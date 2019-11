Master Stroke dio su golpe maestro con el tributo a “Queen”

28/11/2019 - 20:55 Pura Vida

Por Emilio Marcelo Jozami

(@emiliojozami)

De la Redacción de EL LIBERAL

Master Stroke nació en el año 2016 de la mano de Ema Cardoso, en voz y Brian Morua, en guitarra. Por el solo gusto de compartir su pasión por “Queen”, ambos músicos habían empezado a realizar diferentes covers como “Nevermore”, “Play the game” y “Now I here”; y aprovechando la expansión tecnológica subían sus videos a internet. En agosto de ese mismo año, Brian May, el legendario guitarrista de la banda que lideraba Freddie Mercury, compartió en sus cuentas oficiales de Twitter y Facebook el cover “Lily of the Valley”.

Aquello fue el empujón para la conformación de Master Stroke, la cual llegará a Santiago del Estero el próximo viernes 6 de diciembre, para ofrecer un show, a las 22, en Casa Terraviva, de San Martín y Santa Fé, con los clásicos de Queen, pero también con el lado B que tienen todos sus discos, y perlitas, que debido a la enfermedad de Freddie nunca fueron tocadas en vivo, sino que solo sonaron en los discos.

Ema Cardoso, la voz de Master Stroke, habló con EL LIBERAL, a días de su arribo.

¿Cuál es la premisa del grupo?

La premisa es homenajear a esta gran banda que fue Queen, pero enfocarnos puntualmente en lo que son las canciones, en lo que transmitía cada canción gracias a Freddie Mercury, la alegría, la emoción, la fuerza, la tristeza.

¿Qué significó para la banda que el propio Brian May, destacara el trabajo de ustedes?

Fue algo impensado, e incluso fue como la génesis de lo que ahora es Master Stroke porque, al principio, esto empezó con el guitarrista, que también se llama Brian, como placer. Nos dijimos ¿por qué no grabamos unos videos, y sobre las pistas de Queen vos grabas tu guitarra y yo las voces, y lo subimos a Internet?, pero era sólo por el hecho de que nos gusta Queen. Con los primeros videos empezamos a tener buena respuesta de la gente; y no me olvido más que el tercer video, a las pocas horas, Brian May lo estaba retuiteando en su cuenta y lo subió a su Facebook oficial. La verdad fue algo que no lo podíamos creer y lo tomamos como una señal, tenemos que hacer algo con esto. Empezamos a buscar músicos y terminó conformada lo que es hoy Master Stroke, con los cinco integrantes.

Teniendo en cuenta lo que significa Master Stroke, ¿ha sido un golpe maestro la decisión de lanzar a homenajear a Queen, a partir de esa señal de Brian May?

Hay dos puntos con respecto a eso. Por un lado, el nombre de la banda, es un guiño a Queen porque hay una canción que se llama “The Fairy Feller’s Master-

Stroke”, y a la vez es por el significado y cómo suena. Nos gustaba que “Master Stroke” significara golpe maestro como algo que irrumpe sumado a que la propuesta que nosotros hacemos va desde otro lado, quizás no es tan convencional con el tema de disfrazarse e imitar a cada uno de los integrantes, sino que la propuesta encierra algo más. Si bien con una imagen propia y audiovisual, nos enfocamos en lo que eran las canciones de Queen desde nuestro rol como artistas y músicos.

¿Qué tiene Queen que hace que nadie lo desprecie?

Primero, es una banda que a lo largo de 20 años de carrera, por disco tenían dos o tres hits, mínimo, y a la vez cada canción te transmite algo. Es imposible que no lo haga. Desde “Don’t stop me now”, que salió elegida como la canción más alegre del mundo, o “We are the champions”, que se usa muchas veces en competencias deportivas, o “Radio Gaga”, que hace interactuar a toda la gente... Cada canción, de alguna manera, provoca y transmite cosas y eso hace que atraviese muchas generaciones.

¿La manera en la que realizan este reconocimiento a Queen es lo que diferencia a Master Stroke de las demás bandas que rinden tributo como, por ejemplo, Dios Salve a la Reina?

Nosotros tratamos de dar un vuelco y proponer de otro lado lo que es un tributo a Queen y a la vez también está bueno que haya distintas alternativas. Quizás hay gente que va a ver a “Dios Salve a la Reina” porque su puesta es más desde el vaso que tenía arriba del piano, las luces... Está bueno, porque quizás si nosotros fuésemos una réplica de otro tributo no le encontrarían mucho sentido. Está bueno la diversidad de propuestas.

El costado más humano de Freddie, al desnudo

¿Al ver la película Rapsodia Bohemia, con el actor Rami Malek, que te provocó?

La verdad se nota que quisieron mostrar mucho el lado humano de Freddie Mercury, porque fue una figura tan grande... Uno ve sus recitales, sus shows y parece que se trata de una persona avasallante, pero la película muestra su costado humano, sus dudas, sus inseguridades, su tristeza... y eso quizás también me gusta porque más allá de la parafernalia que tenían alrededor de ellos al ser mundialmente conocidos y exitosos, Freddie era un humano como cualquiera de nosotros y atraviesa cualquier estado, como cualquier persona: tristeza, amor, desamor, búsqueda. Creo que la película quiso resaltar eso y lo hizo muy bien.

Rendirle tributo a Freddie Mercury, ¿qué te permitió a vos en lo personal?

Redescubrir que podía darle algo a la gente, transmitir alguna alegría, emoción.Uno en cada show vive un espectáculo particular, y cada persona también. Uno es un canal, a través de la música, para transmitir emociones a la gente. Me hizo ser conciente de eso.

El crecimiento se da de manera muy natural

¿Cómo vives la experiencia de participar de Rapsodia Bohemia Sinfónico, de Ángel Mahler?

Eso también fue algo increíble. Es el poder que tiene hoy la tecnología, las redes sociales y uno no lo cuantifica hasta que se dan las cosas. Esto fue gracias a internet. El socio de Mahler, Luis Pascual, fue a una tienda de música, empezó a comentar su proyecto y justo el vendedor de ese local conocía a Master Stroke a través de las redes sociales y le pasó nuestro material. Pascual nos conoció así y se lo mostró inmediatamente a Ángel Mahler. Unos días después me llama para felicitarme y contarme el proyecto que tenía de Rapsodia... El cómo se fue gestando también fue de una manera increíble, y agradezco un montón su generosidad.

¿Esto ratifica tu amor por Queen o es una consecuencia de la perseverancia en un sueño?

Son las dos cosas. Yo canto desde que tengo uso de razón y escucho Queen por mi viejo, desde esa misma edad. Es como que Queen siempre estuvo en mi vida. Lo que se fue dando fue de manera natural y tengo la suerte de que el tributo que hago y las canciones que hago en cada show las disfruto y las siento como parte de mí.

¿Qué sensaciones te genera la posibilidad de hacer giras por el país?

Es algo impagable porque es muy grande el cariño que estamos recibiendo de la gente y tenemos un montón de comentarios, como “me hicieron emocionar”, “me hicieron acordar cuando tenía 17 años”, o “vine con mis hijos”... Este año empezamos a tocar en lo que es Capital Federal y los alrededores de Buenos Aires y tuvimos tan buena recepción de la gente que quisimos empezar a apostar por el interior del país para dar a conocer a este proyecto y este homenaje a Queen. En Trelew llenamos dos teatros y no podíamos creer que tanta gente haya confiado y disfrutado de nosotros. Es impagable la felicidad que te da, desde lo que uno hace o desde la pasión a la música y a Queen, poder transmitirle a la gente y hacerla sentir de la manera en la que lo manifiesta.l