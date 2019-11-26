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CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 27 de noviembre de 2019

A LAS 00.15 ATRAPA A UN LADRÓN

- 21:56 Cartelera

CANAL 7

07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 LIBERTAD DE OPINIÓN

09.45 NICK JR.

10.15 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 TÓMBOLA MATUTINA

11.45 EL PRECIO JUSTO

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN

14.00 TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.30 LAZOS DE SANGRE

17.30 CESUR

18.00 HUÉRFANAS

19.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.15 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?

22.30 SORTEO DE MONO BINGO

22.40 TÓMBOLA NOCTURNA

23.00 PEQUEÑA VICTORIA

00.15 ATRAPA A UN LADRÓN

01.00 STAFF

01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓNl


AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

19.00 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.30 INTRATABLES


TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CON VOS PROPIA

16.30 ENCUENTRO

17.30 PAKAPAKA

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIAS


CANAL 9

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE


EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.00 CORTE Y CONFECCIÓN

17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.00 OTRA NOCHE FAMILIAR


CANAL 14

12.00 EN ARMONIA

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 PASIÓN POR ELTURF

14.00 RUIDO DE MOTORES

14.30 NOTICIERO 7 (1º EDICIÓN)

15.30 LIBERTAD DE OPINIÓN

17.00 MORENA TV

18.00 VA DE NUEVO

18.30 PODIO

19.00 TICKET AL SHOW

20.00 FOREVER HITS

21.00 DE A DOS

21.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

22.00 PLANETA OCÉANO

22.30 NOTICIERO 7 (2º Edición)


CANAL 4

08.30 PULSO URBANO

10.00 SERIES ANIMADAS

11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE

12.30 NOTI EXPRESS

13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD

13.30 LA FIJA

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

14.30 LIGA COMERCIAL

15.00 NUESTRO FÚTBOL

19.00 POLI 24

19.30 PUERTO PESCA

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 TIEMPO REAL

23.30 EN BOCA DE TODOS


PELÍCULAS

CINEMAX

07.00 NANCY DREW Y EL MISTERIO DE

HOLLYWOOD

08.57 ANTES DE IRNOS

10.48 ¿CONOCES A JOE BLACK?

14.28 LA MOMIA. LA TUMBA DEL EMPERADOR

DRAGÓN

16.30 MEDIANOCHE EN PARÍS

18.21 ¿CONOCES A JOE BLACK?

22.00 CRIMEN PERFECTO

TCM

06.57 LOST - T. 6 - EP. 1 - LA X - PART 1

11.23 MAD ABOUT YOU - T. 7 - EP. 21 - THE FINAL

FRONTIER - PART 1

16.33 EVOLUCIÓN

18.24 EL INSOPORTABLE

20.12 LADRÓN QUE ROBA A LADRÓN

22.00 PUNTO LÍMITE

TNT

07.28 LOS DUKES DE HAZZARD

09.24 FIREWALL

11.23 EL VENGADOR DEL FUTURO

13.34 CIGÜEÑAS. LA HISTORIA QUE NO TE

CONTARON

15.14 ZOOTRÓPOLIS

17.14 ELYSIUM

19.12 CAPITÁN AMÉRICA, LA GUERRA CIVIL

22.00 OUT OF BLUE

SPACE

06.00 TIBURONES DEL HIELO

07.33 ANALÍZAME

09.25 GENERACIÓN E. DESAFÍO ECO YPF - T. 1 - EP. 2

09.55 SHERLOCK HOLMES. JUEGO DE SOMBRAS

12.04 LA SALVACIÓN

13.48 BATMAN REGRESA

16.01 BATMAN ETERNAMENTE

18.18 ALGUIEN ESTÁ VIGILÁNDOTE

20.00 JANE TOMÓ LAS ARMAS

22.00 EL CAZADOR Y LA REINA DE HIELO

CINECANAL

12.10 UN BUEN AÑO

14.20 EL PLANETA DE LOS SIMIOS

16.30 UNA VIDA MEJOR

18.20 EL ESPECIALISTA. RESURRECCIÓN

20.10 CORRER O MORIR

22.00 DESPUÉS DE LA TIERRA

VOLVER

08.00 MONTAÑA RUSA

09.00 EL PALACIO DE LA RISA

10.00 PIÑÓN EN FAMILIA

11.00 MARIANA DE CASA

12.00 KARLOS ARGUIÑANO EN TU COCINA

13.00 EL GITANO

14.40 EL MUNDO QUE INVENTAMOS

16.00 SON DE FIERRO

17.00 INSENSATO CORAZÓN

18.00 MONTAÑA RUSA

19.00 DIVINA, ESTÁ EN TU CORAZÓN

20.00 GUAPAS

21.00 EL PALACIO DE LA RISA

22.00 ¡SUSANA QUIERE, EL NEGRO TAMBIÉN!

23.30 LOS AMORES DE LAURITA


A DÓNDE IR

CINE RENZI

(LA BANDA)

*EL IRLANDÉS, 21.00

*EL REY LEÓN, 14.30 (CASTELLANO

$80)

*PROYECTO GÉMINIS, 17.30

*TAXI A GIBRALTAR, 19.30 (ESPACIO

INCAA)

SIXTO

(AV. BELGRANO (S) 1991)

*SÁBADO 30, A LAS 22, “PEÑA AL

PALO” CON JAVY JORGE, YVÁN

HERRERA, SANTIAGO ÁBALOS,

MARTÍN ÁBALOS, Y MARCELO

MITRE, ENTRE OTROS.

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

*VIERNES 6 DE DICIEMBRE, A LAS

22, MASTER STROKE PRESENTARÁ

UN TRIBUTO A QUEEN.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

*DOMINGO 8, A LAS 21, “EL LAGO

DE LOS CISNES”, DE LA ESCUELA

DE DANZAS DE STELLA FOCHESATO.

RIENDAS LIBRES

EL TRÍO CONFORMADO POR

PETECO CARABAJAL, MARTINA

ULRICH Y HOMERO CARABAJAL

ESTARÁ EN EL PATIO DE LA

ABUELA CARABAJAL, EL 29 DE

NOVIEMBRE; EL 30, EN UPIANITA,

Y EL 1 DE DICIEMBRE EN EL PATIO

DEL “INDIO” FROILÁN.


CINES

SUNSTAR

MALÉFICA 2 DUEÑA DEL

MAL (2D)

AVENTURA ( +13 )

27/11 - 16:45 hs (Cast)

HUÉRFANOS DE BROOKLIN

(2D)

DRAMA (+ 16 AÑOS)

27/11 -19:10 hs (Cast) 22:00 hs (subt)

LOS LOCOS ADAMS (2D)

ANIMADA (ATP)

27/11 - 16:15 hs (Cast)

CONTRA LO IMPOSIBLE :

FORD VS FERRARI (2D)

DRAMA (ATP)

27/11 -18:10 hs (Cast) 21:20 hs (subt)

GUASÓN (2D)

ACCION (+ 16 AÑOS)

27/11 -17:00 hs (Cast) 19:30 hs (Cast)

22:00 hs (subt)

TERMINATOR: DESTINO

OCULTO (2D)

ACCION (+ 13 AÑOS)

27/11 - 17:20 hs (Cast) 20:00 hs (subt)

REFLEJOS SINIESTROS (2D)

TERROR (+13 AÑOS )

27/11 - 22:35 hs (subt)

PROYECTO GÉMNIS (2D)

ACCIÓ (+ 13 AÑOS)

27/11 -16:45 hs (Cast) 19:30 hs (subt)

22:15 hs (subt)


HÍPER LIBERTAD

REFLEJOS SINIESTROS APTA

13 AÑOS ESTRENO

CASTELLANO 2D

21:25 y 23:20

PROYECTO GÉMINIS APTA

13 AÑOS

CASTELLANO 3D 19:00

PROYECTO GÉMINIS APTA

13 AÑOS

CASTELLANO 2D 22:50

GUASÓN APTA 16 AÑOS

CASTELLANO 2D

20:10

MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL

APTO 13 AÑOS (CON DNI)

CASTELLANO 2D

18:00 y 20:30

LOS LOCOS ADAMS ATP

CON LEYENDA

CASTELLANO 2D

17:00 y 18:10

TERMINATOR: DESTINO

OCULTO APTA 13 AÑOS CON

RESERVA

CASTELLANO 2D

23:00

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