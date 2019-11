Un hombre vestido de papa Noel se filmó en “Venecia inundada” y terminó mal

27/11/2019 - 11:14 Mundo Web

Un cómico video protagonizado por un hombre vestido de papa Noel, se viralizó en las redes sociales.

En las imágenes difundidas, se observa como un hombre sin darse cuenta que la vereda culminaba, cae en un canal ubicado en una zona inundada de Venecia (Véneto, Italia)

El masculino, se graba mientras camina con un bastón de selfie, sobre una vereda anegada y se hunde porque no percibe cuándo comienza el cauce artificial.

Algunas personas tomaron la situación con humor, mientras que otras aseguraron que el protagonista simuló el incidente. Por otra parte hubo gente que se preocupó y le aconsejaron que fuera al médico, ya que en esas aguas hay numerosos microorganismos nocivos.

¡Mirá el video!

Tourist in Venice, Italy



I'm going to hell for laughing pic.twitter.com/o6iWPa0zzu