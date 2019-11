Social Arenales se consagró como el mejor del Provincial Infanto Juvenil

26/11/2019 - 22:17 Semillero

Social Arenales, club perteneciente a la Liga del Noroeste, se consagró campeón del Torneo Provincial de Fútbol Infanto Juvenil ‘René Orlando Houseman’, al ganarle el domingo a la tarde, la final a Loreto FC.

El Torneo Provincial núcleo a 16 clubes de toda la provincia y su definición (semi y final) se jugaron en la cancha de Sportivo Loreto ante una multitud. El certamen que fue un éxito total, fue organizado por la Federación Provincial de Fútbol de Santiago del Estero, con el aval del Consejo Federal de AFA, y el apoyo de la Secretaria de Deportes. El equipo campeón dejó en semifinales a Los Dorados de Termas de Río Hondo, en un global de 3 a 2 (en las tres categorías), y en la final, venció a Loreto Fc por 3 - 0, en partidos que se definió desde el punto del penal.

Por la mañana se jugaron las semifinales. En cancha de Alberdi, en Loreto, a primer turno en el Sub 13, empataron 2 a 2 Social Arenales y Los Dorados de Termas de Río Hondo, y en los penales, ganó el primero 6 a 5. A segundo turno, en el Sub - 15 hubo también hubo igualdad en el tiempo reglamentario (0 - 0), y desde los pasos, venció Arenales 4 a 3. Mientras que en el Sub - 17, ganó Los Dorados por 6 a 0, quedando en el global 2 a 1.

En cancha de Sportivo Loreto, en el Sub - 13, hubo empate entre Mitre y Loreto FC 2 a 2 y desde los 12 pasos, ganó el ‘Aurinegro’ 3 a 1. Luego vino, la Sub - 15, con una impecable victoria de Loreto FC por 3 a 0, mientras que en el Sub - 17, empataron en partidazo 2 a 2, y desde el punto, el local derrotó a Mitre 5 a 4.

Por la tarde, se jugaron las finales en cancha de Sportivo Loreto. En primer lugar (Sub - 17), empataron 2 a 2 Social Arenales y Loreto FC, y en los penales, ganó el primero 4 a 3.

Ya en el Sub 15 hubo otra igualdad en cero (0 - 0), y en la definición de los 12 pasos, Social Arenales venció al local 5 a 4.

Por último, en Sub 13, volvieron a empatar 0 a 0, y en los penales ganó Social Arenales 3 a 2, cerrando el global 3 a 0.

Una vez finalizados los partidos, se hizo entrega de los premios al campeón y subcampeón de parte de las principales autoridades de la Federación Provincial (Francisco Pece y Manuel Cuevas), y de la Secretaria de Deportes, a cargo del profesor Carlos Dapello, y del municipio de Loreto, encabezado por el intendente José Luis Artaza.

Resultados - Semifinales

Social Arenales - Los Dorados:

Sub - 13: Social Arenales 2 (6)/ Los Dorados 2 (5).

Sub - 15: Social Arenales 0 (4)/ Los Dorados 0 (3).

Sub - 17: Social Arenales 0/ Los Dorados 6.

Loreto Fc - Mitre:

Sub - 13: Loreto FC 2 (1)/ Mitre 2 (3).

Sub - 15: Loreto FC 3/ Mitre 0.

Sub - 17: Loreto FC 2 (5)/ Mitre 2 (4).

Final: Loreto Fc - Social Arenales:

Sub - 13: Loreto FC 0 (2)/ Social Arenales 0 (3).

Sub - 15: Loreto FC 0 (4)/ Social Arenales 0 (5).

Sub - 17: Loreto FC 0 (3)/ Social Arenales 0 (4). l