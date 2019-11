La golpeó su esposo, la insultó su suegra y la expulsaron de la vivienda reteniéndole a su hijo

24/11/2019 - 03:14 Policiales

Una vecina del Bº Bosco III denunció que su pareja la agredió a golpes por un malentendido, le retuvo al hijo en común y después fue insultada por su suegra y expulsada de la casa.

Ello se desprende de la denuncia interpuesta por una mujer de apellido Vázquez, en contra de su esposo, Gómez, ayudante de albañil.

En la presentación, Vázquez manifestó que mientras se bañaba, con el hijo también dentro del baño, el pequeño empezó a llorar.

Su esposo ingresó al baño y le arrebató al niño, llevándolo al patio de la casa. Una vez que la mujer se duchó, fue a la habitación y allí su pareja la empujó y la arrojó contra la pared.

Trompadas

Asimismo, la habría agredido a trompadas e intentó ahorcarla.

Como pudo, ella se habría defendido con una cachetada al rostro y, en apariencia, todo quedó envuelto en una atmósfera de pura tensión.

Minutos después, se habría presentado la madre de Gómez, con la firme intención de agredir a la pareja de su hijo.

Como no pudo, le habría dejado en claro y en modo amenazante: “Vos no me conocés todavía cómo soy. Vos no sabés con quién te estás metiendo”.

Discusión verbal

Sobrevino una dura puja verbal entre las mujeres. Luego, la suegra se habría retirado con el hijo llevándose al nieto.

Resignada, Vázquez se fue de la casa y con su hermana se trasladaron a radicar la denuncia. Alertada, la fiscal Norma Matach dispuso la aprehensión del albañil y el reintegro del niño a su madre.

Posteriormente, la víctima fue llevada al médico, quien habría confirmado lesiones que demandarán al menos 7 días para su curación.

Restricciones

No es todo. La fiscal también extremó medidas y facultó a la policía para imponer restricciones a la familia del albañil.

En especial, se le ordenó a la madre abstenerse de retornar a la casa de la víctima y pretender un “desquite”.