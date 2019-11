El Papa reiteró su condena y temor por las armas nucleares

27/11/2019 - 00:00 Mundo

A BORDO DEL AVIÓN PAPAL. El papa Francisco concluyó un viaje de tres días a Japón, donde había llegado desde Tailandia, donde también estuvo tres días, que estuvo marcado por su firme condena no sólo al posible uso de armas nucleares, sino también a su posesión.

En ese contexto, tras la dura condena que hizo a las armas nucleares en Hiroshima y Nagasaki, adelantó su intención de agregar al catecismo que el uso y atesoramiento de armas atómicas es “inmoral”.

“Pienso en la locura de algún gobernante; la locura de uno puede destruir a la humanidad”, lamentó, aunque sin dar nombres.

El papa Francisco también consideró que “sería bello” que no hubiera más derecho a veto por parte de las potencias en el Consejo de Seguridad de la ONU, y opinó que la serie de crisis en América latina se debe a “gobiernos débiles”.

“He sentido, pero no sabría juzgarlo, que quizás las Naciones Unidas deberían hacer un paso adelante renunciando al derecho a veto de algunos países”, planteó el Pontífice argentina en la conferencia de prensa durante el vuelo que lo llevó de regreso a Roma tras una semana en Tailandia y Japón.

“No soy un técnico, pero sería bello que todos tuvieran el mismo derecho”, agregó, en el contexto de que Estados Unidos, Francia, el Reino Unido, China y Rusia mantienen la posibilidad de bloquear votaciones que no comparten en la ONU.

Sobre las crisis en América latina, expresó: “Alguno me dijo que la situación en América latina hoy se parece a la de 1974-

1980; Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, creo que también Bolivia, tenían la operación Cóndor, en aquel momento se llamaba así y la situación estaba en llamas”, describió.

“En este momento no soy capaz de hacer el análisis total; es verdad que hay declaraciones que precisamente no son de paz. Lo que sucede en Chile me asusta, porque Chile sale de un problema de abusos que nos ha hecho sufrir tanto”, opinó, en referencia a la crisis del episcopado local que en 2018 llevó a la renuncia en pleno de los obispos.l