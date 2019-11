Cajal vs. Schoppler, en la previa de un gran duelo entre Independiente y Salta Basket

23/11/2019 - 01:14 Deportivo

De un lado, Víctor Hugo Cajal, con la “11” de Independiente BBC. Del otro, Christian Schoppler, con la “6” de Salta Basket.

El duelo de bases, que protagonizarán mañana en el Parnás, arrancó ayer con declaraciones cruzadas, en las que prevaleció el respeto mutuo.

“El partido del domingo va a ser lindo. Volvemos a jugar en casa, tratando de mantener la idea y la postura del comienzo de temporada de hacer una localía fuerte y de mantenernos por la senda victoriosa jugando de local, sea quien sea el rival”, fueron las primeras palabras de Cajal.

“El rival es un equipo que se ha armado para pelear el torneo, para ser candidato y para jugar la Sudamericana. Para muchos ha sido sorprendente la participación en la Liga Sudamericana, porque lo han hecho en buena manera. Siendo un equipo de segunda categoría, ha pasado la primera ronda y en Olímpico ha estado muy cerca de conseguir el pase a la siguiente fase”, agregó convencido.

“Va a ser un lindo partido, con dos equipos que vienen bien. Nosotros tuvimos un muy buen arranque y después en las giras se nos hizo difícil. El grupo está en buenas condiciones físicas y anímicas. Ante este equipo tenemos que demostrar que estamos a la altura como lo hicimos ante Barrio Parque y Ameghino”, señaló el santiagueño.

Por último, habló de su pasado reciente. “El año pasado me tocó vestir la camiseta de Salta Basket, que me dio la chance, porque me había quedado sin equipo. Tanto el técnico como los dirigentes apostaron por mí y por suerte me fue bien. Salimos campeones del Súper 4 e hice muchos amigos”, concluyó.

Christian Schoppler

Por su parte, Christian Schoppler arrancó hablando de la experiencia en la Sudamericana. “Creo que cumplimos un gran desempeño. Tuvimos partidos durísimos, donde estuvimos palo a palo y perdimos por un punto con Botafogo en la última pelota. Tuvimos una buena actuación con Olímpico. Y con Nacional estuvimos en juego durante todo el partido. Estoy contento con el plantel”, analizó.

El base chaqueño también habló de Independiente BBC. “Es un equipo durísimo, con jugadores de jerarquía y lo ha demostrado en el inicio del torneo, ganando cuatro consecutivos. Tiene grandes jugadores como Víctor Cajal y Juan Ángel López, que los he enfrentado y he jugado con ellos. Tuve buenas temporadas con ambos. Además de buenos jugadores, son amigos que me ha dado el básquet”, comentó reconfortado.

Mañana, desde las 21, estarán frente a frente sobre el parqué del Parnás.