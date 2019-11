Gallardo y su futuro: “Lo definiré en el tiempo en el que lo tenga que definir”

29/11/2019 - 02:40 Mundo River

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, ofreció ayer una conferencia de prensa en la que evitó dar precisiones sobre tu futuro en la entidad de Nuñez.

“No vine a hacer ningún anuncio, si es que esa era la expectativa. Es una más de las conferencias que hago antes de los partidos, estamos a dos días de la competencia. Lo definiré en el tiempo en el que lo tenga que definir. Un resultado no cambia nada respecto de lo que tenía pensado en las semanas que quedan por delante”, despejó la pelota desde el inicio.

Además, dejó en claro que tiene “fuerzas para seguir”, cruzando a quienes opinan lo contrario.

“Si quería expresarle mi agradecimiento a la gente que nos acompañó en Lima, que confió en el equipo, a la que no pudo ir y a la que nos recibió. Nuestra gente no solamente acompañó al equipo. Sintió el dolor de la derrota al igual que nosotros y, sin embargo, nos recibió como lo hizo“, les dejó su mensaje a los simpatizantes millonarios.

También destacó a su plantel, a pesar de la derrota ante Flamengo, y consideró que River se comportó como “un equipo campeón”.

“Es un equipo campeón, que se comporta con valores en la victoria y en las derrotas. Con humildad y respeto, y eso es consecuencia de todo lo que hemos hecho en estos años. Hemos ganado mucho y, cuando nos toca perder, no debe cambiar absolutamente nada. Cuando las formas son buenas, no te queda la sensación de que no hiciste el partido que querías hacer. No hay reproches para hacer, hay orgullo”, elogió a sus hombres.

Cuando le consultaron sobre si ante Flamango fue la peor derrota que sufrió en su ciclo exitoso, el “Muñeco” respondió: “Uno se queda con sensación de vacío cuando el equipo no responde como uno quería, cuando no está a la altura, esa sensación es horrible. Ahí sí te cuestionás, porque el equipo no representó al hincha y a la institución. Esta no es la cuestión, estamos parados en una estructura sólida que va más allá de los nombres. Se pueden ir otros más y esto va a seguir. Lo que se sembró está firme. Muchas veces los cambios generan situaciones problemáticas, y a veces hay que volver a preparar para reconvertir. Ahí se moviliza la estantería otra vez, los que no están preparados para eso tienen tendencia a quedarse ahí, tirados. Estamos preparados en base a una estructura consolidada, generando una situación de estabilidad. Venga el jugador o la persona que venga, va a tener una estructura consolidada. Eso me da orgullo. Si no te golpean las derrotas es otra cosa, obvio. Es una final. Pero si nos ponemos a pensar en las que ganamos, es mucho menos, y va a sanar más rápido”.

En lo inmediato, el objetivo riverplatense será “cambiar el chip para jugar los partidos que quedan”, que serán la final de la Copa Argentina y dos encuentros por Superliga, en la que el conjunto de Nuñez intentará terminar el año lo más arriba posible.

Para la visita a Newell’s del próximo sábado no hay equipo “confirmado” debido a que hay “algunos inconvenientes con algunos jugadores”, pero Gallardo aseguró que utilizará a Exequiel Palacios a pesar de que está casi vendido a Bayer Leverkusen.l