Nicole habló del casamiento de Pampita y sorprendió con su opinión

25/11/2019 - 20:32 Pura Vida

Enfrentadas desde hace muchos años, Nicole Neumann y Pampita, son noticia cada vez que alguna habla de su archienemiga, sobre todo cuando lo hacen públicamente.

Ahora, con Pampita entre las estrellas de las que más se habla en el país, la ex de Fabián Cubero no quiso quedar afuera con su opinión sobre el casamiento reciente de la ex pareja de Benjamín Vicuña, con el empresario Roberto García Moritán, que tuvo lugar el viernes en el Palacio Sans Souci.

Cuando Gabriel Olivieri, amigo de Pampita e invitado al casamiento, dijo que el momento más emotivo tuvo lugar cuando en la ceremonia uno de los hijos de la top le dio permiso a Roberto para besar a su mamá, Nicole sorprendió con un comentario súper positivo: “Ya fue muy emocionante verla entrar con ellos tres. Esa imagen fue divina”.

Nicole hizo referencia a la imagen de Pampita ingresando a la ceremonia de la mano de sus hijos Bautista, Benicio y Beltrán, frutos de su relación de diez años con Benjamín Vicuña.