Ricardo Centurión: “A Boca nunca le diría que no, me encantaría volver”

27/11/2019 - 02:34 Deportivo

El volante argentino Ricardo Centurión, ex Boca y Racing, comentó que si bien no volvería a la Academia”, le gustaría que su regreso al fútbol argentino fuera al “Xeneize”.

“Todos los días recibo mensajes de los hinchas de Boca. Uno no toma dimensión de esas cosas. Me encantaría volver, porque a Boca jamás le diría que no”, declaró Centurión en diálogo con Fox Sports.

“Centu”, que no se adaptó al fútbol mexicano, dijo sobre Boca -club del que es hincha- que “tengo un sentimiento que no puedo explicar con palabras. Nunca le diría que no. Cuando me tocó jugar ahí estaba contento, muy feliz. Se me dio todo, porque tenía un nivel altísimo”.

Con respecto a las elecciones en Boca, que se desarrollarán el 8 de diciembre, Centurión deseó que gane la lista que integra su ídolo Juan Román Riquelme como vicepresidente segundo de Jorge Amor Ameal.

“A Román siempre lo escucho, ojalá que se le pueda dar. No me llamó, pero me mira los estados de WhatsApp nada más”, contó “Ricky”. Sobre su paso por San Luis Potosí de México, el futbolista de 26 años explicó: “No me acostumbré. No me adapté a la altura. Con el primer entrenador no tuve muchos minutos, porque él tenía a su equipo del ascenso y no varió mucho; y cuando llegó Matosas sufrí una lesión”.l