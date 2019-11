Olímpico necesita una victoria para curar sus heridas

25/11/2019 - 02:56 Deportivo

Olímpico se instaló en la ciudad de Junín con la cabeza puesta en ganar el partido de esta noche ante Argentino para dejar definitivamente en el pasado la dura la eliminación de la Liga Sudamericana.

Desde las 21, el equipo de “Leo” Gutiérrez irá en busca de su primera victoria como visitante en la temporada 2019/20 de la Liga Nacional, teniendo en cuenta que el pasado viernes 15 del corriente perdió el clásico frente a Quimsa (86 a 83) en el Ciudad.

El entrenador cordobés no podrá contar con la totalidad del plantel, ya que el tucumano Santiago Roitman (ocupa ficha U23) no viajó debido a que padece un edema óseo por una contusión en la rodilla izquierda.

La delegación incluye a Nicolás De los Santos, quien jugó los tres partidos de la Sudamericana y esta noche debutará en Liga Nacional.

El base armador todavía no alcanzó su mejor nivel, pero demostró que es un jugador de gran técnica individual.

Esta noche, Olímpico tendrá enfrente a un rival durísimo, que ganó los dos primeros juegos como local (77 a 72 a Regatas y 89 a 88 a Hispano) y luego perdió los dos siguientes como visitante (88 a 63 ante Weber Bahía y 85 a 82 ante Peñarol).

Para ganar en Junín, el conjunto bandeño deberá recuperar su solidez defensiva y jugar con gran concentración durante los 40 minutos, ya que es muy probable que sea un partido con cierre de juego apretado.

Otros partidos

Esta noche se jugarán otros tres partidos: desde las 20, Obras, con José Montero, vs. Libertad, con Phillip Lockett; 21, Boca vs. Atenas; 22, La Unión de Formosa vs. Ferro Carril Oeste (Gustavo D’Anna será uno de los jueces).