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CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 28 de noviembre de 2019

- 21:33 Cartelera

CANAL 7

07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.00 MORFI TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 EL PRECIO JUSTO

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.30 LAZOS DE SANGRE

17.30 CESUR

18.00 HUÉRFANAS

19.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.15 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 PEQUEÑA VICTORIA

23.45 INCONVIVENCIA

00.30 STAFF

01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN


AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

19.00 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR


TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CON VOS PROPIA

16.30 ENCUENTRO

17.30 PAKAPAKA

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIAS


CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE


EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.00 CORTE Y CONFECCIÓN

17.15 GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.00 OTRA NOCHE FAMILIAR


CANAL 14

12.00 LA PEÑA DEL PELADO

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 TICKET AL SHOW

14.30 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.30 VIVIR SANTIAGO

16.00 PARA TODA MUJER - VIVO

17.00 EN ARMONÍA

17.30 DE A DOS

18.00 VA DE NUEVO

18.30 SÁBADO SAGRADO

19.30 PLANETA OCÉANO

20.00 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

20.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

21.00 PODIO

21.30 PASIÓN POR EL TURF

22.00 SANTIAGO TEATRAL

22.30 NOTICIERO 7 (2ª Edición)


CANAL 4

08.30 PULSO URBANO

10.00 SERIES ANIMADAS

11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE

12.30 NOTI EXPRESS 1ª EDICIÓN

13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD

13.30 LA FIJA

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

14.30 LIGA COMERCIAL

15.00 NUESTRO FÚTBOL

17.30 SEGUÍ EN LA TARDE

19.00 POLI 24

19.30 PUERTO PESCA

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN

CENTRAL

22.00 TIEMPO REAL

23.30 EN BOCA DE TODOS


PELÍCULAS

CINEMAX

07.27 TRES HOMBRES Y UN BEBÉ

09.28 RÁPIDO Y FURIOSO

11.28 UNA FAMILIA NUMEROSA

13.29 LA GRAN ESTAFA

15.49 GHOST RIDER. ESPÍRITU DE VENGANZA

17.38 RÁPIDO Y FURIOSO

19.39 LA GRAN ESTAFA

22.00 LA NUEVA GRAN ESTAFA

TCM

06.35 LOST - T. 6 - EP. 4 - THE SUBSTITUTE

11.08 MAD ABOUT YOU - T. 1 - EP. 4 - DESDE EL PASADO

16.18 LADRÓN QUE ROBA A LADRÓN

17.54 LOCADEMIA DE POLICÍA 4

19.35 PUNTO LÍMITE

22.00 DOS POLICÍAS REBELDES II

TNT

07.56 EL INCREÍBLE BURT WONDERSTONE

09.43 STEP UP. LA REVOLUCIÓN

11.31 UP. UNA AVENTURA DE ALTURA

13.20 ZOOTRÓPOLIS

15.22 ENREDADOS

17.08 CAPITÁN AMÉRICA, LA GUERRA CIVIL

20.00 TNT ORIGINALS

22.00 BATMAN INICIA

SPACE

06.00 THOR. EL MARTILLO DE LOS DIOSES

07.47 LA SALVACIÓN

09.23 BATMAN REGRESA

11.34 BATMAN ETERNAMENTE

13.51 JANE TOMÓ LAS ARMAS

15.43 FURIA DE TITANES 2

17.28 EL CAZADOR Y LA REINA DE HIELO

19.43 UNA NOCHE PARA SOBREVIVIR

22.00 JUEGO DE ARMAS

CINECANAL

12.00 EL PLANETA DE LOS SIMIOS

14.10 RECIÉN GRADUADA

15.50 GUERRA DE NOVIAS

17.30 TOMB RAIDER. LA CUNA DE LA VIDA

19.40 TOMB RAIDER. LAS AVENTURAS DE LARA CROFT

22.00 AEON FLUX

23.25 UN BUEN AÑO

VOLVER

09.00 EL PALACIO DE LA RISA

10.00 PIÑÓN EN FAMILIA

11.00 MARIANA DE CASA

12.00 KARLOS ARGUIÑANO EN TU COCINA

13.00 PIMIENTA Y PIMENTÓN

14.40 EL GALLEGUITO DE LA CARA SUCIA

16.00 SON DE FIERRO

17.00 INSENSATO CORAZÓN

18.00 MONTAÑA RUSA

19.00 DIVINA, ESTÁ EN TU CORAZÓN

20.00 GUAPAS

21.00 EL PALACIO DE LA RISA

22.00 VIENTOS DE AGUA

23.00 PARA VESTIR SANTOS


A DÓNDE IR

CINE RENZI

(LA BANDA)

*LOS ÁNGELES DE CHARLIE, 22 HS

*EL REY LEÓN, 15 HS Y 18.30 (CAST. $80)

*4 METROS, 17 HS (ESPACIO INCAA $50)

*EL SECRETO DE JULIA, 20.30 (ESPACIO INCAA $50)

SIXTO

(AV. BELGRANO (S) 1991)

*SÁBADO 30, A LAS 22, “PEÑA AL PALO” CON JAVY JORGE, YVÁN HERRERA, SANTIAGO ÁBALOS, MARTÍN ÁBALOS, Y MARCELO MITRE, ENTRE OTROS.

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

*VIERNES 6 DE DICIEMBRE, A LAS 22, MASTER STROKE PRESENTARÁ UN TRIBUTO A QUEEN.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

*DOMINGO 8, A LAS 21, “EL LAGO DE LOS CISNES”, DE LA ESCUELA DE DANZAS DE STELLA FOCHESATO.

PLAZA LUGONES

(ROCA Y AVELLANEDA)

TODOS LOS DOMINGOS, A PARTIR DE LAS LAS 21, MILONGA POPULAR.


CINES

SUNSTAR

MALÉFICA 2: DUEÑA DEL MAL (2D) AVENTURA (+13AÑOS)

28, 29/11 - 17:00 hs (Cast)

CONTRA LO IMPOSIBLE: FORD VS FERRARI (2D)

DRAMA (ATP)

28 AL 04/12 -19:30 hs (Cast)

UN DÍA LLUVIOSO EN NUEVA YORK (2D)

COMEDIA (+13 AÑOS)

28/10 - 22:30 hs (subt)

PROYECTO GÉMINIS (2D)

ACCIÓN (+ 13 AÑOS) 28, 29/11 -16:30 hs (Cast) 19:00 hs (subt)

HUÉRFANOS DE BROOKLIN (2D) DRAMA (+ 16 AÑOS)

28/11 -21:30 hs (subt)

LOS LOCOS ADAMS (2D)

ANIM. (ATP) 28, 29/11 - 17 hs (Cast)

CONTRA LO IMPOSIBLE: FORD VS. FERRARI (2D)

DRAMA (ATP) 28/11 -18:10 hs (Cast) 21:20 hs (subt)

GUASÓN (2D)

ACCIÓN (+ 16 AÑOS)

28/11 -19:30 hs (Cast) 22:00 hs (subt)

ÁNGELES DE CHARLY (2D)

ACCIÓN (+ 16 AÑOS)

28/11 -17:20 hs (Cast) 20:00 hs (Cast) 22:20 hs (subt)

MIDWAY: ATAQUE EN ALTAMAR (2D) ACCIÓN (+ 16 AÑOS) 28/11 -16:15 hs (Cast) 19:00 hs (Cast) 21:45 hs (subt)


HÍPER LIBERTAD

LOS ÁNGELES DE CHARLIE APTA 13 AÑOS (CON DNI) ESTRENO

CAST. 2D 17:30- 20:10- 22:40-

PROYECTO GÉMINIS APTA 13 AÑOS

CAST. 2D 23:00

GUASÓN APTA 16 AÑOS CON RESERVA (CON DNI) CAST. 2D 22:30 -

MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL APTO 13 AÑOS (CON DNI)

CASTELLANO 2D 17:50 - 20:20-

LOS LOCOS ADAMS ATP CON LEYENDA

CAST. 2D 18:30- 20:30-

VENTA ANTICPADA

ESTRENO 19 DE DICIEMBRE DE 2019

STAR WARS: EL ASCENSO DE SKYWALKER APTO 13 AÑOS (CON DNI)

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