Cristaldo fue denunciado por violencia de género

29/11/2019 - 02:48 Deportivo

El delantero de Racing Club Jonatan Cristaldo, denunciado ayer por su pareja Morella de Las Heras por violencia de género, fue licenciado durante cinco días y desafectado del partido que el equipo de Avellaneda jugará hoy con Defensa y Justicia, anunció la institución a través de un comunicado de prensa.

Según la denuncia, el domingo pasado Cristaldo golpeó en el rostro a su pareja, de 28 años y quien mostró en un video las lesiones que le produjo la agresión.

En el video que subió a sus redes sociales, De Las Heras relató: “Acá, cómo me dejó la cara, cómo me dejó. Cómo me arrastró por el piso, por el cuarto. Acá está el buenito. ¿Por qué no filmás esto ya que tanto te gusta grabar? Cómo me arrastró por acá, se ve el agua por el piso. Mirá cómo tengo la cara, toda hinchada”.

Comunicado

A raíz de la denuncia, Racing Club emitió anoche el siguiente comunicado de prensa:

“(...) El club se encuentra comprometido con la Iniciativa Spotlight de la Unión Europea y Naciones Unidas en acciones concretas orientadas a eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, como así también contra toda forma de violencia en general.

En el caso concreto y dadas las circunstancias descriptas en distintos medios de comunicación, Racing Club ha determinado una licencia temporal, por cinco días, al jugador Jonatan Cristaldo para colaborar con la investigación y el pronto esclarecimiento de los hechos denunciados”.l