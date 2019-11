Presidente de Toyota Argentina: “Va a haber un primer momento difícil en la transición, pero vemos posibilidades de crecer”

29/11/2019 - 01:45 Economía

El presidente de la empresa automotriz Toyota Argentina, Daniel Herrero, realizó una visita de cortesía a EL LIBERAL junto con una comitiva de la compañía, y fue recibido por el presidente del Directorio y Director Editorial de este medio, Lic. Gustavo Ick, encuentro en el cual charlaron sobre diferentes temas de la realidad económica, de las empresas, y del país.

Herrero estuvo de visita en Santiago del Estero para participar de dos eventos empresariales que tuvieron como escenario a la concesionaria oficial de la marca Senna Automotores. El primero de ellos fue la donación de motores y camionetas a seis colegios locales y, el segundo, la presentación del nuevo modelo del Corolla, uno de los vehículos de la marca.

En el encuentro que mantuvieron el presidente de Toyota, acompañado de Eduardo Kronberg manager regional y Ricardo Dalale, titular de Senna, con el Lic. Ick, abordaron una variada temática en la cual, también el ejecutivo de la marca japonesa brindó su visión sobre la provincia.

Señaló: “Vemos muy bien a Santiago, tenemos una confianza absoluta en el potencial de crecimiento que tiene”, a la par que destacó la articulación entre el sector público y el privado que se percibe en diferentes iniciativas, en lo especial en lo atinente a la educación. “Creemos que la articulación entre el Gobierno, el sindicato Smata y empresas como Senna y Toyota, ayudan al desarrollo futuro’.

Herrero también se refirió a la situación que atraviesa la empresa que preside en un contexto de crisis. Reveló que ‘en el caso nuestro,el 80% de lo que fabricamos va con destino de exportación con lo cual para nosotros si bien el mercado argentino cayó en un 50%, nosotros no hemos tenido problemas, no suspendimos, no despedimos gente y hemos podido contribuir con los concesionarios locales para no detener nuestro proyecto de inversión como estos edificios de Senna’.

Por otra parte, brindó su perspectiva sobre el próximo gobierno y el contexto económico en que lo hará. ‘Nosotros lo que creemos es que va a haber un primer momento difícil en lo que es la transición pero, creo que hay posibilidades de seguir creciendo’.

Destacó que ‘desde el punto de vista industrial y de exportaciones hay un gran movimiento hacia adelante’.

A su vez, destacó que ‘prueba de la ratificación de nuestra confianza en la Argentina, es que a partir de enero se está mudando la oficina regional de Tokio a Buenos Aires. Desde la Argentina, se va a atender a todos los países de Latinoamérica y el Caribe’, reveló el ejecutivo.

No obstante, también mencionó los condicionantes que hoy inciden en el crecimiento del mercado.

‘Hay una serie de cuestiones que frenan la reactivación del consumo de la industria argentina como la financiación con tasas con las que se hace muy difícil de acceder a un auto financiado, también hay que trabajar en puntos un poco más difíciles como los impuestos distorsivos o la infraestructura que permita ser más competitivos para exportar más de lo que lo hacemos ahora’, destacó.

“En un vehículo nuestro, el 55% del precio de mercado son impuestos”

Una de las limitantes que inciden en forma directa en una mayor competitividad de la industria automotriz, tanto en la salida de los productos al mercado externo, como también en la comercialización interna señalada por Herrero, es la presión impositiva.

En este sentido, ejemplificó que ‘en el caso de un vehículo nuestro, el 55% del precio de mercado, son impuestos”.

El directivo explicó que “entendemos que es un poco mucho -el impuesto- pero también hay que entender que un gobierno que tiene un déficit fiscal como el actual, se le hace muy difícil de quitarlo a partir del día 1 de su gestión, pero creo que hay que poner una dirección y trabajar en conjunto para poder cumplir ese cometido’.

Herrero, citó algunos números de la empresa que preside. Este año Toyota exportó por un monto global de U$S2.700 millones. La compañía finaliza con una balanza comercial -saldo entre importaciones y exportaciones- de U$S800 millones. La empresa es la tercera de mayor facturación en el país, con $190 mil millones anuales. “Pensábamos este año llegar al 11% del mercado nacional pero estamos llegando al 14%”, indicó, sobre un total de 450.000 unidades. En Santiago “vemos que hay una posibilidad muy importante de crecer”.

Un plan presentado a Fernández y exportaciones por U$S2.700 M

El presidente de Toyota aportó varios datos sobre el mercado y también indicó que existe un plan que presentaron desde la Asociaciónd de Fabricants de Autos (Adefa) al presidente electo Alberto Fernández.

“Hay un plan que se hizo entre Adefa y el sindicato Smata y Afac, como para ver cuál sería el plan ideal de la industria automotriz pensando en el largo plazo, en el 2030, y obviamente entendiendo que la situación actual quizá no permita hacer todo de golpe pero por lo menos trazar una dirección previsible para todos aquellos actores que están invirtiendo en esa cadena para que todos sepamos hacia dónde vamos y lo hagamos de la mejor manera”.

Para la empresa, este año según indicó, “ vamos a terminar este año en unas 130 mil unidades de producción de la Hi Lux. No fue tan complicado el año, porque el 80% de lo que fabricamos termina siendo de exportación, calculamos unas 102 mil unidades de exportación, por unos U$S2.700 millones”.l