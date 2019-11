Sapito Coleoni: “Ojalá no llueva, si no jugamos en Navidad”

27/11/2019 - 02:13 Deportivo

Con su habitual dejo de ironía para expresar cuando está disconforme o molesto con algo, el entrenador de Central Córdoba, Gustavo Coleoni, se refirió a los constantes cambios de fechas que sufrió la final de la Copa Argentina, que finalmente se jugará el viernes 13 de diciembre.

“No estamos conformes pero vamos a tratar de disfrutarla. Ya algunos jugadores habían planificado sus vacaciones y compraron pasajes. Yo pregunto si en Europa pasan estas cosas, si el Barcelona pide diez días para jugar la final de la Copa del Rey. No lo pide”, se respondió el mismo. Y siguió: “A mí no me gustaría hablar nada de ese tema, pasa que me preguntan y por ahí se me sale un poco la cadena. Yo si fuera un poco más frío, tendría que hablar de táctica, de estrategia, de quiénes juegan. Pero estas cuestiones, esta improlijidad tan grande de cambiar tres veces la fecha, jode. River en esto no tiene nada que ver, River pide a conveniencia de ellos, el tema es que se lo den. Yo también quisiera descansar quince días para jugar una final. El tema es que seamos serios con los reglamentos de los torneos. Ojalá que podamos hablar de fútbol y no de estas cosas”.

Ante la consulta si le quedaba incómoda la fecha del 4 de diciembre, por caer en el medio de los cotejos ante Rosario Central y Gimnasia, respondió: “No me quedaba incómodo a mí, yo jugaba el 4 y capaz que aquí ponía otro equipo. Y si me quedaba incómodo, es lo que correspondía porque el reglamento decía el 27 y después e cambió para el 4. No podes cambiar, hay que ser serios. Yo estoy peleando el descenso, no estoy peleando el torneo. Y me iba a acomodar, ponía un equipo alternativo contra Central quizás. Ojalá que no llueva si no vamos a jugar para Navidad”.

Tanto le modificó a Central el cambio de fecha que el “Sapo” reveló que “a Vega lo hicimos amonestar para que no juegue contra Central y llegue descansado a la final con River, que iba a ser el 4, pero hasta en eso nos perjudicó”, se quejó.

Ya bajando un poco los decibeles, el entrenador ferroviario celebró la importancia que tiene para la gente jugar esta final ante el “Millonario”.

“El hincha no sabe que está en la Superliga, habla de River nomás. Y es muy lindo que vivan este momento, cualquier equipo del interior quiere jugar una final contra un equipo grande, entonces están locos, contentos, ansiosos. No sé si saben que jugamos con Rosario Central y Gimnasia, pero está bien y me encanta. Que disfruten porque han sufrido mucho con este club en otro momento que fueron difíciles como jugar la liga local, el Federal B o irse al descenso. La gente está muy efervescente y pensando en la final, me parece bárbaro”, comentó.

Por último, se refirió a cómo trabajan la exposición mediática que tendrá el plantel en la previa a la definición con River. “Tenemos a Claudio (Vasallo, psicólogo del club) que está todo el día encima de los jugadores, encima de mí. Él va a saber cómo encarar este sprint final de tres juegos, para eso está, para direccionar y dar las sugerencias de cómo manejar ciertas situaciones”, dijo.

“Ahora 12”, otra de las ironías a las que recurrió el “Sapito”

Antes de la conferencia de prensa que brindó ayer, Coleoni se había quejado del cambio de fecha en una nota que hizo con radio La Red, de la que se hicieron eco muchos medios nacionales, en la que también apeló a su ironía. “Mis jugadores sacan sus vacaciones con Ahora 12 (programa en cuotas a nivel nacional), je. Me duele por los muchachos, pero hay que disfrutarla”, fue la frase del “Sapo” que se replicó en los medios nacionales.

También dejó en claro que prefería jugar en Córdoba y no en Mendoza. “Si se jugaba en Córdoba eran menos kilómetros para nuestros hinchas”, argumentó.l