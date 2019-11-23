CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 24 de noviembre de 2019

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CANAL 7
07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
08.00 FINDE EN NICK
11.00 SANTA MISA
12.00 CLUB 57
12.45 LA PEÑA DE MORFI
17.30 CINE. DOGGIE BOOGIE
19.00 CINE. EL PLAN B
20.00 SORTEO DE MONO BINGO
20.10 SORTEO DE TÓMBOLA
20.30 CINE. EL PLAN B (CONTINUACIÓN)
21.15 OPINIÓN DEPORTIVA
22.15 SUSANA GIMÉNEZ
00.30 POLO. HERENCIA DE GLORIA
01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
12.00 MODO SELFIE
13.00 MODO FOODIE
13.30 LO MEJOR DE S.T.O
14.30 SECRETOS VERDADEROS
16.00 MAURO, LA PURA VERDAD
19.00 INFAMA
TV PÚBLICA
14.30 COCINEROS
16.30 LOCOS POR EL CAMPO
17.30 SORPRENDENTE ARGENCHINA
18.00 QUE VUELVAN LOS POTREROS
19.00 PADRES E HIJOS
20.00 CADA NOCHE MÚSICA
CANAL 9
12.00 FIESTAS ARGENTINAS
13.00 CARNA A LA PARRILLA
14.00 EL CHAVO DEL 8
17.00 TU FABULOSO FINDE
20.00 IMPLACABLES
22.00 AQUÍ ESTÁ EL FÚTBOL
EL TRECE
13.00 ALMORZANDO CON MIRTHA LEGRAND
16.00 CINE SHAMPOO
22.00 EL MUNDO DEL ESPECTÁCULO
23.30 PASIÓN POR EL FÚTBOL
CANAL 14
12.00 PLANETA OCÉANO
12.30 SANTIAGO TEATRAL
13.00 PEDALIER
13.30 RUIDO DE MOTORES
14.00 LA PEÑA DEL PELADO
14.30 RECORDANDO
15.30 DE A DOS
16.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
17.00 PARA TODA MUJER
18.00 VA DE NUEVO
18.30 TICKET AL SHOW
19.30 ARABESC
20.00 MORENA TV
21.00 BÁSQUET FEMENINO:
HURACÁN VS. DEF. DEL SUD
22.30 SANTIAGO ES PUEBLO QUE BAILA
23.00 VIVIR SANTIAGO
CANAL 4
13.30 MUNDO TURÍSTICO
14.00 FOLCLUB
15.00 PUNTO DE ENCUENTRO
16.00 EXPRESS AMATEUR
17.00 CINE EXPRESS
19.00 TE QUIERO, BANDA
19.30 LA MISA DE LA COMUNIDAD
20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA
21.00 CONCIERTO EXPRESS
22.00 TENDENCIAS SANTIAGO
22.30 EXPRESSIONES
PELÍCULAS
CINEMAX
06.39 EL NUEVO ENTRENADOR
08.32 VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA
10.19 MARVEL RISING. SECRET WARRIORS
12.00 RÁPIDO Y FURIOSO, AÚN MÁS RÁPIDO
14.00 VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA
15.47 EL ENCANTO DE LA BESTIA
17.30 RÁPIDO Y FURIOSO, AÚN MÁS RÁPIDO
19.30 BATTLESHIP. BATALLA NAVAL
22.00 SOLDADO ANÓNIMO
TCM
06.26 LOST - T. 5 - EP. 8 - LAFLEUR
10.52 MAD ABOUT YOU - T. 7 - EP. 3 - TRAGEDY PLUS TIME
16.02 EL ÚLTIMO BOY SCOUT
17.54 CINTA ROJA
19.51 MAREA ROJA
22.00 EL PATRIOTA
TNT
06.00 HISTORIAS CRUZADAS
08.55 EL RECUERDO DE MARNIE
10.57 WALL-E
12.42 ZOOTRÓPOLIS
14.39 GIGANTES DE ACERO
17.04 OUT OF BLUE
19.12 CAPITÁN AMÉRICA, LA GUERRA CIVIL
22.00 AMERICAN MUSIC AWARDS 2019
SPACE
06.15 EL INVENTOR DE JUEGOS
08.14 LOS ÚLTIMOS CABALLEROS
10.24 EL REY ESCORPIÓN 4. LA LLAVE DEL PODER
12.21 10.000 A.C.
14.19 JACK, EL CAZAGIGANTES
16.23 EL SÉPTIMO HIJO
18.12 VIAJE 2. LA ISLA MISTERIOSA
20.00 EL LIBRO DE LA SELVA
22.00 PIRATAS DEL CARIBE. NAVEGANDO AGUAS MISTERIOSAS
CINECANAL
11.35 PADDINGTON 2
13.40 LA ENTREGA INMEDIATA
15.35 MISIÓN. IMPOSIBLE - PROTOCOLO FANTASMA
18.00 3 DÍAS PARA MATAR
20.10 EL DIABLO VISTE A LA MODA
22.00 TALENTOS OCULTOS
VOLVER
06.00 LAS TRAVESURAS DE CEPILLO
07.45 MILLONARIOS A LA FUERZA
09.25 DONDE DUERMEN DOS, DUERMEN TRES
11.00 EL GRAN ÁLBUM DE LA TELE
11.30 MINGO Y ANÍBAL CONTRA LOS FANTASMAS
13.00 LOS SUPERAGENTES BIÓNICOS
14.30 LOS SUPERAGENTES NO SE ROMPEN
16.10 LOS SUPERAGENTES Y EL TESORO MALDITO
17.45 LA AVENTURA EXPLOSIVA
19.20 LOS SUPERAGENTES CONTRA LOS FANTASMAS
21.00 ROMPEPORTONES
23.00 LA ARGENTINA DE TATO
A DÓNDE IR
CINE RENZI
(LA BANDA)
*EL IRLANDÉS, 21.00
*EL REY LEÓN, 14.30 (CASTELLANO $80)
*PROYECTO GÉMINIS, 17.30
*TAXI A GIBRALTAR, 19.30 (ESPACIO INCAA)
EL RINCÓN DE LA EMPANADA
(RUTA 1 KM7, LOS ROMANO)
*DOMINGO 24, RECITAL DE LOS ALFILES, ADEMÁS, LAS VOCES DEL CREPÚSCULO, ACADEMIA SUEÑOS DE TRADICIÓN.
SIXTO
(AV. BELGRANO (S) 1991)
*SÁBADO 30, A LAS 22, “PEÑA AL PALO” CON JAVY JORGE, YVÁN HERRERA, SANTIAGO ÁBALOS, MARTÍN ÁBALOS, Y MARCELO MITRE, ENTRE OTROS.
CASA TERRAVIVA
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
*VIERNES 6 DE DICIEMBRE, A LAS 22, MASTER STROKE PRESENTARÁ UN TRIBUTO A QUEEN.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
*DOMINGO 8, A LAS 21, “EL LAGO DE LOS CISNES”, DE LA ESCUELA DE DANZAS DE STELLA FOCHESATO.
CINES
SUNSTAR
MALÉFICA 2 DUEÑA DEL MAL (2D)
AVENTURA ( +13 )
24/11 - 14:20 hs (Cast) 16:45 hs (Cast)
HUÉRFANOS DE BROOKLIN (2D)
DRAMA (+ 16 AÑOS)
24 AL 27/11 -19:10 hs (Cast) 22:00 hs (subt)
LOS LOCOS ADAMS (2D)
ANIMADA (ATP)
24/11 - 14:20 hs (Cast) 16:15 hs (Cast)
CONTRA LO IMPOSIBLE : FORD VS. FERRARI (2D)
DRAMA (ATP)
24 AL 27/11 -18:10 hs (Cast) 21:20 hs (subt)
GUASÓN (2D)
ACCION (+ 16 AÑOS)
24/11 -14:30 hs (Cast) 17:00 hs (Cast) 19:30 hs (Cast) 22:00 hs (subt)
TERMINATOR: DESTINO OCULTO (2D)
ACCION (+ 13 AÑOS)
24/11 - 14:30 hs (Cast) 17:20 hs (Cast) 20:00 hs (subt)
REFLEJOS SINIESTROS (2D)
TERROR (+13 AÑOS )
24 AL 27/11 - 22:35 hs (subt)
PROYECTO GÉMNIS (2D)
ACCIÓ (+ 13 AÑOS)
24/11 -14:20 hs (Cast) 16:45 hs (Cast) 19:30 hs (subt) 22:15 hs (subt)
HÍPER LIBERTAD
REFLEJOS SINIESTROS APTA 13 AÑOS ESTRENO
CASTELLANO 2D
21:25 y 23:20
PROYECTO GÉMINIS APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 3D 19:00
PROYECTO GÉMINIS APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 22:50
GUASÓN APTA 16 AÑOS
CASTELLANO 2D
20:10
MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL APTO 13 AÑOS (CON DNI)
CASTELLANO 2D
18:00 y 20:30
LOS LOCOS ADAMS ATP CON LEYENDA
CASTELLANO 2D
17:00 y 18:10
TERMINATOR: DESTINO OCULTO APTA 13 AÑOS CON RESERVA
CASTELLANO 2D
23:00