Fue a defender a su beba y la hija de su vecino lo acuchilló por la espalda

26/11/2019 - 02:32 Policiales

Damián Gómez, un joven del Bº Siglo XX, habló con Noticiero 7 y contó cómo fue agredido por la hija de su vecino, durante la tarde-noche del pasado domingo, mientras estaba en la calle.

Según expresó la víctima, se encontraba en su casa junto con su pareja, con la visita de su padre, cuando de repente escuchó un fuerte estallido y casi en simultáneo su hija de un año -que estaba parada en el umbral de la puerta que da a la calle- ingresó corriendo, en una crisis de llanto.

Inmediatamente Gómez salió a ver qué sucedía y allí fue cuando descubrió que su vecino había arrojado un petardo en la puerta donde estaba la pequeña. Según relató el herido: ‘Salí a la calle y lo invité a pelear’.

“Mientras nos agarrábamos a piñas, no sé en qué momento me hirió. Nadie vio nada. Yo seguía peleando con el hombre hasta que después se calma todo y siento un dolor en la espalda”, expresó.

“Como todos los fines de semana, nos tira bombas en la vereda, nos grita cosas... Le dejé pasar varias veces y reaccioné porque pudo haber lastimando a mi hija. A mí no me molesta que ellos festejen o hagan lo que quieran, pero queremos que no nos molesten”, sostuvo el herido, quien tras descubrir la lesión fue trasladado al Regional.

“Después no podía moverme, me dolía la cadera. Había perdido mucha sangre. Soy diabético y por suerte me cicatrizó rápido”, manifestó el joven.

Además expresó que sus prendas no tenían rastros de la lesión. “Nadie entendía en qué momento me hirió”, reveló.

“Nosotros aquí no molestamos a nadie. Ya hice la denuncia pero no se hizo nada”, finalizó.