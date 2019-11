Vélez visita a Banfield con la intención de arrimarse a la cima

24/11/2019 - 17:48 Deportivo

Vélez buscará un triunfo que le permita acercarse a la punta de la Superliga cuando visite a un Banfield que necesita sumar para engrosar el promedio, en un partido válido por la decimocuarta jornada del torneo argentino. El encuentro se llevará a cabo a partir de las 19.40 en el estadio Florencio Sola, contará con el arbitraje de Hernán Mastrángelo y será televisado por Fox Sports Premium.

El Taladro venció como visitante a Lanús por 1 a 0 en la fecha anterior, pero el técnico Julio César Falcioni tendrá tres bajas importantes en el equipo ya que Luciano Gómez y Renato Civelli fueron expulsados en el clásico y Claudio Bravo llegó a la quinta amarilla.

Si bien aún no lo confirmó, Rodrigo Arciero ingresaría en lugar de Gómez mientras que Luciano Lollo entraría por Civelli y Sebastián Dubarbier ocuparía la plaza de Bravo en la zona defensiva.

Por el otro lado, el Fortín viene de igualar sin goles como local ante Boca y tendrá la obligación de sumar de a tres si es que no quiere alejarse de la punta de la Superliga.

El entrenador Gabriel Heinze no dio a conocer el equipo que jugará frente al "Taladro", pero sí confirmó que el mediocampista Lucas Robertone no será de la partida debido a que "no volvió bien" tras estar afectado a la selección Sub 23.

Ante la ausencia de Robertone, el que estaría en su reemplazo sería Pablo Galdames mientras que además Thiago Almada volvería a la titularidad para jugar en lugar de Nicolás Domínguez.

Posibles formaciones:

Banfield: Mauricio Arboleda; Rodrigo Arciero, Luciano Lollo, Alexis Maldonado, Sebastián Dubarbier; Sergio Vittor, Jorge Rodríguez; Juan Pablo Álvarez, Jesús Dátolo, Agustín Urzi; Julián Carranza. DT: Julio Falcioni.

Vélez: Alexander Dominguez; Hernán De La Fuente, Lautaro Gianetti, Luis Abram, Brian Cufré; Pablo Galdames, Fernando Gago, Thiago Almada; Agustín Bouzat, Leandro Fernandez y Lucas Janson. DT: Gabriel Heinze.

Estadio: Florencio Sola (Banfield)

Árbitro: Hernán Mastrángelo

Hora de inicio: 19.40

TV: Fox Sports Premium.