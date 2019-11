Reconstrucción del asalto a ServiSur y las preguntas que surgen del caso

25/11/2019 - 01:52 Policiales

Tres minutos. Cinco vehículos. Siete días de inteligencia previa. Dos bolsos. $2,4 millones. Estos datos resumen, en parte, los puntos clave de un atraco, quizá el más audaz, de los últimos años realizado a plena luz del día y a punta de pistola en el centro de la ciudad. El denominado “asalto comando a los empleados de ServiSur”. Pero algo les salió mal a los delincuentes. Una parte de ese mecanismo de relojería pergeñado para cometer ese delito se rompió. O, mejor dicho, no explotó. La Ford EcoSport que se atravesó al remís donde “viajaba” la plata, debía cubrir la huida. Estaba preparada para saltar por los aires bajo una ráfaga de disparos, pero no lo hizo. No hubo maniobra distractora y las imágenes de los ladrones quedaron expuestas en las cámaras de seguridad de la zona. Dorrego y 24 de Septiembre.

Por ello hay varias personas detenidas hoy. “Están hasta la manos”, según diversas fuentes. De acuerdo con la investigación, a esa frase le cabe la literalidad de lo que describe. Porque habría huellas, además de fotos y videos. Muchos videos. Horas de filmación que reconstruyen –sobre todo- el antes, el durante y, lo más importante, el después del atraco.

Mañana se cumplen dos semanas del “asalto comando”. La investigación sigue su curso con buena intensidad. Se rige en la más completa reserva para evitar las filtraciones que se dieron en las primeras horas del hecho. “Se planeaba tal operación y cuando se iba al lugar habían limpiado todo”. Hay 7 detenidos, cinco de ellos policías o expolicías.

EL ORIGEN

El lunes 11 de noviembre, un llamado que hizo el encargado de compras de la firma ServiSur a una de las petroleras, consiguió por fin lo que venían buscando desde hacía varios días: que les vendieran el combustible que necesitaban para que siguieran funcionando dos boca de la empresa. No es fácil abastecerse de nafta en la actual situación del país, pero se había logrado. Sin embargo, para poder hacer la comprar, debían enviar el comprobante del depósito a la petrolera no más allá de las 8.10 del martes 12. Si no lo hacían a la hora señalada, esa carga se la vendían a otro. Así está el mercado para las estaciones de servicio blancas desde que entró en vigencia el congelamiento de precios en agosto. Las blancas, como Servisur, son aquellas que no tienen contrato de abastecimiento con ninguna petrolera en particular y compran en la que mejores condiciones consiguen. Pero el congelamiento endureció al máximo el abastecimiento, porque las petroleras privilegiaron a sus propias estaciones. De hecho, hubo miles de “blancas” que no pudieron reponer combustible no solo en Santiago sino en todo el país.

Por lo general, los pagos de montos como esos $2,4 millones, se realizan vía transferencia electrónica. Pero, la posibilidad de comprar que apareció el lunes –el jueves siguiente, vencía el congelamiento y con ello aumentaban los precios tal como sucedió- llegó fuera del horario bancario para hacer el depósito ese mismo día 11. Además, no había en las cuentas de la empresa plata suficiente como para pagar esos dos equipos de combustible. Por ello recurrieron a conseguir el efectivo para, al día siguiente, depositar los billetes a primera hora.

EL LLAMADO

César Muñoz, uno de los tesoreros de ServiSur llegó temprano esa mañana del martes 12 a su lugar de trabajo. Debía llevar urgente dos bolsos con $2,4 millones a un banco del centro de la ciudad y hacer el depósito antes de las 8.10. Llamó a un remisero de su confianza, de la empresa Aeropuerto.

A las 7.45 el Ford Fiesta del remisero ingresó hasta la puerta del bar de la estación de servicios. Allí subió Muñoz y también lo hizo Ramón Benítez, el otro tesorero de la firma a quien le pidió que lo acompañase para hacer el depósito. Cada uno llevó consigo un bolso con el dinero.

Subieron al auto. Benítez se sentó al lado del chofer, abrazando uno de los bolsos en su regazo. Muñoz se ubicó atrás. Este último, escondió el bolso debajo del asiento. Así, empezaron el viaje.

25 CUADRAS

Desde la Belgrano y Solís, hasta la calle Dorrego hay unas 25 cuadras. Ese itinerario siguió el Fiesta con sus ocupantes. Todo ese trayecto en varios tramos tiene cámaras que ven y registran todo las 24 horas. Está sembrado de “ojos de vigilancia”. Ese martes, no fue la excepción.

El remís avanzó rápido. Se dice que hizo poco más de 5 minutos desde ServiSur hasta calle Dorrego, estaba a unas 10 cuadras de la zona bancaria. Iba a doblar para seguir por 24 de Septiembre. Nadie se percató – no tenían por qué hacerlo- que en la esquina de la Dorrego había un hombre parado, hablando por teléfono. A esa hora, todo el mundo está tratando de llegar apurado a su trabajo. O de hacer alguna diligencia.

LA “ECOBOMBA”

Treinta metros antes de llegar a calle 24 de Septiembre, al remís se le cruzó una camioneta. Era una EcoSport bordó. Le bloqueó el paso. Aparentemente había salido desde la estación de servicios casi al mismo tiempo que el radiotaxi, avanzó por delante de ellos y giró en calle Dorrego, quizás sabiendo que el remisero realizaba siempre el mismo recorrido.

Una vez que la EcoSport cerró el paso al remís, dos motociclistas que también los habían venido siguiendo desde la salida de ServiSur se pusieron a la par del automóvil. Los delincuentes encañonaron a los ocupantes con sus armas: -“Dame la plata, dame los bolsos”- es lo que recuerdan que les dijeron, en medio del shock y el desconcierto. Le entregaron un bolso. Pero les insistieron por el otro que, a simple vista no se veía.

Son 2.423.080 pesos, el monto exacto que llevaban. ¿Sabían que ese era el botín? ¿O pensaron que había más? Si la banda está compuesta por diez o más delincuentes, y si se hace una división de la plata, a cada uno le correspondería unos $240 mil pesos. Es dinero, pero ¿vale la pena semejante despliegue y riesgo? ¿O es una banda diseñada para cometer este tipo de ilícitos? Sobre ellos hay dos o tres asaltos anteriores que podrían tener relación con los mimos ladrones.

Luego de obtenidos los dos bolsos, los delincuentes avanzaron unos metros delante del remís y se dieron vuelta. Le dispararon al frente del auto. Y abrieron fuego contra la EcoSport que inmediatamente empezó a humear. Fueron varios disparos. El motociclista que había estacionado del lado izquierdo del Fiesta, sobre la vereda, siguió por ella hasta la esquina, frenó ya sobre la 24 de Septiembre y allí ascendió uno de los ladrones, vestido de negro, que sería el conductor de la camioneta. El otro motociclista huyó abrazando el bolso por calle Dorrego en dirección hacia Independencia.

La Ford EcoSport estaba preparada con elementos de combustión para que explotara, pero ello no ocurrió.

Las víctimas vieron pasar entonces, al menos a otras dos personas más por detrás de las motos. Aún en shock, uno de ellos bajó del auto, el que iba adelante. (El de atrás, hipertenso, se quedó petrificado). Vio que la EcoSport estaba humeando y pidió a los vecinos que llamaran a los bomberos.

A su vez desde su celular él también llamó a la policía y a los propietarios de la estación de servicio. ¿Otro error de los delincuentes? No les quitaron los teléfonos celulares.

La camioneta tenía en su interior (totalmente desmantelado), una garrafa y un bidón con nafta. Para tapar la huida, la intención que tenían los maleantes –al parecer- era generar un incendio y provocar espanto. Para la policía, ése fue un punto del plan que les salió mal. Porque, además, en la EcoSport quedaron huellas digitales por todos lados. No fue lo único. Todo el atraco duró 3 minutos. O menos. La rapidez, el susto y la perplejidad de los ocupantes del remís juegan en contra de la exactitud. A las 8.15 ya la policía y los bomberos habían llegado al lugar, sofocaron la posibilidad del incendio y comenzaron a investigar el robo.