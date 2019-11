Raly Barrionuevo: “Mi idea es siempre sumar no competir”

26/11/2019 - 21:19 Pura Vida

Por Emilio Marcelo Jozami

(@emiliojozami)

De la Redacción de EL LIBERAL

Raúl Eduardo Barrionuevo, Raly, disfruta de las pequeñas y simples cosas de la vida, que lo nutren y le permiten seguir adelante para concretar sueños.

A sus 47 años (los cumplió el pasado 14 de agosto), el músico friense consideró que la clave de su permanencia y trascendencia es por haber creído en sus sueños, ir detrás de ellos, no bajar los brazos y seguir mirando hacia el futuro más allá de las adversidades.

Raly, quien este viernes se presentará en su peña en Santiago del Estero, junto con Orellana Lucca, en una entrevista intimista y reveladora con EL LIBERAL, habló sobre cómo logró fortalecer su alma a partir de sufrimientos y de cómo forjó su carácter a base de cicatrices.

Se refirió al “precio justo” que debió pagar para alcanzar la libertad que hoy disfruta.

Está feliz por haber alcanzado la madurez y la plenitud. Los frutos logrados hoy por Raly son, como diría el poeta libanés Khalil Gibran Khalil, “las semillas de una planta tenaz y es en nuestra madurez y plenitud de corazón cuando nos entregamos al viento para ser diseminadas”.

Uno ve el nombre de los artistas que te van a acompañar este viernes en la peña: Orellana-Lucca, Demi Carabajal, Marcelo Toledo, Los Villagras e Irma. Si se quiere, generacionalmente, hay quienes se acercan a vos como el caso de Demi, y otros que están en otras generaciones, desde lo musical. ¿Cómo vives este encuentro?

En realidad, yo soy un poco ageneracional porque todo el tiempo toco con gente de distintas edades, tanto más grande que yo como con gente mucho más chica. De alguna forma he tenido cero prejuicio con eso, no sé si llamarle prejuicio, no he tenido ningún problema. Al contrario, siempre me he nutrido y creo que cada uno vive su tiempo a su manera, de acuerdo con cada generación y eso me conecta también con el pasado y con el presente. Me parece un ejercicio es sano. En el caso de Demi, con quien tenemos la misma edad, es como que tenemos una coincidencia de generación, pero lo que pasa en el caso de Demi también es que él es es hijo nada menos que de Carlos, es como decir que es hijo directamente de San Martín, ¡hacé de cuenta que es hijo de un prócer! Siempre en el caso de la generación nuestra, hemos mamado mucho, los chicos de ahora también, pero nosotros hemos tenido la suerte de conocerlo a Fortunato Juárez, al mismo Carlos Carabajal, a Sixto, entonces todo eso es como que nos marcó y tenemos un respeto enorme por ellos, y a la vez también nos hemos nutrido de las generaciones nuevas, en el caso de Los Villagra, que están más grandes, ya no son Los Villagritas (se ríe). Y en el caso mío no solamente de músicos de formación folclórica sino de otros estilos también. Así que está genial eso. Y en el caso de Orellana-Lucca que son un poco más chicos que yo, ahí está buenísimo eso porque en el caso de Manuel Orellana, que es al que más conozco, desde que es chiquitito, porque es de Frías, lo he conocido mucho a su padre, porque nuestros padres también se conocían, una cosa muy del pueblo... Los que teníamos cierta visión artística y musical siempre lo vimos como superdotado a Manuel. Desde chiquito tiene una intuición que no se puede creer, y todo lo que hace con su guitarra y con su voz, un registro increíble y un buen gusto para cantar. Para mí, Manuel es como un hermano menor. Sé de dónde viene, que la ha peleado, y para mí es una alegría enorme hacer un concierto juntos. Y en el caso de “Pelu”, lo conozco desde Córdoba, y estuve ahí medio en la génesis de ese grupo, que en principio se llamaba “Presagio”... ya conocemos esa parte de la historia.

Va a ser un encuentro piola, sobre todo sumando, que es mi idea en general, siempre sumar, no restar, ni competir, ni todas esas cosas que no tienen que ver con la música.

En un año económicamente difícil, eligió “salir a jugar el partido” con Aristimuño

Raly Barrionuevo ha desarrollado un 2019 muy intenso. Medio año estuvo transitando junto con Lisandro Aristimuño con el espectáculo “Hermano Hormiga”, el que los ha llevado en gira por la Patagonia y les ha permitido vivir una experiencia enriquecedora.

¿Cómo se logra este tipo de trabajo, que sabemos que es a través de la autogestión, en tiempos que no son fáciles desde lo económico?

Es no bajar la cabeza y darle para adelante porque si nos poníamos a ver la realidad no salíamos ni hasta la esquina. Y es la verdad. Con Lisandro partimos de la base de que sabíamos que nos podía ir dentro de todo más o menos bien, después en un punto superó un poco las expectativas.

Después, en el caso de la Patagonia que hice como diez conciertos, no le mezquinamos nada. Fuimos con toda la banda, con todo el equipo de gente y realmente... había colegas y gente que con mucho cariño nos decía “están totalmente locos ustedes por salir...”. Inclusive, en la Patagonia, adonde fuimos con “Hermano Hormiga” agradecen mucho que vayamos porque mucha gente, artistas que están en Buenos Aires, si no hay un sponsor de por medio no se mueven, es como que yo no me resisto, no me puedo conformar con eso. Y nosotros salimos así, como a buscar el partido porque no hay un sponsor, no hay ni un mecenas ni nada. Es todo salir a hacer una autogestión total. Es toda una puesta, que si uno se pone a pensar en dinero, en este caso, no salís ni a la esquina porque no vas a ganar dinero con eso, más hoy que a la gente le está costando llenar la heladera, ¿pagar una entrada para ir a ver un artista? Es todo un acto de amor hoy en día hacer eso. Y así en la Patagonia hubo lugares en los que nos fue muy bien y otros, en los que no tanto, porque a la gente le cuesta ir a un teatro o a un club. Pero siempre los resultados para mí son positivos porque es estar en movimiento, en el partido, jugando. Porque sino te vas al vestuario y ya lo das por perdido al partido. Estoy hablando a nivel artístico, no a nivel producción, es crear movimiento y esa es la clave de la juventud, estar en movimiento, hacer cosas, proponer ideas. Con lo de “Hermano Hormiga” nos hizo bien a los dos, y también fuimos a Santiago. Había lugares en los que Lisandro era mucho más local que yo, y otros lugares adonde era más local yo, pero siempre defendimos “Hermano Hormiga”. No pusimos ninguna individualidad por delante. Eso estuvo genial y fue un ejercicio hermoso para los dos. Así que fue un año intenso como pocos. Muy intenso. Justamente porque decidimos salir a jugar el partido, y capaz que no es algo que esté sucediendo en general. Pero está bueno. A nivel laburo no fue el año más productivo, para nada, pero sí a nivel de estar en movimiento. Estoy muy contento y muy cansado también. Creo que esto de cerrar el año en Santiago, es como decir descanso en diciembre para estar preparado para los Festivales.