Enzo Pérez: “No los pudimos matar y ellos reaccionaron”

24/11/2019 - 03:22 Mundo River

El volante de River Plate Enzo Pérez se lamentó ayer por la derrota ante Flamengo de Brasil, 2 a 1 en los últimos minutos de la final de la Copa Libertadores de América jugada en Lima, Perú, y expresó que su equipo no supo “matarlo” al partido.

“El partido estaba muerto, no pasaba nada. No lo pudimos matar, reaccionaron ellos con el gol del empate e inmediatamente después lo liquidaron. No tuvimos tiempo de reaccionar”, relató.

Según Pérez, “las finales así se definen por errores mínimos. River tuvo dos errores y lo ganó Flamengo”.

“Como dijimos antes, cualquiera de los dos se lo merecía. Nos queda seguir trabajando en busca de nuevos objetivos y si Dios quiere el año que viene estar nuevamente en una final”, agregó.

El volante, de gran desempeño en el partido, pidió “felicitar a Flamengo” porque, señaló, hizo “una gran Libertadores”.

“Hablé con Diego Alves (el arquero del que fue compañero en Valencia, de España) y le dije que cualquiera lo merecía. Lo felicité ahora, lo tienen bien merecido. Así que felicitaciones, nos toca seguir trabajando para volver el año que viene”, cerró el volante de River, de muy buen partido ayer en el Monumental de Lima.