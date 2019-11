El comercio señala las causas que llevaron al aumento de concursos

23/11/2019 - 02:04 Economía

Desde la Cámara de Comercio e Industria, ennumeraron las causas que llevan a los pedidos de concurso.

“El comerciante y los empresarios estaban acostumbrados a recurrir al descubierto, pero con las tasas del último año y medio es algo insostenible. Al no haber venta no hay cómo cubrir las obligaciones, los cheques entran, se usa el descubierto y entran en una cadena insostenible de falta de pago y se suman intereses, es una rueda que no se puede parar”, indicó la Ing. Rafael, titular de la CCI.

Ese es el caso de una conocida tienda de indumentaria que se presentó en concurso en las últimas semanas. La deuda que acumuló, equivale a un auto 0km chico. Pero, después de meses de acumular caída en las ventas y de achicar el negocio, aún así, no pudo pagar.

Menos plazos

Agregó que “los proveedores han acortado mucho los plazos de pago, a no más de 30 ó 60 días cuando antes eran 180. En algunos rubros, incluso menos. Por eso, la gente se ha quedado sin stock, ha liquidado todo a precios irrisorios para cubrir deuda. Además han subido los costos fijos. Se ha vuelto insostenible. Al no haber ventas caen en cascada estos problemas”.

Puntualizó que “la caída de ventas es sostenida. Antes, tenías 2 meses malos y 2 buenos. Se nivelaba la deuda, pero ahora no ha habido repunte y así, no hay espalda que aguante”.

“Es alto el porcentaje que termina en quiebra”

El abogado especialista en Concursos, Daniel Creamaschi, señaló que “los motivos de presentaciones son básicamente dos. El primero la cesación y corte de cadena de pagos que tienen las empresas. El segundo, que por medio del uso del concurso preventivo, las empresas logran tener unos meses de tranquilidad porque se paralizan por disposición de ley, el pago de las obligaciones anteriores a la presentación, para ver si pueden superar ese estado de insolvencia con el concurso y evitar la quiebra”.

No obstante, indicó que ‘la verdad que los concursos preventivos, tienden a culminar en quiebras cuando no se cumplen los acuerdos propuestos o bien no se logran las mayorías y es alto ese porcentaje. Porque no siempre los concursados cuentan con acuerdo de sus acreedores y muchas veces, incluso en la tramitación del proceso al demorar muchos años, se duermen en los laureles en la tranquilidad que da no poder pagar deudas viejas y se olvidan de vencimientos de plazos, con lo cual la quiebra es ineludible”.