Otorgan el Cóndor de Plata a Gustavo Coleoni en su provincia, Córdoba

28/11/2019 - 01:15 Deportivo

El entrenador de Central Córdoba, Gustavo “Sapo” Coleoni está viviendo un momento muy especial. Ayer se quedó con el Condor de Plata 2019 que otorgó la Agencia Córdoba Deportes durante la entrega de premios que se realizó en el estadio Mario Alberto Kempes de la provincia mediterranea.

Coleoni formó parte del rubro Conducción Técnica Deportiva Profesional y compartió la nominación con otros reconocidos entrenadores, entre ellos Sebastián González (Quimsa), Pablo Aimar (Selección Argentina Sub-17), Marcelo Vázquez (Estudiantes de Río Cuarto) y Marcelo Gutiérrez (a cargo de la boxeadora Vanesa Taborda).

La flamante campaña que culminó con el histórico ascenso de Central Córdoba a la Superliga, fue determinante para que el “Sapo” Coleoni finalmente se impusiera en la elección y se diera el gusto de quedarse con el Condor de Plata.

La ceremonia en el estadio Mario Kempes tuvo incluso la presencia del entrenador del “Ferroviario” que se mostró agradecido y feliz por recibir esta distinción por parte de la Agencia Córdoba Deportes.

El “Sapito” estuvo acompañado por sus familiares que residen en “La Docta”.

“Es una emoción muy grande. Sentí el reconocimiento de la Agencia Córdoba Deportes que siempre lo miraba y lo leía en el diario. Es un orgullo muy grande y un lindo momento para agradecer, primero a mi familia y después a todos los jugadores que me ayudaron a conseguir todos los logros. También a todos los clubes que me dieron laburo, a todos los cuerpos técnicos que tuve”, dijo el DT.

Coleoni: “Me sentí realmente en el cielo, cerca de Dios”

El entrenador Gustavo Coleoni no ocultó toda la alegría que sintió cuando recibió el premio y dijo que como nunca estuvo cerca de Dios en ese momento. “Ya con que estuviera nominado, era mucho para mí. Estar sentado al lado de mi mamá, creo que fue lo más lindo que me pudo haber pasado. Fue difícil de expresar en el momento que fui a recibir el premio. Me sientí realmente en el cielo, cerca de Dios y de la gente que me quiere. Después un montón de gente que me fue a saludar”, señaló el orientador táctico de Central Córdoba que disfruta de este gran momento en su carrera deportiva profesional.