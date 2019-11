CVC completó la compra de Almundo y ya pelea el mercado con Despegar

26/11/2019 - 15:59 El Cronista

El gigante grupo brasileño de viajes CVC Corp completó la compra de Almundo, la segunda agencia del país, por unos u$s 77 millones, al español Grupo Iberostar, accionista mayoritario desde 2011. Así, cerró su tercera compra local, tras adquirir en 2018 Bibam Group (Biblos y Avantrip, tercera en el sector) y a la mayorista rosarina Ola Transatlántica. De este modo, CVC comparte hoy el liderazgo del mercado local con Despegar, cada una con el 17%. En América latina, CVC lidera por valor de mercado, pero con volumen de ventas similar.

Juan Pablo Lafosse, director general de Almundo, seguirá al frente de la agencia, y reportará a Luiz Fernando Fogaça, presidente del grupo CVC. Lafosse creó esta misma empresa en 1992, bajo el nombre de Asatej; la controló hasta su venta en 2002 y luego, en 2013, Iberostar (su dueño) lo convocó para que fuera su CEO. En 2014, Asatej pasó a llamarse Almundo.

En entrevista a El Cronista, Lafosse aclaró que Almundo continuará operando como marca separada de Bibam, Ola y de otras controladas por CVC en Brasil. Sin embargo, habrá sinergias entre las empresas del grupo. "Ganar escala es fundamental en la mayoría de las industrias, también en viajes; permite acceder a mejores condiciones en compras de productos, ser más eficientes a nivel operativo y más competitivos en precios al público", explicó. "El proceso de consolidación se fue dando en todos los mercados; en la Argentina, recién sobre todo desde 2018.

Pero aún hay muchas oportunidades para crecer", aclaró Lafosse, teniendo en cuenta que, pese a la creciente concentración, los dos líderes (CVC y Despegar) reúnen, juntos, el 34% del mercado local.

Con la compra, el grupo brasileño gana tecnología, know how digital y peso en la región. "Hay una enorme complementariedad entre las compañías. Con CVC, Almundo logra escala, gran capacidad de compra, mejores márgenes y competitividad. Pero Almundo también tiene activos importantes, como la tecnología y su fuerte cultura digital, muy valoradas por CVC, que es más tradicional, con fuerte presencia oline, con 1400 tiendas. Le aportamos un equipo con know how y cultura digital para agregar valor a todas las empresas del grupo", explicó Lafosse.

"Desarrollamos una plataforma de punta a punta, no sólo en el canal digital, sino en el físico, asistido por vendedores, y en el bank oice. Ahora se debate qué utilizar de nuestra plataforma en las otras empresas del grupo", explicó.

El mercado local cerró con una baja del 22% en dólares en 2018, por la fuerte devaluación del peso, caída que este año sería del 25%, según Lafosse. En 2018, Almundo vendió viajes por u$s 428 millones, con un margen de u$s 60 millones, por debajo (como el mercado) de 2017. "Es difícil proyectar para 2020; no será un buen año, pero 2018 fue tan bajo que no sería peor; similar o apenas por debajo. Dependerá mucho de las políticas económicas del nuevo Gobierno, si apuesta a impulsar el consumo. Pero con CVC seremos más competitivos; eso nos permitirá ganar market share en tiempos difíciles, como lo hicimos este año. En este contexto, se acelera la consolidación del mercado, porque las pequeñas agencias no pueden acceder a tarifas competitivas ni a la tecnología para ser eficientes", explicó. Y destacó que Almundo ofrecerá muy buenos precios al público.

Al ser consultado sobre qué siente hoy hacia la empresa que creó hace 27 años, Lafosse comentó: "Estoy muy contento de haber llegado hasta acá, que un grupo como CVC haya visto el valor que construimos como equipo en estos años. Es un orgullo y me motiva mucho lo que viene por delante".

La operación se hizo a través de Submarino Viagens, agencia online de CVC, con el asesoramiento financiero de PwC por parte del vendedor; ya obtuvo opinión favorable del ente de defensa de la competencia en Brasil y ahora se presentará al organismo argentino, aunque no está condicionado su cierre.

Almundo opera con el modelo omnicanal en el país y México, con 92 y tres locales, respectivamente; call center, canal web y App. En Brasil y Colombia, lo hace online. Es la 9º compra de CVC de los últimos cinco años, la 3º internacional, después de Bibam y Ola.

Con casi 4.000 empleados en Brasil y la Argentina, CVC manejó en 2018 cerca de 16.000 millones de reales en ventas. Controla 10 marcas de viajes en diversos segmentos, siete en Brasil y tres en el país.

La compra de Almundo había sido anunciada en agosto pasado.