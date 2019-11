Ramón Amaya y Joaquín Ledesma analizaron la final de ida

26/11/2019 - 02:05 Deportivo

El entrenador de Sportivo Fernández, Ramón Amaya y el arquero de Vélez de San Ramón, Joaquín Ledesma analizaron lo que dejó la primera final del Torneo Anual Pablo Toviggino , que terminó empatado 1 a 1 en la Capital del Agro. El adiestrador del Albiceleste aseguró que su equipo regaló el primer tiempo, mientras que el portero se quejó del arbitraje.

“Regalamos el primer tiempo. No fuimos claros con lo que debíamos hacer. Ellos vinieron a hacer su negocio en el primer partido tratando de ensuciarlo tirándose el piso haciendo tiempo, pero son cosas del fútbol. En el segundo tiempo tratamos de imponer nuestra propuesta futbolística, lo que debemos hacer como equipo y sobre eso lo trabajábamos. Perdiendo generamos situaciones y eso me deja tranquilo porque si no lo hacíamos me iba a quedar preocupado. Me quedo conforme con lo hecho en el segundo. Encontramos el gol y encontramos funcionamiento e intensidad para jugar”, manifestó Amaya.

“Ellos se replegaron y buscaron salir de contra. Era su negocio. Pero nosotros no hicimos nada de lo planeado en el primer tiempo. En el segundo mejoramos, adelantamos las líneas y eso me deja tranquilo. Ellos nos llegaron una sola vez y nos convirtieron, son cosas del fútbol. Espero que nos salgan a jugar para un mejor espectáculo”, extendió “Pica”.

“La paciencia y el control de la pelota nos llevaron a buen puerto. Ellos cortaron con faltas, lo sabíamos y por eso trabajamos en la pelota parada. En el mano a mano tratamos de sacar diferencia y lo hicimos”, cerró el entrenador de Sportivo Fernández.

Ledesma

Joaquín Ledesma, por su parte, manifestó su descontento por el empate porque consideró que merecieron más, pero aseguró que se retiró conforme porque podrán definirlo en su cancha.

“Nos vamos con gusto amargo por el empate, pero a la vez me deja tranquilo porque lo definimos en nuestra cancha. Jugamos bien, y merecimos ganarlo pero no se pudo”, manifestó Ledesma en dialogó con “Grito de Gol”.

Ledesma concluyó anticipando como jugarán el partido definitorio.

“Vamos a plantear el mismo partido y presionamos arriba esperando el error del rival. Desde principio de temporada que jugamos así y nos da frutos. Nos llenaron de centros y por suerte pude responder bien en la mayoría. En la única que no llegué a salir, tenemos la mala suerte de que Peyla lo chocan en el aire, pero ya está. Son cosas que pasan. Con bronca, por la expulsión jugadores claves para nosotros, pero todos somos importantes en este plantel”, finalizó el ex Unión Santiago y Central Córdoba, entre otros.