTROS (2D)
TERROR (+13 AÑOS )
23/10 - 22:35 hs (subt) 00:25 hs (subt)
PROYECTO GÉMNIS (2D)
ACCIÓ (+ 13 AÑOS)
23/11 -14:20 hs (Cast) 16:45 hs (Cast) 19:30 hs (subt) 22:15 hs (subt) 00:40hs(subt)
HIPER LIBERTAD
REFLEJOS SINIESTROS APTA 13 AÑOS ESTRENO
CASTELLANO 2D
21:25 y 23:20
PROYECTO GÉMINIS APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 3D 19:00
PROYECTO GÉMINIS APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 22:50
GUASÓN APTA 16 AÑOS
CASTELLANO 2D
20:10MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL APTO 13 AÑOS (CON DNI)
CASTELLANO 2D
18:00 y 20:30
LOS LOCOS ADAMS ATP CON LEYENDA
CASTELLANO 2D
17:00 y 18:10
TERMINATOR: DESTINO OCULTO APTA 13 AÑOS CON RESERVA
CASTELLANO 2D
23:00