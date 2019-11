La presencia de Claudio Vega es la duda de Martel

29/11/2019 - 02:54 Deportivo

La evolución física del delantero Claudio Vega es la gran preocupación por estas horas en Güemes. El atacante friense no pudo terminar el partido pasado ante Boca Unidos, por una dolencia muscular, la misma que no lo dejó practicar con normalidad durante la semana. Su presencia es una duda para el encuentro que sostendrá mañana ante Chaco For Ever por la fecha 13ª de la Zona A del Torneo Federal A.

Desde el cuerpo médico son optimistas y creen que Vega llegaría con lo justo para estar desde el arranque. En caso de que no se recupere o que el cuerpo técnico no lo vea en óptimas condiciones, el entrenador Pablo Martel maneja dos opciones. Una sería la de incluir a Hugo De Marco, pero tampoco se puede descartar a Luis Leguizamón.

De hecho, De Marco fue quien ingresó por Vega en Corrientes y atraviesa un gran presente. Pero al “Negro” Leguizamón, le fue bien jugando de local y su presencia es una preocupación para la defensa rival.

Será tarea de Martel definir quien de los tres estará en el ataque junto a David Romero. El DT tendrá el entrenamiento de hoy para despejar las dudas.

Esa no sería la única incógnita porque también se evalúa la posibilidad de devolverle la titularidad al mediocampista Raúl Zelaya. Para que eso suceda, el que saldría del equipo podría ser Raúl Chalabe. En consecuencia, el posible equipo sería con Juan Mendonça; Nicolás Monje, Rolando Serrano, Alan Giménez y Leandro Wagner; César Montiglio, Mario Juárez, Pablo López y Raúl Chalabe o Raúl Zelaya; Claudio Vega o Hugo De Marco y David Romero. l