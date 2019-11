El actor Gustavo Garzón se mostró sorprendido de que en su etapa de madurez le ofrecen solo personajes de malo en las ficciones

24/11/2019 - 21:04 Pura Vida

En lo que fue su gran regreso a la pantalla chica, luego de 14 años de ausencia, Gustavo Garzón lo hizo como miembro de un grupo de secuestradores y asesinos en “Historia de un clan”. Su pequeño personaje llamado Rojas creció gracias a su poder interpretativo.

A ese, le siguieron sus participaciones en “El Marginal 3”, para la TV Pública, “Monzón, la serie”, para TNT, “Tu parte del trato”, el unitario que emite El Trece, y “Los internacionales”, ficción que está grabando para Telefe.

El tema es que casualmente, sus últimos personajes lo han conectado con un costado malvado, lo que lo motivó, según confesó en una charla con Teleshow, a consultarlo con una psicóloga. “Lo gracioso es que en casi todos estos últimos trabajos me toca hacer de malo, siempre trato mal a la gente... ¡Hasta lo hablé con mi psicóloga! Llegamos a la conclusión de que algo de mí lleva a que me vean así”, se sinceró.

Y agregó: “Pero yo me siento una persona buena. Aunque no me disgusta hacer estos personajes, es una curiosidad porque cuando empecé a trabajar como actor siempre era el muchacho bueno, de barrio... ¿Cuándo me convertí en malo? Se me endureció el rostro”. De todas maneras no deja de estar agradecido con el hecho de tener trabajo en una profesión por la que transita hace 40 años.

“Conozco mi oficio. Quizás no sobresalgo mucho, porque no suelo protagonizar sino que hago papeles más chicos, pero sé responder a lo que necesitan de mí”, explicó y recordó: “Me hice conocido en 1981 con Aprender a vivir, pero yo venía trabajando como actor desde 1976”.

“Los internacionales” lo hará compartir pantalla con Cecilia Roth, y se estrenará en 2020, por la pantalla de Telefé.