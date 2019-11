“Es alto el porcentaje que termina en quiebra”

23/11/2019 - 10:46 Economía

El abogado especialista en Concursos, Daniel Creamaschi, señaló que “los motivos de presentaciones son básicamente dos.

El primero la cesación y corte de cadena de pagos que tienen las empresas.

El segundo, que por medio del uso del concurso preventivo, las empresas logran tener unos meses de tranquilidad porque se paralizan por disposición de ley, el pago de las obligaciones anteriores a la presentación, para ver si pueden superar ese estado de insolvencia con el concurso y evitar la quiebra”.

No obstante, indicó que ‘la verdad que los concursos preventivos, tienden a culminar en quiebras cuando no se cumplen los acuerdos propuestos o bien no se logran las mayorías y es alto ese porcentaje. Porque no siempre los concursados cuentan con acuerdo de sus acreedores y muchas veces, incluso en la tramitación del proceso al demorar muchos años, se duermen en los laureles en la tranquilidad que da no poder pagar deudas viejas y se olvidan de vencimientos de plazos, con lo cual la quiebra es ineludible”.