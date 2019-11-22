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CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 23 de noviembre de 2019

- 21:11 Cartelera

CANAL 7

10.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

11.00 LOS SIMPSONS

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 LOS SIMPSONS (CONTINUACIÓN)

12.30 CINE. EL GORDO ALBERTO

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 PORTAL UNSE

15.00 FINDE EN NICK

18.15 CLUB 57

19.00 CASADOS CON HIJOS

19.30 CINE. SIETE AÑOS EN EL TÍBET

22.00 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.15 PH PODEMOS HABLAR

00.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN.


AMÉRICA

11.00 PUENTES DE ESPERANZA

12.00 PASIÓN DE SÁBADO

18.00 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 SECRETOS VERDADEROS

22.30 MODO FOODIE


TV PÚBLICA

13.00 MIRADAS NUESTRAS

14.00 JUVENTUD ACUMULADA

15.00 DOCUMENTALES

15.30 A CARA LAVADA

16.00 ABIERTO AL PÚBLICO

17.00 LOS 7 LOCOS

18.00 AMBIENTE Y MEDIO


CANAL 9

12.00 CLAVE ARGENTINA

13.00 JINETEANDO

14.00 DALE LIKE!

14.30 EL CHAVO

17.00 TU FABULOSO FINDE

20.00 IMPLACABLES

22.00 INSTANTES DE VIDA


 EL TRECE

09.45 PIÑÓN EN FAMILIA

10.30 PLAN TV

11.30 CINE TRECE

20.30 LA NOCHE DE MIRTHA

22.30 MUNDO DEL ESPECTÁCULO

00.00 RESTO DEL MUNDO


CANAL 14

12.00 FANÁTICAS

13.00 RECORDANDO

14.00 SGO. PUEBLO QUE BAILA

14.30 SÁBADO SAGRADO

15.30 CULTURAR TV

16.30 MORENA TV

17.30 LOQUITOS X EL FÚTBOL

18.30 VIVIR SANTIAGO

19.00 EN ARMONÍA

19.30 FOREVER HITS

23.30 RECORDANDO

21.30 RODANDO FOODTRUCKS

22.00 PARA TODA MUJER

23.00 LA PEÑA DEL PELADO


CANAL 4

13.30 LA FIJA

14.00 LIGA COMERCIAL

14.30 MUNDO MITRE

16.30 LOS TUERKAS

17.00 POLI 24

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 TENDENCIA

19.30 TE QUIERO, BANDA

20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 SIN PROTOCOLO

22.30 BACK IN TIME

23.00 EL MIRADOR, CONDUCIDO POR ELISA RAMOS


PELÍCULAS

CINEMAX

08.13 DIVINAS TENTACIONES

10.45 LA MOMIA

13.11 UNA FAMILIA NUMEROSA

15.12 BLANCANIEVES Y EL CAZADOR

17.38 LA MOMIA

20.04 LA CHICA DE LA CAPA ROJA

22.00 HASTA EL ÚLTIMO HOMBRE

TCM

06.37 LOST - T. 5 - EP. 5 - THIS PLACE IS DEATH

11.08 MAD ABOUT YOU - T. 6 - EP. 20 - MOTHER’S DAY

16.19 LOS MUPPETS EN EL ESPACIO

17.45 KARATE KID III. EL DESAFÍO FINAL

19.56 EL ÚLTIMO BOY SCOUT

22.00 MAREA ROJA

TNT

07.42 RATATOUILLE

09.44 EL RECUERDO DE MARNIE

11.48 UP. UNA AVENTURA DE ALTURA

13.34 UN PEQUEÑO GRAN VIAJE - T. 2 - EP. 11 - INÉDITOS

14.04 UN GRAN DINOSAURIO

15.50 WALL-E

17.35 GIGANTES DE ACERO

20.00 ZOOTRÓPOLIS

22.00 PLUS ONE

23.58 CONSTANTINE

SPACE

07.46 MOJIN - LA LEYENDA PERDIDA

10.02 EL INVENTOR DE JUEGOS

12.05 CORAZÓN DEL DRAGÓN 3. LA MALDICIÓN DEL BRUJO

13.54 PRÍNCIPE DE PERSIA. LAS ARENAS DEL TIEMPO

16.00 JACK, EL CAZAGIGANTES

18.06 10.000 A.C.

20.06 VIAJE 2. LA ISLA MISTERIOSA

22.00 EL LIBRO DE LA SELVA

CINECANAL

10.55 ALOCADA OBSESIÓN

12.45 LOS SIMPSON

14.25 LOS VIAJES DE GULLIVER

16.00 JACK RYAN. CÓDIGO SOMBRA

17.55 X-MEN. DÍAS DEL FUTURO PASADO

20.20 EL ESPECIALISTA. RESURRECCIÓN

22.00 JASON BOURNE

VOLVER

06.20 GIÁCOMO

07.40 MI CIELO DE ANDALUCÍA

09.00 ESTRELLAS DE BUENOS AIRES

10.30 LAS COMEDIAS DE DARÍO VITTORI

12.00 LA RISA ES BELLA

13.00 PEOR ES NADA

15.00 LAS TRAVESURAS DE CEPILLO

16.45 MILLONARIOS A LA FUERZA

18.25 DONDE DUERMEN DOS, DUERMEN TRES

20.00 LOS MUSICALES DE SOLAMENTE VOS

20.30 MINGO Y ANÍBAL CONTRA LOS FANTASMAS

22.00 ROMPEPORTONES


A DÓNDE IR

CINE RENZI

(LA BANDA)

*EL IRLANDÉS, 21.00

*EL REY LEÓN, 14.30 (CASTELLANO $80)

*PROYECTO GÉMINIS, 17.30

*TAXI A GIBRALTAR, 19.30 (ESPACIO INCAA)

EL RINCÓN DE LA EMPANADA

(RUTA 1 KM7, LOS ROMANO)

*SÁBADO 23, A PARTIR DE LAS 22,HUGO MIGUELES, LA BANDA ULISERA Y DANY CAMPOS.

*DOMINGO 24, RECITAL DE LOS ALFILES, ADEMÁS, LAS VOCES DEL CREPÚSCULO, ACADEMIA SUEÑOS DE TRADICIÓN.

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

*SÁBADO 23, PEÑA IMANCHIS, CON MIKA MALDONADO, JOSSY CORVALÁN, GAZA MANTA, CUCHO GARCÍA, JOSÉ GONZÁLES, CELSO CORAZÓN LUGONES Y OTROS.

*VIERNES 6 DE DICIEMBRE, A LAS 22, MASTER STROKE PRESENTARÁ UN TRIBUTO A QUEEN.

SIXTO

(AV. BELGRANO (S) 1991)

*SÁBADO 30, A LAS 22, “PEÑA AL PALO” CON JAVY JORGE, YVÁN HERRERA, SANTIAGO ÁBALOS, MARTÍN ÁBALOS, Y MARCELO MITRE, ENTRE OTROS.


CINES

SUNSTAR

MALÉFICA 2: DUEÑA DEL MAL (2D) AVENTURA ( +13 )

23, 24/11 - 14:20 hs (Cast) 16:45 hs (Cast)

HUÉRFANOS DE BROOKLIN (2D) DRAMA (+ 16 AÑOS)

23/11 -19:10 hs (Cast) 22:00 hs (subt) 00:35hs(subt)

LOS LOCOS ADAMS (2D)

ANIMADA (ATP)

23, 24/11 - 14:20 hs (Cast) 16:15 hs (Cast)

CONTRA LO IMPOSIBLE : FORD VS. FERRARI (2D)

DRAMA (ATP) 23/11 -18:10 hs (Cast) 21:20 hs (subt) 00:15hs(subt)

GUASÓN (2D)

ACCION (+ 16 AÑOS)

23/11 -14:30 hs (Cast) 17:00 hs (Cast) 19:30 hs (Cast) 22:00 hs (subt) 00:30hs(subt)

TERMINATOR: DESTINO OCULTO (2D) ACCION (+ 13 AÑOS)

23, 24/11 - 14:30 hs (Cast) 17:20 hs (Cast) 20:00 hs (subt)

REFLEJOS SINIESTROS (2D)

TERROR (+13 AÑOS )

23/10 - 22:35 hs (subt) 00:25 hs (subt)

PROYECTO GÉMNIS (2D)

ACCIÓ (+ 13 AÑOS)

23/11 -14:20 hs (Cast) 16:45 hs (Cast) 19:30 hs (subt) 22:15 hs (subt) 00:40hs(subt)


HIPER LIBERTAD

REFLEJOS SINIESTROS APTA 13 AÑOS ESTRENO

CASTELLANO 2D

21:25 y 23:20

PROYECTO GÉMINIS APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 3D 19:00

PROYECTO GÉMINIS APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 22:50

GUASÓN APTA 16 AÑOS

CASTELLANO 2D

20:10MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL APTO 13 AÑOS (CON DNI)

CASTELLANO 2D

18:00 y 20:30

LOS LOCOS ADAMS ATP CON LEYENDA

CASTELLANO 2D

17:00 y 18:10

TERMINATOR: DESTINO OCULTO APTA 13 AÑOS CON RESERVA

CASTELLANO 2D

23:00

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