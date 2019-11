Karel Abraham no correrá en el 2020

24/11/2019 - 04:14 Deportivo

El checo Karel Abraham no estará en el Campeonato del Mundo de MotoGP el próximo 2020, tal y como ha confirmado él mismo en un ‘meet & greet’ (encuentro con los aficionados) en el Autódromo de Brno, lo que prácticamente supone la confirmación del fichaje del francés Johann Zarco por el Avintia Racing.

Varios medios checos recogen la noticia. La web Motorkari se hace eco de la información, corroborada por Ceskatelevize, que da algunos detalles más. En dicha reunión, Abraham ha revelado que por la noche, recibió un correo electrónico del Reale Avintia Racing que le comunicaba la rescisión del contrato que tenía en vigor el próximo 2020. Señala también que el comunicado del equipo le llegó en castellano, algo que le molestó, ya que siempre se habían comunicado en inglés.

Contrato

Siempre según las palabras del piloto checo, él mismo pensó en rescindir el contrato debido a su insatisfacción con el material del que ha dispuesto este último año. “No entiendo nada”, asegura Abraham, que se muestra convencido de no haber roto ningún punto del contrato pero tiene claro que no continuará en el equipo.

Sobre las opciones de futuro, el piloto de 29 años se ha mostrado realmente drástico: “MotoGP está completo y no quiero ir ni a Moto2 ni a Superbike”, sentencia Abraham, que reconoce que no está mirando opciones para competir en 2020 y planea tomarse un tiempo: “Ahora mismo, esto significa el final de mi carrera”, consideró puntualmente el piloto checo que no tuvo una buena temporada 2019 en la máxima categoría del motociclismo internacional.

Habrá que ver que ocurre hasta inicio de campeonato.