Los delanteros del “Millonario” buscarán esta tarde frente a Flamengo cortar una larga sequía

23/11/2019 - 00:43 Mundo River

El ataque de River, conformado por Matías Suárez, Rafael Santos Borré, Ignacio Scocco y Lucas Pratto, buscará hoy en Lima, en la final de la Copa Libertadores, ponerle un punto final a su sequía de goles.

Scocco, quien generalmente no es titular, acumula 83 minutos sin goles. Su última conquista ocurrió el 18 de octubre cuando marcó un doblete en el empate 3 a 3 frente a Arsenal en Sarandí por la Superliga.

Al ex Newell’s Old Boys lo escolta Borré, titular indiscutido, quien no marca desde el 2 de noviembre cuando marcó el 2-1 ante Aldosivi, en Mar del Plata, por Superliga. El colombiano lleva 178 minutos sin gritos aunque ante Estudiantes de Buenos Aires, por las semifinales de la Copa Argentina, le anularon un tanto por un fuera de juego inexistente.

Pratto, quien perdió protagonismo en el equipo a causa de una lesión, completa el podio con 695 minutos de racha adversa. El “Oso”, uno de los héroes en la Superfinal ante Boca, no anota desde el 30 de mayo en el 3 a 0 ante Atlético Paranaense de Brasil que sirvió para la conquista de la Recopa Sudamericana en Núñez.

El cordobés Suárez completa el póquer de los delanteros riverplatenses con 925 minutos. Su último gol se produjo en el 6-1 ante Racing Club, en Avellaneda, por la Superliga.