FÚNEBRES | 24 de noviembre de 2019

23/11/2019 - 22:13 Funebres

FALLECIMIENTOS

Silvense Gallo

Ivana Belén Larcher

Mildre Virginia Ruffinazzi

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

GALLO, SILVENSE (q.e.p.d.) Falleció el 23/11/19|. Su esposa Reyna, sus hijos Nilda, Silvio, Lito, Mabel, Alejandra, Rafa, Daniel, Enrique, Jorge, hijos políticos, nietos, hermanos, bisnietos y demás familiares. Sus restos serán Inhumados hoy 11hs en el cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO Por NORTE BENEFICIOS. Calle LA PLATA 162. TEL. 4219787.

LARCHER, IVANA BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 23/11/19|. Su esposo Christian, hijas Loana, Bianca, su suegra Nilda, hermanos Maximiliano, Jesica, su amigo Maxi Sellan participan su fallec. Sus restos serán inhumados en el cemet. Parque de la Paz. Hs 9. Casa de duelo. P. L. Gallo 330 (S/V). Servicio. ORG. ANTONIO GUBARIA HNOS SRL.

ROJAS, ESCIPIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/19|. La comunidad educativa de la Escuela N° 1099, personal directivo, docentes y de maestranza, acompañan en este doloroso trance a la Prof. de Tecnología Srta. Marcolina Beatriz Rojas. Se ruega una oración por su eterno descanso.

RUFFINAZZI, MILDRE VIRGINIA (q.e.p.d.) Falleció el 23/11/19|. Su cuñado Poly, sus sobrinos Carlos, Mildred, Ángel y demás familiares participan su fallec. Sus restos fueron inhumados en el cemet. El Descanso. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

TORRES, OSCAR GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/19|. Ramón Rodríguez y Roxana Cantoni acompañan en el dolor y la partida de Gustavo. Ruegan oraciones en su memoria.

TORRES, OSCAR GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/19|. Con gran tristeza despedimos a nuestro querido amigo y hermano de toda la vida. Acompañamos a su familia. Din, Toti, Juan Carlos, Guido y Orly.

TORRES, OSCAR GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/19|. " Señor ya está ante Ti, recíbelo en tu Reino ". El Departamento de Tecnología del Colegio del Centenario participan con profundo dolor el fallecimiento de su compañero Gustavo Torres.

TORRES, OSCAR GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/19|. Prece nos alegramos que este en un lugar mejor, pero nos entristecemos con su pérdida, gracias por regalarnos su amistad, por regalarnos cada tontera, cada risa, cada consejo etc. y duele resignarnos al no tenerlo como preceptor una vez más. Tenga por seguro que siempre, pero siempre va a estar presente en cada cosa que hagamos. No es una despedida sino un hasta pronto. Tus niños de 3º " A " Colegio secundario Los Quiroga.

TORRES, OSCAR GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/19|. "Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno ". Andrea Osenda, Vivana Díaz, Verónica Galván, Julieta Chamorro y Marcela Galindez acompañan con afecto a su hermana Rita Gutiérrez y flia.

TORRES, OSCAR GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/19|. Acompañan en este doloroso momento Rubén Navarro y Estela Franceschini y sus hijos Adrian Pedro, Gaby y Gerardo y Horacio Franceschini y Raúl Ortiz.

TORRES, OSCAR GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/19|. La comunidad educativa de la Esc. María Eva Duarte de Perón participa con profundo dolor el fallecimiento de nuestro compañero Gustavo, rogamos a Dios lo reciba en su morada y le de el descanso eterno y a su familia la resignación y la paz.

TORRES, OSCAR GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/19|. La comunidad educativa del Colegio Secundario "Los Quiroga" docente, administrativos, maestranza y sus queridos alumnos despiden con profundo dolor al Prece Gustavo. Ruegan por su eterno descanso.

TORRES, OSCAR GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/19|. " Vuela alto, muy alto y en paz, que el Señor te espera en su Reino " Graciela Sansierra, Ariel Figueroa e hijos Marianella, Ponciano y Laurencia despiden con pesar a Gustavo y acompañan a Pato y Tomi en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su querida memoria.

VIOTTI, ISOLINA ALICIA (q.e.p.d) Falleció el 22/11/19|. "Señor recibela en tus brazos y dale el descanso eterno ". El personal de la Esc. Nº 29 F. N. Laprida participa el fallecimiento de la mamá de su compañera Marisa Farias Viotti. Ruegan oraciones en su memoria.

VIOTTI, ISOLINA ALICIA (q.e.p.d) Falleció el 22/11/19|. Señor ya está ante Ti, recíbela en tu Reino ". Los compañeros de su hijo Omar : Dra. Soledad Vittar, Virginia Dargoltz, Soledad Cura, Virginia Monico, Alejandra Aliende, Lemisse Melem, Melina Abregu, Valentina Díaz Scarcelli, Antonela Montes Carlos Pereyra y Jorge Castillo participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

ALLALLA, NÉSTOR JOSÉ AMADO (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/19|. Su hermana Liliana, su hermano político Fabián y sus sobrinos Jorge, Cristian, Yanina, Mara, Yesi y Paula invitan a la misa rogando por el descanso eterno de su alma se oficiará hoy a las 20 hs en la parroquia San Jorge.

ALLALLA, NÉSTOR JOSÉ AMADO (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/19|. Su amigos de la UJO de la iglesia San Jorge participan su partida al Reino del Padre e invitan a la misa que rogando al Altísimo por su alma, se oficiará hoy a las 20 hs en la parroquia San Jorge.

CANDELA, VÍCTOR CÁNDIDO (Ñato) (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/13|. Papi: un día como hoy mi Señor Dios te eligió porque Él lleva a los mejores guerreros y vos sin dudas eras el mejor!! Siento tanto privilegio de ser tu hijo, nos dejaste tus mejores enseñanzas y consejos. Te extraño y te amo muchísimo, quiero darte las gracias por todo lo que recibí de ti, gracias por la vida, el amor, por la alegría que me diste. Te extraño mucho, siempre estás con nosotros en el día a día, te re-cordamos, no es fácil seguir sin ti. A veces me siento muy triste pero sé que estás en el mejor lugar. Viejo querido, no te digo adiós sino hasta luego.... tu hijo David que te ama con todo el corazón, tu esposa Choly, tus hijos David y Fredy, tus hijas políticas y nietos invitan a la misa hoy a las 20,30 hs. en la Pquia. Sgo. Apóstol al cumplirse seis años de su fallecimiento.

HERRERA DE ACUÑA, CALIXTA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/69|. ¡Madre mía, cuanto dolor! ¡Dios mío madre nuestra, cuanto amor nos dejaste!. Sus hijos Alcira, Leopoldo, Martín Estergidio, Juan Gregorio y Luis Alberto; hijas/os políticos, nietos, bisnietos y tataranietos, amigos y vecinos, invitan a la misa hoy a las 20 hs en la parroquia Inmaculada Concepción Frías. Con moti-vo de cumplirse 50 años de su partida a la Casa del Señor. Ruegan oraciones por su eterno des-canso.

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

FERNÁNDEZ, MÓNICA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/19|. Querida hija hoy en tu cumpleaños y a 4 meses de tu partida, solo me consuela no verte sufrir. Se agradece a todos los que estuvieron y están gracias. Se ruega una oración en su memoria.

PÉREZ, ROSA DEL VALLE ( Negrita) (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/17|. Que difícil recordarte, sin que mis ojos se llenen de lágrimas, sin que mi corazón se sienta oprimido, dejaste tantos y bellos recuerdos que aunque pasen días, meses, años, siempre estarás presente en mi vida, y solo me queda rezar por ti y por mí para soportar tu ausencia, mi Viejita. Siempre estarás en mi corazón como una gran madre y amiga, que con tu existencia alegró mi vida. Hoy te recuerdan al cumplirse dos años de tu fallecimiento, tu hija Pequi, tus nietos Carla, Cototo y tu hijo político Cuello.