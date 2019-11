Jorge Jesús, entrenador de Flamengo: “River es fuerte, pero no nos asusta”

23/11/2019 - 00:41 Deportivo

Poco después de Marcelo Gallardo, fue el turno de Jorge Jesús, técnico de Flamengo, que pasó por la conferencia de prensa en el estadio Monumental.

El portugués dejó sus impresiones en la previa, en la que potenció el valor de su equipo. “Nos enfrentaremos a un rival muy fuerte, con más experiencia que nosotros, pero no nos asusta. Sabemos lo que podemos hacer”, dijo.

“Gallardo va a su tercera final. El sabe perfectamente que en una final el equipo no dejará de ser lo que es como equipo y como idea. Yo pienso igual. Si no sucede nada, nuestra formación es la misma que ha estado jugando. No hay mucho que esconder”, agregó.

“El componente emocional está en todos los juegos, pero es más fuerte en las grandes decisiones. Por lo general, los equipos más favoritos son aquellos que han experimentado una situación, como River. Pienso diferente. Hay cosas más importantes, como el placer de jugar bien”, cerró el DT de Flamengo.