Expolicía responsabilizó a exjuez Moreno por la acusación de defraudación en su contra

29/11/2019 - 02:21 Policiales

Tres horas le llevó al ex policía, José Alfredo Catán, reconstruir su particular vínculo “laboral” con el ex juez, Miguel Moreno, a quien atribuyó una promesa jamás cumplida.

Ante el juez Darío Alarcón, Catán reveló ayer: “Trabajé 19 meses con Moreno porque me prometió un contrato de locación que nunca cumplió”.

Asistido por los abogados Marcelo Castillo Gioya y Edgardo Fernando Juárez, Catán manifestó que si hay “algún responsable en esto, es el ex juez Moreno”.

Recordó que trabajó en distintos juzgados y Moreno lo llevó para trabajar con él “unos 19 meses. Pero jamás cobre un peso y siempre viví de mi jubilación en la policía”.

La investigación

El juez Alarcón investiga supuestas anomalías, por las cuales ya indagó al también ex “empleado” de Moreno, Roberto Ibáñez.

Moreno está imputado por presunto “incumplimiento de los deberes de funcionario público y defraudación calificada en perjuicio del Estado provincial”, trascendió.

Catán e Ibáñez, por “defraudación calificada en perjuicio de la administración de Justicia”.

“No percibí dinero alguno del del Poder Judicial; mucho menos he firmado expediente alguno, ya que mi función era la de un instructor y todo coordinado por el ex juez”, habría profundizado Catán.

Los fiscales

En la indagatoria, los fiscales Álvaro Cantos y Gabriela Gauna habrían indagado sobre el día a día en el Juzgado: horarios, ubicaciones del personal y presuntos tratos especiales.

“No hice nada que no se espere de un instructor. Y mi horario siempre estaba regido por las prioridades emanadas del ex juez.

“Mi conducta siempre fue intachable. Es más, cuando Moreno renunció fue dispuesta una auditoría, cuyas conclusiones son conocidas por la Justicia”, habría subrayado.

Allanamientos

Catán e Ibáñez fueron detenidos durante un allanamiento y los policías efectuaron secuestros.

“En mi casa han incautado documentación que data del año 2002, pero siempre estoy dispuesto a colaborar cuando la Justicia lo requiera”, ahondó.

Después de la indagatoria, Catán fue retornado a su lugar de detención.

“Fui convocado a cuatro meses de mi retiro policial”

En su extensa indagatoria, Catán habría afirmado: “Nunca actué con dolo, ni culpa, porque fui policía”.

En todo momento, destacó: “Estaba en mi casa descansando con mi jubilación. Fui convocado a cuatro meses de mi retiro policial”. Resolvió aceptar el ofrecimiento, según dijo.

Lo que viene

Más allá del extenso trámite, el juez Alarcón analizaría e investigaría todo lo revelado por Catán e Ibáñez.

En la práctica, en consonancia con el criterio de los fiscales Cantos y Gauna, el magistrado refrendaría diversas medidas y solicitaría informes desde el lunes.

Se trataría de un entrecruzamiento, basado en documentación a ser solicitada a varios órganos de control.

En forma simultánea, las defensas de Catán e Ibáñez ya pulen sendos pedidos de falta de mérito.l