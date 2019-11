Rodolfo D'Onofrio: “Que Alfaro vaya a Paraguay y tome tereré”

27/11/2019 - 02:24 Mundo River

El presidente de River Plate, Rodolfo D’Onofrio, salió al cruce de las últimas declaraciones del entrenador de Boca Juniors, Gustavo Alfaro, y también la ligó Mauricio Macri.

“Tiene el derecho de decir lo que tiene. Si a él lo hace feliz, que vaya a Paraguay, que tome tereré y que haga lo que quiere. No me molesta en lo más mínimo. Tengo un enorme respeto por Alfaro, un tipo culto, una persona que tiene su manera de pensar. Cuando digo tomar un tereré, si va a Paraguay cuando no es más técnico, que lo vea a Cuevitas, que es amigo. No me digan que no es raro que alguien que no va a ser técnico se lleve unos videos y vaya a Paraguay”, expresó el titular de los “millonarios” cuando fue consultado sobre las declaraciones de Alfaro.

¿Qué había dicho el técnico del Xeneize para provocar la reacción de D’Onofrio?

En este sentido, Alfaro había manifestado que cuando deje la conducción del plantel de Boca iba a viajar a Paraguay para pedirle explicaciones a la Conmebol por los fallos arbitrales en el partido de ida de la Copa Libertadores de América en el estadio Monumental de Núñez.

“¿Los tiros libres no los vio? 15 no fueron, no los vio. Que lleve un par de videos, eh. (...) Cada uno tiene su visión, su opinión. Respeto, pero le doy la mía. River podría haber ganado 4 a 0 en el Monumental. Boca jugó de otra manera, supo aguantar, ganó, pero clasificamos nosotros”, dijo en otra entrevista en La Red.

Contra Macri

El mandamás de River también se refirió al presidente Mauricio Macri. “Alguien dijo que el que perdiera la final iba a tardar 20 años en olvidarla. Le aviso que le quedan 19 años al que se alegró el otro día por haber tenido un buen fin de semana”.

D’Onofrio también habló del futuro del equipo y de las posibilidades de que River se desprenda de algunos jugadores del plantel.

“Me parece exagerado que se diga que tenemos que vender cuatro jugadores. No necesitamos. Ahora, es cierto que los jugadores de River son codiciados porque ganaron una Copa, llegaron a la final de otra... Y cuando a un jugador le ofrecen ganar una cifra que no puede ganar en un país golpeado económicamente, no hay quién lo pueda aguantar, porque no se puede comparar con lo que se paga en Europa. Pero yo los percibo muy felices de quedarse, como quieren volver los que se fueron: Driussi, el Pity... Porque se ha formado una gran familia en River”, afirmó el titular riverplatense. l