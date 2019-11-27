CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 28 de noviembre de 2019

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CANAL 7
07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.00 MORFI TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 EL PRECIO JUSTO
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONO FECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 CORTÁ POR LOZANO
16.30 LAZOS DE SANGRE
17.30 CESUR
18.00 HUÉRFANAS
19.00 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.15 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 PEQUEÑA VICTORIA
23.45 INCONVIVENCIA
00.30 STAFF
01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
19.00 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CON VOS PROPIA
16.30 ENCUENTRO
17.30 PAKAPAKA
18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
19.00 TPA NOTICIAS
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.00 CORTE Y CONFECCIÓN
17.15 GRAN PREMIO DE LA COCINA
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.00 OTRA NOCHE FAMILIAR
CANAL 14
12.00 LA PEÑA DEL PELADO
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 TICKET AL SHOW
14.30 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.30 VIVIR SANTIAGO
16.00 PARA TODA MUJER - VIVO
17.00 EN ARMONÍA
17.30 DE A DOS
18.00 VA DE NUEVO
18.30 SÁBADO SAGRADO
19.30 PLANETA OCÉANO
20.00 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA
20.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN
21.00 PODIO
21.30 PASIÓN POR EL TURF
22.00 SANTIAGO TEATRAL
22.30 NOTICIERO 7 (2ª Edición)
CANAL 4
08.30 PULSO URBANO
10.00 SERIES ANIMADAS
11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE
12.30 NOTI EXPRESS 1ª EDICIÓN
13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD
13.30 LA FIJA
14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF
14.30 LIGA COMERCIAL
15.00 NUESTRO FÚTBOL
17.30 SEGUÍ EN LA TARDE
19.00 POLI 24
19.30 PUERTO PESCA
20.00 EXPRESS AMATEUR
21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN
CENTRAL
22.00 TIEMPO REAL
23.30 EN BOCA DE TODOS
PELÍCULAS
CINEMAX
07.27 TRES HOMBRES Y UN BEBÉ
09.28 RÁPIDO Y FURIOSO
11.28 UNA FAMILIA NUMEROSA
13.29 LA GRAN ESTAFA
15.49 GHOST RIDER. ESPÍRITU DE VENGANZA
17.38 RÁPIDO Y FURIOSO
19.39 LA GRAN ESTAFA
22.00 LA NUEVA GRAN ESTAFA
TCM
06.35 LOST - T. 6 - EP. 4 - THE SUBSTITUTE
11.08 MAD ABOUT YOU - T. 1 - EP. 4 - DESDE EL PASADO
16.18 LADRÓN QUE ROBA A LADRÓN
17.54 LOCADEMIA DE POLICÍA 4
19.35 PUNTO LÍMITE
22.00 DOS POLICÍAS REBELDES II
TNT
07.56 EL INCREÍBLE BURT WONDERSTONE
09.43 STEP UP. LA REVOLUCIÓN
11.31 UP. UNA AVENTURA DE ALTURA
13.20 ZOOTRÓPOLIS
15.22 ENREDADOS
17.08 CAPITÁN AMÉRICA, LA GUERRA CIVIL
20.00 TNT ORIGINALS
22.00 BATMAN INICIA
SPACE
06.00 THOR. EL MARTILLO DE LOS DIOSES
07.47 LA SALVACIÓN
09.23 BATMAN REGRESA
11.34 BATMAN ETERNAMENTE
13.51 JANE TOMÓ LAS ARMAS
15.43 FURIA DE TITANES 2
17.28 EL CAZADOR Y LA REINA DE HIELO
19.43 UNA NOCHE PARA SOBREVIVIR
22.00 JUEGO DE ARMAS
CINECANAL
12.00 EL PLANETA DE LOS SIMIOS
14.10 RECIÉN GRADUADA
15.50 GUERRA DE NOVIAS
17.30 TOMB RAIDER. LA CUNA DE LA VIDA
19.40 TOMB RAIDER. LAS AVENTURAS DE LARA CROFT
22.00 AEON FLUX
23.25 UN BUEN AÑO
VOLVER
09.00 EL PALACIO DE LA RISA
10.00 PIÑÓN EN FAMILIA
11.00 MARIANA DE CASA
12.00 KARLOS ARGUIÑANO EN TU COCINA
13.00 PIMIENTA Y PIMENTÓN
14.40 EL GALLEGUITO DE LA CARA SUCIA
16.00 SON DE FIERRO
17.00 INSENSATO CORAZÓN
18.00 MONTAÑA RUSA
19.00 DIVINA, ESTÁ EN TU CORAZÓN
20.00 GUAPAS
21.00 EL PALACIO DE LA RISA
22.00 VIENTOS DE AGUA
23.00 PARA VESTIR SANTOS
A DÓNDE IR
CINE RENZI
(LA BANDA)
*LOS ÁNGELES DE CHARLIE, 22 HS
*EL REY LEÓN, 15 HS Y 18.30 (CAST. $80)
*4 METROS, 17 HS (ESPACIO INCAA $50)
*EL SECRETO DE JULIA, 20.30 (ESPACIO INCAA $50)
SIXTO
(AV. BELGRANO (S) 1991)
*SÁBADO 30, A LAS 22, “PEÑA AL PALO” CON JAVY JORGE, YVÁN HERRERA, SANTIAGO ÁBALOS, MARTÍN ÁBALOS, Y MARCELO MITRE, ENTRE OTROS.
CASA TERRAVIVA
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
*VIERNES 6 DE DICIEMBRE, A LAS 22, MASTER STROKE PRESENTARÁ UN TRIBUTO A QUEEN.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
*DOMINGO 8, A LAS 21, “EL LAGO DE LOS CISNES”, DE LA ESCUELA DE DANZAS DE STELLA FOCHESATO.
PLAZA LUGONES
(ROCA Y AVELLANEDA)
TODOS LOS DOMINGOS, A PARTIR DE LAS LAS 21, MILONGA POPULAR.
CINES
SUNSTAR
MALÉFICA 2: DUEÑA DEL MAL (2D) AVENTURA (+13AÑOS)
28, 29/11 - 17:00 hs (Cast)
CONTRA LO IMPOSIBLE: FORD VS FERRARI (2D)
DRAMA (ATP)
28 AL 04/12 -19:30 hs (Cast)
UN DÍA LLUVIOSO EN NUEVA YORK (2D)
COMEDIA (+13 AÑOS)
28/10 - 22:30 hs (subt)
PROYECTO GÉMINIS (2D)
ACCIÓN (+ 13 AÑOS) 28, 29/11 -16:30 hs (Cast) 19:00 hs (subt)
HUÉRFANOS DE BROOKLIN (2D) DRAMA (+ 16 AÑOS)
28/11 -21:30 hs (subt)
LOS LOCOS ADAMS (2D)
ANIM. (ATP) 28, 29/11 - 17 hs (Cast)
CONTRA LO IMPOSIBLE: FORD VS. FERRARI (2D)
DRAMA (ATP) 28/11 -18:10 hs (Cast) 21:20 hs (subt)
GUASÓN (2D)
ACCIÓN (+ 16 AÑOS)
28/11 -19:30 hs (Cast) 22:00 hs (subt)
ÁNGELES DE CHARLY (2D)
ACCIÓN (+ 16 AÑOS)
28/11 -17:20 hs (Cast) 20:00 hs (Cast) 22:20 hs (subt)
MIDWAY: ATAQUE EN ALTAMAR (2D) ACCIÓN (+ 16 AÑOS) 28/11 -16:15 hs (Cast) 19:00 hs (Cast) 21:45 hs (subt)
HÍPER LIBERTAD
LOS ÁNGELES DE CHARLIE APTA 13 AÑOS (CON DNI) ESTRENO
CAST. 2D 17:30- 20:10- 22:40-
PROYECTO GÉMINIS APTA 13 AÑOS
CAST. 2D 23:00
GUASÓN APTA 16 AÑOS CON RESERVA (CON DNI) CAST. 2D 22:30 -
MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL APTO 13 AÑOS (CON DNI)
CASTELLANO 2D 17:50 - 20:20-
LOS LOCOS ADAMS ATP CON LEYENDA
CAST. 2D 18:30- 20:30-
VENTA ANTICPADA
ESTRENO 19 DE DICIEMBRE DE 2019
STAR WARS: EL ASCENSO DE SKYWALKER APTO 13 AÑOS (CON DNI)