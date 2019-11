25/11/2019 - 20:59 Deportivo

Olímpico enfrenta a Argentino en la ciudad de Junín, donde se instaló con la cabeza puesta en ganar el partido para dejar definitivamente en el pasado la dura la eliminación de la Liga Sudamericana.

Otros partidos

Esta noche se jugarán otros tres partidos: desde las 20, Obras, con José Montero, vs. Libertad, con Phillip Lockett; 21, Boca vs. Atenas; 22, La Unión de Formosa vs. Ferro Carril Oeste (Gustavo D’Anna será uno de los jueces).