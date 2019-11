La tercera pasión

24/11/2019 - 09:06 Opinión

Por Nicolás Jozami. Escritor.

Si un escritor se juega entero cuando escribe, el dilema, inabarcable en su totalidad, es la conciencia de autenticidad que logra entre su actividad y la materialidad del mundo que lo rodea. A qué escritor/lector no le gustaría mucho más quedarse en su casa terminando ese texto que cree que va bien, antes que salir a la calle a reivindicar alguna causa. Para explorar eso que se juega entre la consabida dicotomía literatura y/o vida, enumeraré algunos puntos con el ánimo de que, en lo posible, sumen a esa nunca extinguida polémica.

Primero: cada vez que alguien, una persona, habla o escribe, como en este caso, lo hace desde un posicionamiento social, determinado por sus circunstancias, hecho y moldeado por ellas, por ende político, desde el que es imposible salirse. Así como por ejemplo la noción de edad no existiría para el individuo en soledad, ya que el tiempo corriendo en nuestra sangre, está determinado y establecido por conexiones y rasgos sociales armados alrededor nuestro, (Tarzán no podría saber hablar, tampoco su edad), un autor, aún escribiendo en su eremita, está tan entrometido con la realidad como un zapatero o un sastre. Claro que cada quién con grados de responsabilidad en base a los pasos que pueda o decida dar; pero cada paso construye y cimenta un mundo, una cosmografía política, siempre interesada, que intenta expandir el círculo en el que se mueve.

Sartre decía, en El existencialismo es un humanismo (1946): “En efecto, no hay ninguno de nuestros actos que, al crear al hombre que queremos ser, no cree al mismo tiempo, una imagen del hombre tal como consideramos que debe ser. Elegir ser esto o aquello, es afirmar al mismo tiempo el valor de lo que elegimos, porque nunca podemos elegir el mal; lo que elegimos es siempre el bien, y nada puede ser bueno para nosotros sin serlo para todos. Si, por otra parte, la existencia precede a la esencia, y nosotros queremos existir al mismo tiempo que formamos nuestra imagen, esta imagen es valedera para todos y para nuestra época entera.(…) Si soy obrero y elijo adherirme a un sindicato cristiano antes que ser comunista, si con esta adhesión quiero indicar que la resignación es en el fondo la solución que conviene al hombre, que el reino del hombre no está sobre la tierra, no comprometo solamente mi caso: quiero resignarme para todos; en consecuencia, mi acto ha comprometido a toda la humanidad.

Y si quiero -hecho más individual- casarme, tener hijos, aun si mi casamiento depende únicamente de mi situación, o de mi pasión o de mi deseo, con esto no me encamino yo solamente, sino que encamino a la humanidad entera en la vía de la monogamia”.

El hombre, compromete a la humanidad con sus acciones. El escritor, cuando inventa ficciones, lo mismo, más allá del entramado -o justamente por eso- estético por el que decida encarrillar lo que va siendo el control de su propia creación.

Segundo: acá viene el problema de frente, que sigue dividiendo las aguas: creación ficcional versus acción humana.

Un escritor, genuino, debe ser intransigente con su libertad estética para hacer aquello que sale de su cabeza, corazón, entrañas. Ergo, compromete su hacer desde el sitio personal, único, sin prever el alcance artístico de su incidencia.

Si divido palabras por un lado, acción por otra, no me queda más que traer a colación esa iluminación de Julia Kristeva, simple pero cierta, que indica que el único enunciado no ideológico sería el enunciado infinito, y que Barthes escribe en su reverso como “todo enunciado acabado corre el riesgo de ser ideológico”. Ahí está el quid; no corre el riesgo, “es” ideológico el enunciado, la frase, una novela, simplemente porque tiene fin, porque nosotros le damos fin.

Con ideológico, aquí, me refiero al sistema discursivo con sus retóricas, imágenes, maneras de proyectar, que cada individuo plasma en su decir y que mantiene, cimentando ineludiblemente un modo de ser de la comunidad en la que está inmerso y desde donde proporciona su discurso. Como no podemos hablar o escribir sin cesura, sin corte, no podemos más que dejar en manos de otros, de interlocutores, el posicionamiento y la adscripción ideológica a lo dicho, a lo escrito. Un monólogo infinito, a lo personaje de Faulkner, sin interrupción alguna, se convertiría en no ideológico, porque puede desdecirse, optar por todas las posiciones, y eso descolocaría la asignación ideológica.

La literatura, hay que decirlo, tiene altísimos despuntes en esta idea con la que flirtea, por caso Farabeuf, Paradiso, Finnegans Wake, Molloy, entre otras, donde la voz quiere deglutir el lugar de enunciación. Un escritor, materialmente, no puede escribir o establecer un enunciado interminable (aunque es fascinante la idea de que los libros dialogan infinitamente entre ellos, con el escritor como inquilino o intruso); de allí la sana, hermosa y comprometida tarea de la selección, del escoger qué se dirá y cómo; la red ideológica ya lo atrapó, pero con sus herramientas el autor puede revolver, problematizar y fraccionar los pliegues de esas, nuestras limitaciones humanas.

Tercero: Antes que tercera posición, mejor hablar de la literatura como una tercera pasión; la primera es la acción, la segunda, la escritura de derroche, la tercera, saber que nunca desaparece la primera cuando se hace elige hacer -y de qué modo- la segunda. El escritor que conoce el vínculo con lo que intenta hacer, debe sostener y luchar por esa tercera pasión; las obras que salen de un creador, de un escultor, músico, etc., lo justificarán: el tema es que no puede más que sobrellevar en sus espaldas lo que el mundo decida poner encima suyo, simple.

Blanchot dice que “En la obra, el artista no se protege sólo del mundo, sino de la exigencia que lo atrae fuera del mundo”. El creador puede existir fuera de la Historia, pero quedaría sin sentido. Una cosa es lo póstumo, la gran Nietzsche, que se escriba para las generaciones futuras, pero otra es la lavada de manos. Decir que se es póstumo, es tomar una posición actual, en el barro del presente. Indubitablemente, los contemporáneos buscarán la semilla de aquello que no pasará a la posteridad, sino lo que puede ser leído y aprehendido en el presente.

Cuarto: la tercera pasión, sería esa zona con inquietos aventureros que bogan por la genuina ampliación del espacio subjetivo en las propias condiciones sociales en las que se traduce la existencia. Sin ubicuidad, hay elecciones, el trabajo es ver dónde cada creador puede dar lo mejor de sí mismo comprometiendo sus convicciones en cada caso.

El autor sale a la calle, queda su poema a medio terminar, la lapicera se enfría, aunque la tinta late, se mantiene tibia por los gritos que el creador irá a disponer más tarde sobre el papel, buscando su manera. Es siempre búsqueda, nunca certeza. La belleza no tiene detractores; sólo mentirosos. Si la contradicción dialéctica está en este tercer término, ni torre de marfil ni panfleto continuo, en la pasión de la ficción que transforma, bienvenida sea esta síntesis constante. Cada quién sabrá manejarla según como se asuma.