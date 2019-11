Güemes expone la punta ante Boca Unidos de Corrientes

24/11/2019 - 18:06 Deportivo

Güemes tiene hoy otro duro compromiso visitando a Boca Unidos de Corrientes, desde las 20, en el marco de vigésimo tercera fecha de la Zona 1 del torneo Federal A. El colegiado Nahuel Viñas, será el encargado de impartir justicia.

El equipo de Pablo Martel, llega a este compromiso como el único líder del grupo y en frente estará uno de los tres escoltas, por lo que se presenta como un partido clave para sacarse de encima a un rival directo por la clasificación al pentagonal, que brinda un ascenso a la Primera Nacional.

En cuanto a lo deportivo, el “Gaucho” tendrá una sola variante en relación al último partido, en el que superaron a Douglas Haig y será el ingreso de Raúl Chalabe por Raúl Zelaya en la mitad de cancha. El resto del equipo serán los mismos que golearon al “Fogonero”.

En consecuencia, Güemes formará con Mendonça, Wagner, Serrano, Giménez y Monje, Juárez, López, Montiglio y Chalabe, Vega y Romero.

En el local, el entrenador Daniel Teglia, a pesar de la derrota ante Sportivo Las Parejas, en la fecha pasada no tocará el equipo y esta noche no tendría cambios en el once inicial.

Gran expectativa en Corrientes por el duelo entre puntero y escolta.