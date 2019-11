Fernando Rapallini dirigirá por primera vez al Ferro

27/11/2019 - 06:42 Deportivo

Ayer se dieron a conocer las designaciones arbitrales de la decimoquinta fecha de la Superliga. Y el partido que sostendrán Central Córdoba y Rosario Central, el domingo a las 21.45 en el estadio Alfredo Terrera, será dirigido por Fernando Rapallini. Esta será la primera vez que el juez oriundo de La Plata, de 41 años, imparta justicia en un cotejo del ferroviario.

En tanto, Rapallini tiene un extenso historial con el Canalla, equipo al que dirigió en 23 oportunidades, en distintas categorías y competiciones. Se dieron 10 triunfos para los rosarinos, 7 empates y 4 derrotas.

Designaciones

Las designaciones de la fecha 15 son:

Viernes 29/11: 19, Banfield vs. Gimnasia (Fernando Espinoza); 21.10, Racing Club vs. Defensa y Justicia (Patricio Loustau).

Sábado 30/11: 17.35, Estudiantes vs. Atlético Tucumán (Diego Abal); 19.40, Boca vs. Argentinos Juniors (Andrés Merlos); 21.45, Newell’s vs. River Plate (Néstor Pitana).

Domingo 1/12: 17.10, San Lorenzo vs. Patronato (Pablo Echavarría); 19.40, Vélez Sarsfield vs. Colón (Ariel Penel) y Godoy Cruz vs. Talleres (Darío Herrera); 21.45, Central Córdoba vs. Rosario Central (Fernando Rapallini) y Aldosivi vs. Independiente (Fernando Echenique).

Lunes 2/12: 19, Arsenal vs. Lanús (Jorge Baliño); 21.10, Unión vs. Huracán (Mauro Vigliano).