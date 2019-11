Aoma se consolida en la cima del Torneo Amateur de Frías “Eliseo Cardozo”

27/11/2019 - 23:13 Interior

CHOYA, Choya (C). Con una gran producción, el elenco de Aoma goleó a Deportivo Choya por 4 a 1 y se ubica en lo más alto de la tabla de posiciones del torneo “Eliseo Cardozo” que es coordinado por la Nueva Liga Amateur de Fútbol de Frías.

Este resultado le permitió sumar 23 unidades. Además, se registraron los siguientes resultados: F6 Multiespacio 1, Los Veteranos 4; Farmacia del Rosario 3, Los Amigos 0; La Deseada 2, Ferroviarios 1; La Casa del Plomero 5, La Suecia 0; Atlético Quirós 2, Los Canarios 2 y Veteranos de Icaño 4, Club Atlético Unión de Icaño 2.

El viernes 29 se iniciará la décima fecha. Se jugará en Coinor desde las 19.30 con los choques de La Suecia vs. Farmacia del Rosario; La Casa del Plomero vs. F6 Multiespacio; Los Amigos vs. Veteranos de Icaño. El sábado en el estadio de Central Córdoba desde las 14.30 se enfrentarán Aoma vs. Los Veteranos; Los Canarios vs Ferroviarios; Atlético Quirós vs. Club Atlético Unión de Icaño y Deportivo Choya vs. La Deseada.