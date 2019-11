El “Kily” González y un encuentro especial con un profesor de educación física de Santiago del Estero

29/11/2019 - 02:33 Deportivo

Las vueltas que tiene la vida. El profesor de Educación Física, Fabián Otinetti, hace algunos años estuvo trabajando en Madrid, España, donde cumplió tareas relacionadas con su profesión.

Hoy ya instalado en Santiago del Estero, donde está al frente de Deporte por salud, el profesional vivió ayer un día especial porque después de muchos años se reencontró con Cristian “Kily” González, el ex volante de Rosario Central y con el que hizo un trabajo de rehabilitación cuando éste fue operado de la rodilla.

“La verdad que fue toda una sorpresa. Lo encontré cuando venía por la calle 9 de Julio y cuando lo vi, me acerqué para saludarlo y decirle que yo lo había ayudado mucho en el proceso de rehabilitación cuando se lesionó en la rodilla jugando para el Valencia de España. Fue un encuentro emotivo porque al principio cuando me vio no me reconoció. Nos dimos un abrazo y recordamos aquel momento que fue muy difícil para él como jugador”, expresó Otinetti cuando le comentó a EL LIBERAL sobre la charla que tuvo con el ex jugador de Rosario Central, Boca Juniors y la Selección Argentina.

Cabe recordar que el “Kily” González está desde ayer en esta ciudad teniendo en cuenta que hoy dirigirá a la Reserva de Rosario Central en el partido ante Central Córdoba.

“Es una excelente persona el “Kily” y me alegró verlo de nuevo después de tantos años. La última vez que estuvimos juntos fue en el 2003 cuando jugaba para el Valencia de España”, añadió Otinetti.l