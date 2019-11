Increíble: pitón ataca a un ciervo en segundos

27/11/2019 - 10:22 Mundo Web

Un impactante episodio quedó registrado en Chanda, India. A través de un video que se viralizó, se aprecia a un grupo de cuatro ciervos que tranquilamente beben de un cauce. Segundos después, levantan sus cabezas y fijan su atención en un punto preciso del agua. En ese instante, uno de ellos adelanta una de sus patas, y se produce el ataque de una enorme pitón contra el ciervo, lo muerde en el cuello y lo arrastra hacia lo profundo en cuestión de dos segundos. Una vez inmovilizado, se enrosca en torno al cuerpo del mamífero, imposibiitándole el escape, mientras sus compañeros logran huir.

"Cuando las pitones matan a su presa, utilizan una especie de técnica de emboscada al saltar y golpearla, agarrándola con sus dientes en solo 50 milisegundos", explicó un especialista en estos animales, detallando y comparando que los humanos, por su parte, tardan 200 milisegundos en parpadear.

El impactante video ya obtuvo más de 20.000 reproducciones, dejando sin aliento a numerosos internautas. "¡Es tan espantoso", dijo un usuario en los comentarios. "Increíble y aterrador al mismo tiempo", aseguró otro.

One of the clip from E surveillance Video of Central Chanda Division from Maharashtra. When pythons kill prey, they use a kind of ambush technique by jumping & striking the prey, grabbing it with their teeth in around 50 milliseconds only. ( Humans take 200ms to blink an eye). pic.twitter.com/e0jPrz1hVx