CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 26 de noviembre de 2019

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CANAL 7
07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.00 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 EL PRECIO JUSTO
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7. 1ºRA. EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONO FECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 CORTÁ POR LOZANO
16.30 LAZOS DE SANGRE
17.30 CESUR
18.00 HUÉRFANAS
19.00 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.15 LIBERTAD DE OPINIÓN
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22. 45 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?
23.45 PEQUEÑA VICTORIA
00.45 OJOS SIN CULPA
01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
19.00 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.30 INTRATABLES
TV PÚBLICA
11.00 ARGENTINA BAILA
12.00 TPA NOTICIAS
13.00 SOMOS ARGENTINA
16.00 CON VOS PROPIA
16.30 ENCUENTRO
17.30 PAKAPAKA
19.00 TPA NOTICIAS
20.00 COCINEROS DE NOCHE
CANAL 9
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
EL TRECE
11.00 ÁNGELES DE LA MAÑANA
13.00 NOTICIERO TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.00 OTRA NOCHE FAMILIAR
21.30 ARGENTINA, TIERRA DE AMOR Y VENGANZA
22.30 SHOWMATCH
00.15 EN SÍNTESIS
CANAL 14
12.00 ARABESC
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 SÁBADO SAGRADO
14.30 NOTICIERO 7 (1º Edición)
15.30 EN ARMONIA
16.00 TORNEO ANUAL: SP. FERNÁNDEZ vs. VÉLEZ SARSFIELD
18.00 VA DE NUEVO
18.30 BÁSQUET FEMENINO: HURACÁN vs. DEF. DEL SUD
20.00 SUPER FÚTBOL
21.00 RUIDO DE MOTORES
21.30 PODIO
22.00 PASIÓN POR ELTURF
22.30 NOTICIERO 7 (2º Edición)
CANAL 4
12.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA
13.00 SEGURIDAD VIAL
13.30 MUNDO TURÍSTICO
14.00 FOLCLUB
15.00 PUNTO DE ENCUENTRO
16.00 EXPRESS AMATEUR
19.00 TE QUIERO, BANDA
20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA
21.00 CONCIERTO EXPRESS
22.00 TENDENCIAS SANTIAGO
PELÍCULAS
CINEMAX
05.54 PURE COUNTRY 2: EL DON
08.11 LIBEREN A WILLY
10.27 EL DIARIO DE LA PRINCESA 2
12.45 TRES HOMBRES Y UN BEBÉ
14.45 LA HUÉSPED
17.09 EL DIARIO DE LA PRINCESA 2
19.27 LA INTÉRPRETE
22.00 DOCE MONOS
00.34 UN PAR NADA EJEMPLAR
02.32 SEX AND THE CITY 2
CINECANAL
04.57 AMOR Y AMISTAD
06.30 PROGRAMACIÓN ESPECIAL
07.00 INFOMERCIAL
07.30 INFOMERCIAL
08.00 INFOMERCIAL
11.46 FOOTLOOSE: TODOS A BAILAR
13.54 TALENTOS OCULTOS
16.13 EL DIABLO VISTE A LA MODA
18.18 GUERRA DE NOVIAS
19.56 CREPÚSCULO LA SAGA: AMANECER - PARTE 2
22.00 EL PRECIO DEL MAÑANA
00.00 LA MALDICIÓN DE CHUCKY
01.45 DICKIE ROBERTS: EX NIÑO PRODIGIO
03.23 EL TRANSPORTADOR 2
TNT
06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE
07.00 LOCOS SUELTOS EN EL ZOO
08.33 AVIONES
10.08 MISS SIMPATÍA 2: ARMADA Y FABULOSA
12.16 LO MEJOR DE AMERICAN MUSIC AWARDS 2019
12.18 FURIA DE TITANES 2
14.02 EL VENGADOR DEL FUTURO
16.12 FIREWALL
18.18 LO MEJOR DE AMERICAN MUSIC AWARDS 2019
18.20 CIGÜEÑAS: LA HISTORIA QUE NO TE CONTARON
19.57 LO MEJOR DE AMERICAN MUSIC AWARDS 2019
19.59 ELYSIUM
22.00 CUANDO LAS LUCES SE APAGAN
23.31 DE LA VIEJA ESCUELA
01.26 DALE DURO
SPACE
06.00 MUNGUIA CAMINO A LA CIMA
06.35 ANACONDA 2: EN BUSCA DE LA ORQUÍDEA SANGRIENTA
08.16 ANALÍZAME
10.07 PIRATAS DEL CARIBE: EL COFRE DE LA MUERTE
12.42 GENERACIÓN E: DESAFÍO ECO YPF
13.12 SHERLOCK HOLMES: JUEGO DE SOMBRAS
15.42 ROMEO DEBE MORIR
17.58 DE LA CUNA A LA TUMBA
20.02 ALGUIEN ESTÁ VIGILÁNDOTE
22.00 LA GRAN APUESTA
00.07 EL REMANENTE
01.42 LA GRAN APUESTA
03.35 EL PENTHOUSE
A DÓNDE IR
CINE RENZI
(LA BANDA)
*EL IRLANDÉS, 21.00
*EL REY LEÓN, 14.30 (CASTELLANO $80)
*PROYECTO GÉMINIS, 17.30
*TAXI A GIBRALTAR, 19.30 (ESPACIO INCAA)
SIXTO
(AV. BELGRANO (S) 1991)
*SÁBADO 30, A LAS 22, “PEÑA AL PALO” CON JAVY JORGE, YVÁN HERRERA, SANTIAGO ÁBALOS, MARTÍN ÁBALOS, Y MARCELO MITRE, ENTRE OTROS.
CASA TERRAVIVA
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
*VIERNES 6 DE DICIEMBRE, A LAS 22, MASTER STROKE PRESENTARÁ UN TRIBUTO A QUEEN.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
*DOMINGO 8, A LAS 21, “EL LAGO DE LOS CISNES”, DE LA ESCUELA DE DANZAS DE STELLA FOCHESATO.
RIENDAS LIBRES
EL TRÍO CONFORMADO POR PETECO CARABAJAL, MARTINA ULRICH Y HOMERO CARABAJAL ESTARÁ EN EL PATIO DE LA ABUELA CARABAJAL, EL 29 DE NOVIEMBRE; EL 30, EN UPIANITA, Y EL 1 DE DICIEMBRE EN EL PATIO DEL “INDIO” FROILÁN.
CINES
SUNSTAR
MALÉFICA 2 DUEÑA DEL MAL (2D)
AVENTURA ( +13 )
25 AL 27/11 - 16:45 hs (Cast)
HUÉRFANOS DE BROOKLIN (2D)
DRAMA (+ 16 AÑOS)
HOY AL 27/11 -19:10 hs (Cast) 22:00 hs (subt)
LOS LOCOS ADAMS (2D)
ANIMADA (ATP)
25 AL 27/11 - 16:15 hs (Cast)
CONTRA LO IMPOSIBLE : FORD VS FERRARI (2D)
DRAMA (ATP)
HOY AL 27/11 -18:10 hs (Cast) 21:20 hs (subt)
GUASÓN (2D)
ACCION (+ 16 AÑOS)
25 AL 27/11 -17:00 hs (Cast) 19:30 hs (Cast) 22:00 hs (subt)
TERMINATOR: DESTINO OCULTO (2D)
ACCION (+ 13 AÑOS)
25 AL 27/11 - 17:20 hs (Cast) 20:00 hs (subt)
REFLEJOS SINIESTROS (2D)
TERROR (+13 AÑOS )
HOY AL 27/11 - 22:35 hs (subt)
PROYECTO GÉMNIS (2D)
ACCIÓ (+ 13 AÑOS)
25, 27/11 -16:45 hs (Cast) 19:30 hs (subt) 22:15 hs (subt)
HÍPER LIBERTAD
REFLEJOS SINIESTROS APTA 13 AÑOS ESTRENO
CASTELLANO 2D 21:25 y 23:20
PROYECTO GÉMINIS APTA 13 AÑOS CASTELLANO 3D 19:00
PROYECTO GÉMINIS APTA 13 AÑOS CASTELLANO 2D 22:50
GUASÓN APTA 16 AÑOS
CASTELLANO 2D 20:10
MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL APTO 13 AÑOS (CON DNI)
CASTELLANO 2D 18:00 y 20:30
LOS LOCOS ADAMS ATP CON LEYENDA CASTELLANO 2D
17:00 y 18:10
TERMINATOR: DESTINO OCULTO APTA 13 AÑOS CON RESERVA CASTELL. 2D 23:00