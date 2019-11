VIDEO | Libertadores: emotivo recibimiento de los hinchas al plantel de River

24/11/2019 - 19:54 Mundo River

¡Esta es tu hinchada, esta es tu gente! River es grande más allá de los resultados, y hoy quedó nuevamente demostrado pic.twitter.com/YRRk0QeFfF — La Página Millonaria (@RiverLPM) November 24, 2019

No hay palabras para describir semejante muestra de amor. Los hinchas de, tras la derrota antede Gallardo. En señal de gratitud por todo lo cosechado a lo largo de los años, el resultado del sábado se transformó en anécdota y se impuso la gloria de una etapa que nunca se extinguirá.A minutos de las 19 horas, el micro que trasladó a los futbolistas y cuerpo técnico, desdealfue inmerso en una ola de cariño desinteresado y recíproco por toda la energia emanada desde 2014 hasta la fecha.Más de 5.000 seguidores riverplatenses, familias, chicos, grandes fueron a saludar al equipo que mejor representó a su hinchada y a Sudamérica. "No me importa si ganás, no me importa si perdés", cantaron. Claro está que así es. Y eso es lo que nos hace ser parte del Más Grande.