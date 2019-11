Gribaudo: “Riquelme está con el peor”

29/11/2019 - 02:45 Mundo Boca

Christian Gribaudio, candidato por el oficialismo en las próximas elecciones de Boca Juniors, volvió a pegarle duro a Jorge Ameal, uno de sus competidores, y en esta ocasión utilizó a Juan Román Riquelme.

“Riquelme está con el peor de los candidatos. Ameal siempre fue anti. Anti proyecto de ampliación, anti proyecto de predio en Ezeiza”, expresó.

En los últimos días, Gribaudo se metió de lleno en la pelea y cuestiona duramente a Ameal, cada vez que le pregunta por su rival, y en esta ocasión mencionó a Riquelme, quien irá como vicepresidente segundo en la lista de quien fuera presidente de Boca.

“Yo no fui presidente, todavía. Ameal lo fue, y dejó al club fundido. Cuando le tocó ser presidente dejó a Boca sin un peso. Y en sus tres años no ganó ningún campeonato”, agregó.

Posteriormente, Gribaudo puntualizó que “lo que no me gusta es que un candidato mienta y se vaya. Si vas a decir algo, sustentalo y bancalo. Sino, no sirve hablar mal y esconderse en la figura de un ídolo”.

La crítica de Pergolini

Mario Pergolini, compañero de fórmula de Jorge Amor Ameal en las próximas elecciones de Boca, se refirió al presente del equipo xeneize de la mano de Gustavo Alfaro. Y dentro de la crítica dejó entrever que si su lista gana en los comicios, Juan Román Riquelme prescindirá de los servicios del entrenador al que se le vence su contrato el 31 de diciembre.

“Es parte de lo que decimos de recuperar la identidad xeneize. Con todo el respeto a Alfaro, que es un gran profesional, se ha comportado perfecto y ha ganado partidos, si me preguntás si a mí me gusta que el 9 no la agarre, que el 10 no la agarre, que los laterales nada más son laterales, que nadie se mueve nunca, y no, a mí no me gusta”, declaró.

El candidato a vice por parte de una de las nóminas de la oposición aclaró que la decisión de la continuidad del DT la tomará Román, de quien aseguró que pone muchísimo en juego con su participación en las urnas, pero fue contundente a la hora de valorar el estilo del actual técnico: “Si estoy en la comisión directiva y alguien me hubiera preguntado si elegía esto, no. Me gustaría un equipo mucho más dinámico, me gustaría que los 9 y los 10 jueguen y creo que Román también. Como dice, no es tan difícil, es fútbol”. A la vez le consultaron por el nombre del sustituto ideal, pero Pergolini prefirió por no dar nombres.

Al margen, manifestó: “Yo creo que el oficialismo entiende que cuanto menos (socios) vayan, más asegurado lo tienen. Pero esa lógica mucho no funciona creo que la gente quiere un cambio”. Y concluyó: “A nivel personal me da vértigo y me preocupa. Cuando me pongo a pensar nada más que en mí y el tiempo que me va a llevar. Yo tengo otros trabajos, soy responsable de mucha gente que trabaja... pero creo que si me decís grandes momentos de tu vida, Boca a mí me define”.l