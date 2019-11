Los profesionales indican una caída en la demanda de sus servicios de un 40%

25/11/2019 - 09:53 Economía

Para otros prestadores de servicios de salud como los bioquímicos, también notaron la merma. El presidente del Colegio de Bioquímicos, Dr Ernesto Cinquegrani, indicó que “en todos lados ha bajado el trabajo.

Primero porque los costos de los análisis han aumentado y, sobre todo, porque la gente no tiene un peso y, en la parte privada, si tiene que pagar un coseguro o si tiene que hacerlo en forma particular no dispone de ese dinero y tiene que ir al hospital público”.

Puntualizó que “esa es una de las causas fundamentales por la cual la demanda de análisis ha bajado en todos los prestadores de la salud, en los médicos y todo lo que es salud privada, debido a los costos que tiene acceder a la salud privada”.

Por otro lado, “si tiene que pagar coseguros en la obra social o co pagos, por ahí prefieren ir a la parte pública por la situación económica que arrastra todo esto. En especial en esta época más cerca de las fiestas, baja mucho la prestación no solo en la parte bioquímica sino en toda la salud privada. Diría que en nuestro caso, la demanda de servicios ha bajado entre un 30 y un 40%”.