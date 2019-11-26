CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 27 de noviembre de 2019

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CANAL 7
07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 LIBERTAD DE OPINIÓN
09.45 NICK JR.
10.15 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 TÓMBOLA MATUTINA
11.45 EL PRECIO JUSTO
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN
14.00 TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 CORTÁ POR LOZANO
16.30 LAZOS DE SANGRE
17.30 CESUR
18.00 HUÉRFANAS
19.00 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN
CENTRAL
21.15 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?
22.30 SORTEO DE MONO BINGO
22.40 TÓMBOLA NOCTURNA
23.00 PEQUEÑA VICTORIA
00.15 ATRAPA A UN LADRÓN
01.00 STAFF
01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓNl
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
19.00 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.30 INTRATABLES
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CON VOS PROPIA
16.30 ENCUENTRO
17.30 PAKAPAKA
18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
19.00 TPA NOTICIAS
CANAL 9
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.00 CORTE Y CONFECCIÓN
17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.00 OTRA NOCHE FAMILIAR
CANAL 14
12.00 EN ARMONIA
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 PASIÓN POR ELTURF
14.00 RUIDO DE MOTORES
14.30 NOTICIERO 7 (1º EDICIÓN)
15.30 LIBERTAD DE OPINIÓN
17.00 MORENA TV
18.00 VA DE NUEVO
18.30 PODIO
19.00 TICKET AL SHOW
20.00 FOREVER HITS
21.00 DE A DOS
21.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN
22.00 PLANETA OCÉANO
22.30 NOTICIERO 7 (2º Edición)
CANAL 4
08.30 PULSO URBANO
10.00 SERIES ANIMADAS
11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE
12.30 NOTI EXPRESS
13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD
13.30 LA FIJA
14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF
14.30 LIGA COMERCIAL
15.00 NUESTRO FÚTBOL
19.00 POLI 24
19.30 PUERTO PESCA
20.00 EXPRESS AMATEUR
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 TIEMPO REAL
23.30 EN BOCA DE TODOS
PELÍCULAS
CINEMAX
07.00 NANCY DREW Y EL MISTERIO DE
HOLLYWOOD
08.57 ANTES DE IRNOS
10.48 ¿CONOCES A JOE BLACK?
14.28 LA MOMIA. LA TUMBA DEL EMPERADOR
DRAGÓN
16.30 MEDIANOCHE EN PARÍS
18.21 ¿CONOCES A JOE BLACK?
22.00 CRIMEN PERFECTO
TCM
06.57 LOST - T. 6 - EP. 1 - LA X - PART 1
11.23 MAD ABOUT YOU - T. 7 - EP. 21 - THE FINAL
FRONTIER - PART 1
16.33 EVOLUCIÓN
18.24 EL INSOPORTABLE
20.12 LADRÓN QUE ROBA A LADRÓN
22.00 PUNTO LÍMITE
TNT
07.28 LOS DUKES DE HAZZARD
09.24 FIREWALL
11.23 EL VENGADOR DEL FUTURO
13.34 CIGÜEÑAS. LA HISTORIA QUE NO TE
CONTARON
15.14 ZOOTRÓPOLIS
17.14 ELYSIUM
19.12 CAPITÁN AMÉRICA, LA GUERRA CIVIL
22.00 OUT OF BLUE
SPACE
06.00 TIBURONES DEL HIELO
07.33 ANALÍZAME
09.25 GENERACIÓN E. DESAFÍO ECO YPF - T. 1 - EP. 2
09.55 SHERLOCK HOLMES. JUEGO DE SOMBRAS
12.04 LA SALVACIÓN
13.48 BATMAN REGRESA
16.01 BATMAN ETERNAMENTE
18.18 ALGUIEN ESTÁ VIGILÁNDOTE
20.00 JANE TOMÓ LAS ARMAS
22.00 EL CAZADOR Y LA REINA DE HIELO
CINECANAL
12.10 UN BUEN AÑO
14.20 EL PLANETA DE LOS SIMIOS
16.30 UNA VIDA MEJOR
18.20 EL ESPECIALISTA. RESURRECCIÓN
20.10 CORRER O MORIR
22.00 DESPUÉS DE LA TIERRA
VOLVER
08.00 MONTAÑA RUSA
09.00 EL PALACIO DE LA RISA
10.00 PIÑÓN EN FAMILIA
11.00 MARIANA DE CASA
12.00 KARLOS ARGUIÑANO EN TU COCINA
13.00 EL GITANO
14.40 EL MUNDO QUE INVENTAMOS
16.00 SON DE FIERRO
17.00 INSENSATO CORAZÓN
18.00 MONTAÑA RUSA
19.00 DIVINA, ESTÁ EN TU CORAZÓN
20.00 GUAPAS
21.00 EL PALACIO DE LA RISA
22.00 ¡SUSANA QUIERE, EL NEGRO TAMBIÉN!
23.30 LOS AMORES DE LAURITA
A DÓNDE IR
CINE RENZI
(LA BANDA)
*EL IRLANDÉS, 21.00
*EL REY LEÓN, 14.30 (CASTELLANO
$80)
*PROYECTO GÉMINIS, 17.30
*TAXI A GIBRALTAR, 19.30 (ESPACIO
INCAA)
SIXTO
(AV. BELGRANO (S) 1991)
*SÁBADO 30, A LAS 22, “PEÑA AL
PALO” CON JAVY JORGE, YVÁN
HERRERA, SANTIAGO ÁBALOS,
MARTÍN ÁBALOS, Y MARCELO
MITRE, ENTRE OTROS.
CASA TERRAVIVA
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
*VIERNES 6 DE DICIEMBRE, A LAS
22, MASTER STROKE PRESENTARÁ
UN TRIBUTO A QUEEN.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
*DOMINGO 8, A LAS 21, “EL LAGO
DE LOS CISNES”, DE LA ESCUELA
DE DANZAS DE STELLA FOCHESATO.
RIENDAS LIBRES
EL TRÍO CONFORMADO POR
PETECO CARABAJAL, MARTINA
ULRICH Y HOMERO CARABAJAL
ESTARÁ EN EL PATIO DE LA
ABUELA CARABAJAL, EL 29 DE
NOVIEMBRE; EL 30, EN UPIANITA,
Y EL 1 DE DICIEMBRE EN EL PATIO
DEL “INDIO” FROILÁN.
CINES
SUNSTAR
MALÉFICA 2 DUEÑA DEL
MAL (2D)
AVENTURA ( +13 )
27/11 - 16:45 hs (Cast)
HUÉRFANOS DE BROOKLIN
(2D)
DRAMA (+ 16 AÑOS)
27/11 -19:10 hs (Cast) 22:00 hs (subt)
LOS LOCOS ADAMS (2D)
ANIMADA (ATP)
27/11 - 16:15 hs (Cast)
CONTRA LO IMPOSIBLE :
FORD VS FERRARI (2D)
DRAMA (ATP)
27/11 -18:10 hs (Cast) 21:20 hs (subt)
GUASÓN (2D)
ACCION (+ 16 AÑOS)
27/11 -17:00 hs (Cast) 19:30 hs (Cast)
22:00 hs (subt)
TERMINATOR: DESTINO
OCULTO (2D)
ACCION (+ 13 AÑOS)
27/11 - 17:20 hs (Cast) 20:00 hs (subt)
REFLEJOS SINIESTROS (2D)
TERROR (+13 AÑOS )
27/11 - 22:35 hs (subt)
PROYECTO GÉMNIS (2D)
ACCIÓ (+ 13 AÑOS)
27/11 -16:45 hs (Cast) 19:30 hs (subt)
22:15 hs (subt)
HÍPER LIBERTAD
REFLEJOS SINIESTROS APTA
13 AÑOS ESTRENO
CASTELLANO 2D
21:25 y 23:20
PROYECTO GÉMINIS APTA
13 AÑOS
CASTELLANO 3D 19:00
PROYECTO GÉMINIS APTA
13 AÑOS
CASTELLANO 2D 22:50
GUASÓN APTA 16 AÑOS
CASTELLANO 2D
20:10
MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL
APTO 13 AÑOS (CON DNI)
CASTELLANO 2D
18:00 y 20:30
LOS LOCOS ADAMS ATP
CON LEYENDA
CASTELLANO 2D
17:00 y 18:10
TERMINATOR: DESTINO
OCULTO APTA 13 AÑOS CON
RESERVA
CASTELLANO 2D
23:00