CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 24 de noviembre de 2019

23/11/2019 - 21:10 Cartelera

CANAL 7

07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

08.00 FINDE EN NICK

11.00 SANTA MISA

12.00 CLUB 57

12.45 LA PEÑA DE MORFI

17.30 CINE. DOGGIE BOOGIE

19.00 CINE. EL PLAN B

20.00 SORTEO DE MONO BINGO

20.10 SORTEO DE TÓMBOLA

20.30 CINE. EL PLAN B (CONTINUACIÓN)

21.15 OPINIÓN DEPORTIVA

22.15 SUSANA GIMÉNEZ

00.30 POLO. HERENCIA DE GLORIA

01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN

AMÉRICA

12.00 MODO SELFIE

13.00 MODO FOODIE

13.30 LO MEJOR DE S.T.O

14.30 SECRETOS VERDADEROS

16.00 MAURO, LA PURA VERDAD

19.00 INFAMA

TV PÚBLICA

14.30 COCINEROS

16.30 LOCOS POR EL CAMPO

17.30 SORPRENDENTE ARGENCHINA

18.00 QUE VUELVAN LOS POTREROS

19.00 PADRES E HIJOS

20.00 CADA NOCHE MÚSICA

CANAL 9

12.00 FIESTAS ARGENTINAS

13.00 CARNA A LA PARRILLA

14.00 EL CHAVO DEL 8

17.00 TU FABULOSO FINDE

20.00 IMPLACABLES

22.00 AQUÍ ESTÁ EL FÚTBOL

EL TRECE

13.00 ALMORZANDO CON MIRTHA LEGRAND

16.00 CINE SHAMPOO

22.00 EL MUNDO DEL ESPECTÁCULO

23.30 PASIÓN POR EL FÚTBOL

CANAL 14

12.00 PLANETA OCÉANO

12.30 SANTIAGO TEATRAL

13.00 PEDALIER

13.30 RUIDO DE MOTORES

14.00 LA PEÑA DEL PELADO

14.30 RECORDANDO

15.30 DE A DOS

16.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

17.00 PARA TODA MUJER

18.00 VA DE NUEVO

18.30 TICKET AL SHOW

19.30 ARABESC

20.00 MORENA TV

21.00 BÁSQUET FEMENINO:

HURACÁN VS. DEF. DEL SUD

22.30 SANTIAGO ES PUEBLO QUE BAILA

23.00 VIVIR SANTIAGO

CANAL 4

13.30 MUNDO TURÍSTICO

14.00 FOLCLUB

15.00 PUNTO DE ENCUENTRO

16.00 EXPRESS AMATEUR

17.00 CINE EXPRESS

19.00 TE QUIERO, BANDA

19.30 LA MISA DE LA COMUNIDAD

20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 CONCIERTO EXPRESS

22.00 TENDENCIAS SANTIAGO

22.30 EXPRESSIONES

PELÍCULAS

CINEMAX

06.39 EL NUEVO ENTRENADOR

08.32 VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA

10.19 MARVEL RISING. SECRET WARRIORS

12.00 RÁPIDO Y FURIOSO, AÚN MÁS RÁPIDO

14.00 VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA

15.47 EL ENCANTO DE LA BESTIA

17.30 RÁPIDO Y FURIOSO, AÚN MÁS RÁPIDO

19.30 BATTLESHIP. BATALLA NAVAL

22.00 SOLDADO ANÓNIMO

TCM

06.26 LOST - T. 5 - EP. 8 - LAFLEUR

10.52 MAD ABOUT YOU - T. 7 - EP. 3 - TRAGEDY PLUS TIME

16.02 EL ÚLTIMO BOY SCOUT

17.54 CINTA ROJA

19.51 MAREA ROJA

22.00 EL PATRIOTA

TNT

06.00 HISTORIAS CRUZADAS

08.55 EL RECUERDO DE MARNIE

10.57 WALL-E

12.42 ZOOTRÓPOLIS

14.39 GIGANTES DE ACERO

17.04 OUT OF BLUE

19.12 CAPITÁN AMÉRICA, LA GUERRA CIVIL

22.00 AMERICAN MUSIC AWARDS 2019

SPACE

06.15 EL INVENTOR DE JUEGOS

08.14 LOS ÚLTIMOS CABALLEROS

10.24 EL REY ESCORPIÓN 4. LA LLAVE DEL PODER

12.21 10.000 A.C.

14.19 JACK, EL CAZAGIGANTES

16.23 EL SÉPTIMO HIJO

18.12 VIAJE 2. LA ISLA MISTERIOSA

20.00 EL LIBRO DE LA SELVA

22.00 PIRATAS DEL CARIBE. NAVEGANDO AGUAS MISTERIOSAS

CINECANAL

11.35 PADDINGTON 2

13.40 LA ENTREGA INMEDIATA

15.35 MISIÓN. IMPOSIBLE - PROTOCOLO FANTASMA

18.00 3 DÍAS PARA MATAR

20.10 EL DIABLO VISTE A LA MODA

22.00 TALENTOS OCULTOS

VOLVER

06.00 LAS TRAVESURAS DE CEPILLO

07.45 MILLONARIOS A LA FUERZA

09.25 DONDE DUERMEN DOS, DUERMEN TRES

11.00 EL GRAN ÁLBUM DE LA TELE

11.30 MINGO Y ANÍBAL CONTRA LOS FANTASMAS

13.00 LOS SUPERAGENTES BIÓNICOS

14.30 LOS SUPERAGENTES NO SE ROMPEN

16.10 LOS SUPERAGENTES Y EL TESORO MALDITO

17.45 LA AVENTURA EXPLOSIVA

19.20 LOS SUPERAGENTES CONTRA LOS FANTASMAS

21.00 ROMPEPORTONES

23.00 LA ARGENTINA DE TATO

A DÓNDE IR

CINE RENZI

(LA BANDA)

*EL IRLANDÉS, 21.00

*EL REY LEÓN, 14.30 (CASTELLANO $80)

*PROYECTO GÉMINIS, 17.30

*TAXI A GIBRALTAR, 19.30 (ESPACIO INCAA)

EL RINCÓN DE LA EMPANADA

(RUTA 1 KM7, LOS ROMANO)

*DOMINGO 24, RECITAL DE LOS ALFILES, ADEMÁS, LAS VOCES DEL CREPÚSCULO, ACADEMIA SUEÑOS DE TRADICIÓN.

SIXTO

(AV. BELGRANO (S) 1991)

*SÁBADO 30, A LAS 22, “PEÑA AL PALO” CON JAVY JORGE, YVÁN HERRERA, SANTIAGO ÁBALOS, MARTÍN ÁBALOS, Y MARCELO MITRE, ENTRE OTROS.

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

*VIERNES 6 DE DICIEMBRE, A LAS 22, MASTER STROKE PRESENTARÁ UN TRIBUTO A QUEEN.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

*DOMINGO 8, A LAS 21, “EL LAGO DE LOS CISNES”, DE LA ESCUELA DE DANZAS DE STELLA FOCHESATO.

CINES

SUNSTAR

MALÉFICA 2 DUEÑA DEL MAL (2D)

AVENTURA ( +13 )

24/11 - 14:20 hs (Cast) 16:45 hs (Cast)

HUÉRFANOS DE BROOKLIN (2D)

DRAMA (+ 16 AÑOS)

24 AL 27/11 -19:10 hs (Cast) 22:00 hs (subt)

LOS LOCOS ADAMS (2D)

ANIMADA (ATP)

24/11 - 14:20 hs (Cast) 16:15 hs (Cast)

CONTRA LO IMPOSIBLE : FORD VS. FERRARI (2D)

DRAMA (ATP)

24 AL 27/11 -18:10 hs (Cast) 21:20 hs (subt)

GUASÓN (2D)

ACCION (+ 16 AÑOS)

24/11 -14:30 hs (Cast) 17:00 hs (Cast) 19:30 hs (Cast) 22:00 hs (subt)

TERMINATOR: DESTINO OCULTO (2D)

ACCION (+ 13 AÑOS)

24/11 - 14:30 hs (Cast) 17:20 hs (Cast) 20:00 hs (subt)

REFLEJOS SINIESTROS (2D)

TERROR (+13 AÑOS )

24 AL 27/11 - 22:35 hs (subt)

PROYECTO GÉMNIS (2D)

ACCIÓ (+ 13 AÑOS)

24/11 -14:20 hs (Cast) 16:45 hs (Cast) 19:30 hs (subt) 22:15 hs (subt)

HÍPER LIBERTAD

REFLEJOS SINIESTROS APTA 13 AÑOS ESTRENO

CASTELLANO 2D

21:25 y 23:20

PROYECTO GÉMINIS APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 3D 19:00

PROYECTO GÉMINIS APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 22:50

GUASÓN APTA 16 AÑOS

CASTELLANO 2D

20:10

MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL APTO 13 AÑOS (CON DNI)

CASTELLANO 2D

18:00 y 20:30

LOS LOCOS ADAMS ATP CON LEYENDA

CASTELLANO 2D

17:00 y 18:10

TERMINATOR: DESTINO OCULTO APTA 13 AÑOS CON RESERVA

CASTELLANO 2D

23:00