CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 26 de noviembre de 2019

25/11/2019 - 20:24 Cartelera

CANAL 7

07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.00 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 EL PRECIO JUSTO

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7. 1ºRA. EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.30 LAZOS DE SANGRE

17.30 CESUR

18.00 HUÉRFANAS

19.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.15 LIBERTAD DE OPINIÓN

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22. 45 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?

23.45 PEQUEÑA VICTORIA

00.45 OJOS SIN CULPA

01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN





AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

19.00 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.30 INTRATABLES





TV PÚBLICA

11.00 ARGENTINA BAILA

12.00 TPA NOTICIAS

13.00 SOMOS ARGENTINA

16.00 CON VOS PROPIA

16.30 ENCUENTRO

17.30 PAKAPAKA

19.00 TPA NOTICIAS

20.00 COCINEROS DE NOCHE





CANAL 9

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE





EL TRECE

11.00 ÁNGELES DE LA MAÑANA

13.00 NOTICIERO TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.00 OTRA NOCHE FAMILIAR

21.30 ARGENTINA, TIERRA DE AMOR Y VENGANZA

22.30 SHOWMATCH

00.15 EN SÍNTESIS





CANAL 14

12.00 ARABESC

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 SÁBADO SAGRADO

14.30 NOTICIERO 7 (1º Edición)

15.30 EN ARMONIA

16.00 TORNEO ANUAL: SP. FERNÁNDEZ vs. VÉLEZ SARSFIELD

18.00 VA DE NUEVO

18.30 BÁSQUET FEMENINO: HURACÁN vs. DEF. DEL SUD

20.00 SUPER FÚTBOL

21.00 RUIDO DE MOTORES

21.30 PODIO

22.00 PASIÓN POR ELTURF

22.30 NOTICIERO 7 (2º Edición)





CANAL 4

12.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

13.00 SEGURIDAD VIAL

13.30 MUNDO TURÍSTICO

14.00 FOLCLUB

15.00 PUNTO DE ENCUENTRO

16.00 EXPRESS AMATEUR

19.00 TE QUIERO, BANDA

20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 CONCIERTO EXPRESS

22.00 TENDENCIAS SANTIAGO





PELÍCULAS

CINEMAX

05.54 PURE COUNTRY 2: EL DON

08.11 LIBEREN A WILLY

10.27 EL DIARIO DE LA PRINCESA 2

12.45 TRES HOMBRES Y UN BEBÉ

14.45 LA HUÉSPED

17.09 EL DIARIO DE LA PRINCESA 2

19.27 LA INTÉRPRETE

22.00 DOCE MONOS

00.34 UN PAR NADA EJEMPLAR

02.32 SEX AND THE CITY 2

CINECANAL

04.57 AMOR Y AMISTAD

06.30 PROGRAMACIÓN ESPECIAL

07.00 INFOMERCIAL

07.30 INFOMERCIAL

08.00 INFOMERCIAL

11.46 FOOTLOOSE: TODOS A BAILAR

13.54 TALENTOS OCULTOS

16.13 EL DIABLO VISTE A LA MODA

18.18 GUERRA DE NOVIAS

19.56 CREPÚSCULO LA SAGA: AMANECER - PARTE 2

22.00 EL PRECIO DEL MAÑANA

00.00 LA MALDICIÓN DE CHUCKY

01.45 DICKIE ROBERTS: EX NIÑO PRODIGIO

03.23 EL TRANSPORTADOR 2

TNT

06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE

07.00 LOCOS SUELTOS EN EL ZOO

08.33 AVIONES

10.08 MISS SIMPATÍA 2: ARMADA Y FABULOSA

12.16 LO MEJOR DE AMERICAN MUSIC AWARDS 2019

12.18 FURIA DE TITANES 2

14.02 EL VENGADOR DEL FUTURO

16.12 FIREWALL

18.18 LO MEJOR DE AMERICAN MUSIC AWARDS 2019

18.20 CIGÜEÑAS: LA HISTORIA QUE NO TE CONTARON

19.57 LO MEJOR DE AMERICAN MUSIC AWARDS 2019

19.59 ELYSIUM

22.00 CUANDO LAS LUCES SE APAGAN

23.31 DE LA VIEJA ESCUELA

01.26 DALE DURO

SPACE

06.00 MUNGUIA CAMINO A LA CIMA

06.35 ANACONDA 2: EN BUSCA DE LA ORQUÍDEA SANGRIENTA

08.16 ANALÍZAME

10.07 PIRATAS DEL CARIBE: EL COFRE DE LA MUERTE

12.42 GENERACIÓN E: DESAFÍO ECO YPF

13.12 SHERLOCK HOLMES: JUEGO DE SOMBRAS

15.42 ROMEO DEBE MORIR

17.58 DE LA CUNA A LA TUMBA

20.02 ALGUIEN ESTÁ VIGILÁNDOTE

22.00 LA GRAN APUESTA

00.07 EL REMANENTE

01.42 LA GRAN APUESTA

03.35 EL PENTHOUSE





A DÓNDE IR

CINE RENZI

(LA BANDA)

*EL IRLANDÉS, 21.00

*EL REY LEÓN, 14.30 (CASTELLANO $80)

*PROYECTO GÉMINIS, 17.30

*TAXI A GIBRALTAR, 19.30 (ESPACIO INCAA)

SIXTO

(AV. BELGRANO (S) 1991)

*SÁBADO 30, A LAS 22, “PEÑA AL PALO” CON JAVY JORGE, YVÁN HERRERA, SANTIAGO ÁBALOS, MARTÍN ÁBALOS, Y MARCELO MITRE, ENTRE OTROS.

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

*VIERNES 6 DE DICIEMBRE, A LAS 22, MASTER STROKE PRESENTARÁ UN TRIBUTO A QUEEN.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

*DOMINGO 8, A LAS 21, “EL LAGO DE LOS CISNES”, DE LA ESCUELA DE DANZAS DE STELLA FOCHESATO.

RIENDAS LIBRES

EL TRÍO CONFORMADO POR PETECO CARABAJAL, MARTINA ULRICH Y HOMERO CARABAJAL ESTARÁ EN EL PATIO DE LA ABUELA CARABAJAL, EL 29 DE NOVIEMBRE; EL 30, EN UPIANITA, Y EL 1 DE DICIEMBRE EN EL PATIO DEL “INDIO” FROILÁN.





CINES

SUNSTAR

MALÉFICA 2 DUEÑA DEL MAL (2D)

AVENTURA ( +13 )

25 AL 27/11 - 16:45 hs (Cast)

HUÉRFANOS DE BROOKLIN (2D)

DRAMA (+ 16 AÑOS)

HOY AL 27/11 -19:10 hs (Cast) 22:00 hs (subt)

LOS LOCOS ADAMS (2D)

ANIMADA (ATP)

25 AL 27/11 - 16:15 hs (Cast)

CONTRA LO IMPOSIBLE : FORD VS FERRARI (2D)

DRAMA (ATP)

HOY AL 27/11 -18:10 hs (Cast) 21:20 hs (subt)





GUASÓN (2D)

ACCION (+ 16 AÑOS)

25 AL 27/11 -17:00 hs (Cast) 19:30 hs (Cast) 22:00 hs (subt)

TERMINATOR: DESTINO OCULTO (2D)

ACCION (+ 13 AÑOS)

25 AL 27/11 - 17:20 hs (Cast) 20:00 hs (subt)

REFLEJOS SINIESTROS (2D)

TERROR (+13 AÑOS )

HOY AL 27/11 - 22:35 hs (subt)

PROYECTO GÉMNIS (2D)

ACCIÓ (+ 13 AÑOS)

25, 27/11 -16:45 hs (Cast) 19:30 hs (subt) 22:15 hs (subt)





HÍPER LIBERTAD

REFLEJOS SINIESTROS APTA 13 AÑOS ESTRENO

CASTELLANO 2D 21:25 y 23:20

PROYECTO GÉMINIS APTA 13 AÑOS CASTELLANO 3D 19:00

PROYECTO GÉMINIS APTA 13 AÑOS CASTELLANO 2D 22:50

GUASÓN APTA 16 AÑOS

CASTELLANO 2D 20:10

MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL APTO 13 AÑOS (CON DNI)

CASTELLANO 2D 18:00 y 20:30

LOS LOCOS ADAMS ATP CON LEYENDA CASTELLANO 2D

17:00 y 18:10

TERMINATOR: DESTINO OCULTO APTA 13 AÑOS CON RESERVA CASTELL. 2D 23:00