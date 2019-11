Exequiel Palacios está con un pie en el Leverkussen

29/11/2019 - 02:41 Mundo River

El volante de River Plate y de la selección argentina Exequiel Palacios puede convertirse en los próximos días en jugador del Bayern Leverkusen de Alemania, que está dispuesto a pagar los 15 millones de euros de la cláusula de rescisión, dijeron fuentes del club europeo.

El director deportivo del equipo alemán, Peter Bosz, realizará las gestiones en estos días con la dirigencia de River para acordar la contratación del “Tucu” Palacios, con quien ya tienen acordado de palabra un contrato por 4 años, apuntaron.

Palacios, que estuvo a un paso de jugar en el Real Madrid el año pasado, pero una lesión le frustró la transferencia, ahora tiene la chance de emigrar a la Bundesliga para ser compañero del ex goleador de River Lucas Alario.

River Plate tiene el 75 por ciento de los derechos económicos de Palacios, mientras que el resto pertenece al jugador y a sus representantes, por eso se pretende que de esos porcentajes se haga cargo el club alemán para poder lograr al menos 13 millones libres de gastos.

El volante, de 21 años, que tuvo uno de sus mejores años tras la lesión en la tibia que lo dejó afuera por tres meses a mediados del 2018, tenía decidido emigrar y por esa razón no aceptó mejorar el contrato y aumentar la cláusula de salida que arrastra desde su primer vínculo, según sus allegados.

De este modo, River puede mejorar sus balances económicos financieros luego de un año dónde decidió vender solamente a Gonzalo Martínez para mantener el plantel y padeció los problemas de la devaluación y la suba del dólar.

Palacios hasta ahora jugó los 24 partidos del semestre y anotó tres goles, y podría despedirse en la final de la Copa Argentina, a jugarse el 13 de diciembre, en Mendoza, ante Central Córdoba de Santiago del Estero.

Fernández, ¿el sucesor?

¿Y ahora? Qué pasará cuando en el 2020 ya no esté este tucumano de 21 años, vendido al Bayer Leverkusen. En el plantel actual no hay un reemplazante natural de sus características. Julián Álvarez puesto a jugar por una banda como entró en Lima, Cristian Ferreira, Nicolás De la Cruz llevado a posiciones más centrales o Bruno Zuculini en un esquema más conservador podrían ser alternativas, pero ninguna similar por condiciones naturales.

Es ahí donde surgen un par de apellidos de chicos de las Inferiores. En primer término aparece Enzo Fernández. Volante central de origen, puede jugar por los costados y es una fija en Reserva. De 18 años (cumple 19 el 17 de enero), Gallardo lo llevó al banco este año contra Patronato, estuvo muy cerca de sumarlo a la última pretemporada y es casi un hecho que su apellido aparecerá en la de este verano.

“Me habló y me aconsejó que esté tranquilo, que disfrute. Porque son momentos que no se olvidan nunca más. Y que lo mejor ya va a llegar”, reveló el pibe sobre lo que le dijo el “Muñeco” en aquel momento. En diálogo con el sitio oficial del club, contó que mira mucho a Ponzio, a Enzo Pérez y a Frankie de Jong. No se puede afirmar que sea el nuevo Palacios, pero en el club le ven condiciones similares aunque le falta, naturalmente, la dinámica del tucumano. l